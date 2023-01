Gabinete do PT destruído, Senado ocupado e radical na cadeira de Pacheco; veja as imagens da invasão

BRASÍLIA - Primeiro prédio invadido e ocupado pelos extremistas, o Congresso Nacional sofreu depredações. Um dos locais destruídos foi a liderança do PT na Câmara. O plenário do Senado chegou a ser invadido por um grupo.

A ocupação do prédio do Legislativo começou com o cerco pela multidão que veio em marcha do Quartel General do Exército. Sem encontrar um policiamento em quantidade suficiente para barrar sua ação, os radicais entraram pelo salão negro do Congresso. Lá dentro foram ampliando o acesso até chegarem no plenário do Senado.

radicais invadiram o plenário do senado. um deles sentou na cadeira do presidente do congresso, rodrigo pacheco 👇🏼 pic.twitter.com/IvCwQv1aUq — julia affonso (@julia_affonso_) January 8, 2023

Um dos vídeos mostra o momento em que dois homens fazem chacota com o plenário do Senado vazio. “Tá vendo gente, a falta de compromisso com os políticos, mas olha quem eu achei quem está trabalhando”, diz um homem que está filmando. Ele mostra um invasor sentado na cadeira do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Boa tarde Brasil, estamos aqui no expediente de domingo. Vou mandar recado por escrito: supremo é o povo”, gritou o extremista que estava no lugar de Pacheco.

Outros locais do Congresso foram depredados. Houve ainda um princípio de incêndio em uma das salas. Pouco depois das 18h, a Polícia Militar entrou em ação para desocupar o prédio.