Garcia diz ‘não ser contra’ cobrança de mensalidade por universidades públicas

O candidato à reeleição para o governo de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou nesta segunda-feira, 22, que “não é contra” cobrar mensalidade das universidades públicas para viabilizar, segundo ele, o aumento da oferta de vagas e possibilitar a inclusão de jovens de baixa renda, como “os alunos de Paraisópolis”.

Esse entendimento, porém, teria de partir das instituições de ensino superior. Ele se comprometeu a respeitar a autonomia das universidades para fazê-lo, se assim preferirem. “Como governador, eu digo: não dá para São Paulo investir mais recurso do que já investe”, disse, durante sabatina do Estadão com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, em sabatina realizada no auditório da Faap nesta segunda-feira, 22. Foto: Werther Santana/Estadão

“Se as universidades entenderem que elas podem criar cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cobrar de quem pode pagar para aumentar as vagas para o aluno regular de São Paulo, de Paraisópolis por exemplo, eu não vou ficar contra. Vou dar total autonomia para que as universidades escolham o seu caminho”, afirmou.

O governador disse ainda que pretende criar, se reeleito, um conselho de ensino superior. O objetivo seria que as universidades se “sintonizem” com os problemas do Estado e ajudem, por exemplo, na formação de professores para as escolas estaduais. O governador argumentou que a oferta de uma segunda licenciatura a esses profissionais reduziria a dificuldade do Estado para contratar professores nas escolas de ensino integral.

