Fundação Lemann defende parceria “de caráter estritamente técnico” entre MegaEdu e MEC

A Fundação Lemann defendeu nesta segunda-feira, 25, o acordo de cooperação fechado entre o Ministério da Educação e a ONG MegaEdu em agosto deste ano. Em nota, a fundação afirmou que a parceria entre a pasta e a organização não-governamental financiada por ela “é pública, de caráter estritamente técnico, não envolve nenhum tipo de transferência de recursos e está a serviço unicamente da conexão de internet para fins pedagógicos em todas as escolas do Brasil”.

A MegaEdu foi criada em outubro do ano passado. Como mostrou o Estadão, a ONG fechou acordo com o MEC para opinar sobre conexão de escolas públicas à internet, em agosto. Também durante o Governo Lula, a MegaEdu passou a integrar um conselho do Ministério das Comunicações que define a destinação de parte dos R$ 6,6 bilhões da conectividade de estudantes.

Na nota, a Fundação Lemann, cujo filantropo é o empresário Jorge Paulo Lemann, afirmou que “apoia organizações capazes de gerar impacto positivo e de amplo alcance na sociedade, como é o caso da MegaEdu”. Segundo a entidade, a ONG “nasceu com a missão de ajudar a universalizar a conexão de escolas públicas no Brasil”. Pelo acordo com o MEC, a MegaEdu subsidia a Secretaria de Educação Básica, do MEC, com informações sobre conectividade de escolas públicas.

“No ano passado, a MegaEdu lançou o primeiro e mais abrangente estudo sobre conectividade nas escolas, trabalho de análise técnica e baseado em evidências que deu notoriedade e legitimidade para a organização atuar no tema e ser parceira técnica do Ministério da Educação”, apontou a Lemann.

A fundação também disse ser “uma organização com trajetória de mais de 20 anos de atuação ética e comprometimento real com o impacto social”. De acordo com a entidade, sua atuação “resultou em credibilidade para parcerias importantes, inclusive com Governo Federal e seus diferentes representantes ao longo dos anos, com estados e também com municípios que apoiam diretamente a educação pública de mais de 5 milhões de estudantes”.

“Reiteramos a atuação da Fundação Lemann por um Brasil mais avançado, menos desigual e que aposta nas suas pessoas. A organização dialoga com um amplo espectro político e social, mantendo-se apartidária e independente. Nas democracias mais modernas e sólidas do mundo, o diálogo e a colaboração entre governos e a sociedade civil organizada são saudáveis, bem-vindos e fundamentais para gerar melhorias concretas para todas as pessoas”, registrou a nota da entidade.

Lula chama ministro ao Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o ministro da Educação, Camilo Santana, ao Palácio do Planalto na noite desta segunda-feira, 25. Após o encontro, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência emitiu uma nota.

No comunicado, o governo diz que o acordo com a MegaEdu “é apenas um convênio de compartilhamento de um estudo já feito pela entidade sobre a relação de conectividade das escolas e a infraestrutura de internet brasileira”.