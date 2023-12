Funcionários da Enel forçam portão de casa em SP e ameaçam moradores: ‘vão ficar sem luz’; assista

Um grupo de funcionários terceirizados da Enel tentou derrubar o portão de uma casa em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 20.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram integrantes do grupo de cerca de 10 homens forçando o portão de uma casa, enquanto outros pedem calma e fazem sinal para os colegas se afastarem. Muitos aparecem com o rosto encoberto.

Procurada pelo Estadão, a Enel enviou nota afirmando que o ocorrido é “inadmissível” e que solicitou o afastamento dos funcionários envolvidos. A nota completa está no final deste texto.

A confusão pode ter sido motivada por outro desentendimento no dia anterior. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão contra dois eletricistas, de 54 e 25 anos, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo. Os eletricistas estariam no local para checar picos de energia de uma residência.

A SSP afirma, em nota, que os homens foram “hostilizados e agredidos” pelo morador da casa em questão, que prestou depoimento na delegacia e foi liberado. O caso foi registrado como lesão corporal no 6º DP da cidade e foram solicitados exames periciais, informou a Secretaria.

O Estadão tentou contato com a empresa 3C Services, responsável pelos funcionários, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno.

Em um dos vídeos, é possível ouvir um dos homens ameaçar: “quem está filmando vai ficar sem luz”.

Leia a nota da Enel na íntegra:

“A Enel Distribuição São Paulo considera inadmissível e repudia qualquer ato de violência. Assim que tomou conhecimento do caso ocorrido em São Bernardo do Campo, solicitou o imediato afastamento dos funcionários da empresa contratada 3C Services. A distribuidora adotará ainda todas as demais medidas cabíveis, como aplicar as penalidades previstas no contrato com a empresa prestadora de serviços. A Enel reforça que adota rigorosos padrões éticos em todas as suas operações e no relacionamento com seus clientes e fornecedores.”