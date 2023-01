Gabrielli vê ‘ficção’ no prejuízo apontado por TCU em Pasadena

O ex-presidente da Petrobrás José Sérgio Gabrielli chamou de “ficção” a conclusão do Tribunal de Contas da União (TCU) de que a compra da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, causou prejuízo.

Em depoimento à Polícia Federal, no dia 9 de dezembro, em Brasília, Gabrielli afirmou que o TCU não levou em conta os preços de mercado da época, em 2006. “Que afirma que a Tomada de Contas realizada pelo TCU e que aponta que a compra da Refinaria causou prejuízo é uma ficção; que considera uma ficção pelo fato de que o TCU tomou em conta para considerar o prejuízo o valor definido após a decisão judicial e em comparação a uma planilha elaborada pela Consultoria Muse Stancil, sem levar em conta os preços de mercado da época.”

O TCU apontou lesão de US$ 792 milhões à Petrobrás no negócio de Pasadena. Segundo Gabrielli, a consultoria foi realizada a pedido da própria Petrobrás. “Afirma que se os dados desta planilha fossem tomados para outros casos, a aquisição teria sido pela metade do menor valor de transação da época; que o declarante foi responsabilizado nesta Tomadas de Contas feita pelo TCU.”

Conselho. O ex-presidente da Petrobrás disse que, além dele, toda a Diretoria Executiva da Petrobrás foi responsabilizada. “Ninguém do Conselho de Administração, além do próprio declarante, foi responsabilizado por esta aquisição; à época da aquisição da Refinaria o Conselho de Administração da Petrobrás era presidido pela atual Presidente da República Dilma Rousseff; em razão dos altos valores de compra das refinarias dos Estados Unidos na época da aquisição da Refinaria de Pasadena, a Petrobrás buscou adquirir uma refinaria que não estivesse com investimentos já realizados para processar o petróleo pesado brasileiro, conhecido coma Marlim; à época da aquisição nenhuma das unidades técnicas da Petrobrás encarregada de avaliar as condições da Refinaria desaconselhou a sua aquisição.”

Ele defendeu a operação. “Que acredita que a aquisição da Refinaria foi um bom negócio na época para a Companhia.” Recorreu às dificuldades da economia americana para explicar o rombo em Pasadena. “Deu prejuízo com a chegada da crise nos Estados Unidos.”. Segundo o ex-presidente da Petrobrás, “desde o ano de 2013 a refinaria voltou a ser lucrativa para a Petrobrás”.

Cláusulas. Gabrielli falou das polêmicas cláusulas do contrato de Pasadena. “A compra se deu sem que a Diretoria e o Conselho de Administração tivessem o conhecimento de duas cláusulas do contrato; que a primeira delas é a cláusula put option, que determina que um dos sócios compre a parte do outro em caso de desavença que inviabilize a manutenção da sociedade; que a segunda cláusula, denominada cláusula Marlim, determinava uma rentabilidade mínima para os sócios estrangeiros, uma vez que o petróleo a ser processado era petróleo brasileiro.”

O ex-presidente da Petrobrás afirmou ao delegado Josélio Azevedo de Sousa que “não passou qualquer orientação” ao então diretor de Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró “no sentido de que a compra deveria ser feita de qualquer maneira pois era de interesse da Presidência da Companhia”.