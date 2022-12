Futuro secretário de Tarcísio avalia indicar delegado-geral como número 2 da Segurança Pública em SP

O futuro secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL-SP), avalia apresentar os primeiros dois nomes que vão ocupar cargos importantes na pasta ao governador eleito Tarcísio de Freitas. A principal aposta de Derrite, de acordo com aliados do futuro governador, é alçar o atual delegado-geral da Polícia Civil Osvaldo Nico Gonçalves a secretario-adjunto da pasta.

Nico foi responsável pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e assumiu o cargo de delegado-geral a convite do governador Rodrigo Garcia (PSDB). A promoção de Nico a número 2 do futuro secretário é considerada uma forma de contornar resistências, já que a vinculação de Derrite à Polícia Militar poderia gerar atritos com policiais civis.

Nico foi o fundador do primeiro Grupo de Operações Especiais (GOE) e também chefiou as equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra).

Delegado Osvaldo Nico atuou como supervisor do GARRA Foto: Hélvio Romero/AE

Como mostrou o Estadão, Derrite quer ampliar o poder das polícias militares dando a elas atribuições que, hoje, são exclusivas das polícias judiciárias. O parlamentar é coautor de um projeto de lei que permite que as tropas estaduais formalizem investigações e peçam ao Judiciário mandados de busca e apreensão. A proposta, porém, desagrada as polícias civis.

Outro nome que deve ocupar um cargo na futura gestão é o atual diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), Artur José Dian, que deve assumir como delegado-geral.

Ainda não está definido se a nova administração vai manter a existência do cargo de secretários executivos da Polícia Civil e da Polícia Militar, criado por João Doria. A decisão de como fica a nova administração e dos indicados ainda será validada por Tarcísio.

Nico, que não está listado na equipe do governo de transição, estive reunido com o governador eleito, com Artur Dian e com Derrite nesta quinta-feira no edifício Cidade I para discutir sobre a pasta. Também participou do encontro o deputado estadual Delegado Olim (PP).