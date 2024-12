Fundador do MST critica mudança de regras do Minha Casa Minha Vida no governo Lula

Os critérios para enquadrar as famílias em determinadas as faixas de rendas também sofreram alteração, o que fez com que, com menor renda do que pelas regras antigas, instituídas em 2009, trabalhadores sejam enquadrados em classificações que oferecem melhores condições para a aquisição do imóvel próprio.

Na última terça-feira, 26, Lula citou as mudanças implementadas no programa, afirmando em seu perfil no X que o desejo, agora, é “construir casas e atender nos programas habitacionais também quem ganha mais”. O programa foi relançado com outro nome durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e voltou a ser implementado no terceiro mandato de Lula. Na postagem do presidente, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), ex-liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), comemorou a volta do programa e mencionou a própria participação, ainda no movimento social, na criação da política habitacional há 15 anos.