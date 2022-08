Ipec: Garcia se diz ‘confiante’ mesmo com avanço de Tarcísio em pesquisa de intenção de voto

O governador de São Paulo e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) disse nesta quarta-feira, 31, que está “confiante” mesmo com o avanço de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em pesquisas eleitorais. Se há duas semanas o tucano e o ex-ministro estavam relativamente empatados dentro da margem de erro, com 9% e 12% respectivamente, a pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira, 30, mostra que Tarcísio chegou aos 17% e ampliou sua chance de participar em um possível segundo turno. Garcia oscilou um ponto para cima e ficou com 10%. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) segue na liderança, com 32%.

Leia também Pesquisa Ipec SP: Haddad lidera com 32%; Tarcísio tem 17%, e Rodrigo Garcia, 10%

“Quero agradecer o apoio já recebido da população de São Paulo. Àqueles que já me conhecem. Estou muito confiante no processo eleitoral. Temos 33 dias pela frente para mostrar as nossas propostas, para ser conhecido pela população e ganhar o voto de confiança no dia dois de outubro”, afirmou Garcia na manhã desta quarta.

Garcia discursou depois de visita à Estação Freguesia do Ó, na capital paulista, onde anunciou a retomada da perfuração da Linha 6-Laranja após sete meses do desmoronamento que abriu uma cratera no canteiro da Marginal do Tietê. Quando a reportagem deixava o local, foi abordada por três funcionários que perguntaram qual era o nome do governador que havia lhes visitado.

Do lado de fora, na calçada, Garcia falou sobre as propostas de mobilidade em seu plano de governo. “Meu compromisso pessoal para os próximos quatro anos é entregar as obras em andamento, são 35 quilômetros de obras de metrô e 26 estações”, disse. “Além disso, tirar do papel a extensão até Taboão da Serra, da Linha-4, a extensão até Jardim Ângela da Linha-6 e contratar a Linha-19, que vai até Guarulhos, e a Linha-20, até o ABC.”

Rodrigo Garcia promete 35 quilômetros de obras de metrô e 26 estações, se reeleito governador de SP. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Continua após a publicidade

Outra promessa é a entrega do Trem Intercidades, que ligaria São Paulo a Campinas. Essa proposta é antiga e seu antecessor, João Doria, tentou viabilizá-la enquanto estava no governo do Estado. “Fizemos toda a retificação dos projetos das linhas hoje da CPTM e aguardamos um acordo com o governo federal para que a gente possa liberar a licitação”, afirmou Garcia.

No plano de governo do candidato, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), outro trem é prometido. Esse, ligando a capital a Sorocaba, no interior. O documento aponta que a proposta seria viabilizada pela concessão das linhas 8 e 9, o que permitiria fazer o projeto executivo e começar as obras.

Durante a agenda como governador, Garcia também alfinetou Haddad e Freitas. “Fico vendo meus adversários prometerem mundos e fundos sem falar em fonte de financiamento, sem falar de onde vão tirar o dinheiro do orçamento. Tenho um estilo diferente, administro com muita responsabilidade, com cuidado pelo dinheiro público”, disse.

“Fico feliz que os adversários reconheçam que existem programas exitosos no Estado, diferente do que eles falam na propaganda deles, que São Paulo nada funciona, nada anda”, afirmou, referindo-se a Haddad, que promete ampliação de programas criados em gestões tucanas, como o Bom Prato e a rede de reabilitação Lucy Montoro.

“Uma obra dessa (da Linha 6) mostra que São Paulo anda e anda rápido. Como governador, sei que não estão perfeitas, e estamos aqui para melhorar”, completou.