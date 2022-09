Garcia repudia ataque a diretório do PSDB: ‘Violência é lamentável’

Governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia repudiou o ataque contra o diretório do PSDB. “Violência é lamentável”, disse em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 2. Na noite de quinta, o partido afirmou que a sede “foi alvo de um tiro”.

Leia também Diretório do PSDB é alvo de tiro em SP; deputado é suspeito

“Não podemos conviver com violência, nem em eleição, nem no nosso dia a dia. Enquanto governador, estou atento, apoiando as polícias nas ações de combate ao crime. Como político, também repudio qualquer tipo de violência física, material nas eleições. Estamos em um país democrático. É fundamental a gente debater ideias, debater projetos e jamais partir para a violência”, completou.

Segundo o portal G1, o autor do disparo foi o deputado estadual Roque Barbieri (Avante), que foi flagrado por câmeras de segurança dentro do diretório na Rua Estados Unidos, nos Jardins. Garcia não deu mais detalhes sobre o caso, apenas frisou que é um “caso de polícia” e disse esperar “que fique esclarecido o mais rapidamente possível”.

A cena do crime no PSDB: tiro na sede do partido. pic.twitter.com/yUEUT93Ut9 — Pedro Venceslau (@PedroVenceslau3) September 2, 2022

Eleições no Estadão Veja as principais notícias sobre as eleições 2022

Garcia também comentou sobre as ameaças do Primeiro Comando da Capital (PCC), reveladas pela reportagem da Veja. Segundo a apuração da revista, chamadas telefônicas e um bilhete que “demonstram a insatisfação do crime organizado com a transferência de presos e com a apreensão de armas”, foram interceptados e motivo para aumento da segurança do governador.

Continua após a publicidade

“Apesar dessas ameaças, não vou retroceder um milímetro no combate ao crime”, falou. “A partir dos próximos dias, vamos fazer transferências do sistema penitenciário do Estado de São Paulo, para a gente não admitir nenhum tipo de indisciplina dentro do sistema penitenciário.”

Ele não confirmou o aumento da segurança dele e da família. Apenas informou que isso é responsabilidade da “Casa Militar”.

Em nota, o governo do Estado informou que a “Casa Militar vai manter o constante monitoramento de qualquer ameaça e a readequação do planejamento da segurança, de acordo com o cenário”. Ainda de acordo com o Palácio dos Bandeirantes, “a Casa Militar não comenta dados estratégicos elaborados pelo Setor de Inteligência e não detalha o planejamento de segurança da autoridade estadual, com o objetivo de não expor a riscos o governador de São Paulo e seus familiares.”

Rodrigo Garcia prometu na quarta-feira, 31, 35 quilômetros de obras de metrô e 26 estações, se reeleito governador.

Mantendo discurso confiante, Garcia falou sobre a pesquisa Datafolha divulgada na quinta. Ainda na liderança, Fernando Haddad (PT) viu a distância dos adversários cair. O tucano continua na terceira posição, com 15% da intenção de votos - tinha 11% na anterior -, atrás de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 21%.

Garcia considerou o avanço de 4 pontos como um “crescimento importante” e repetiu que a campanha está apenas no começo. O tucano frisou que é um candidato “independente” e “autônomo”. “Vou dialogar com qualquer espectro ideológico da política brasileira e espero que nesses próximos trinta dias a gente possa possa crescer e as pessoas possam me conhecer, ir pro segundo turno e vencer as eleições.”

O ex-secretário da Saúde e candidato ao Senado, Edson Aparecido (MDB), que tem 3% da intenção de voto conforme o DataFolha, falou ao Estadão que acredita em seu potencial de virar o cenário e se eleger. “A gente começou a campanha agora. Agora é mostrar um pouco o que a gente fez ao longo da vida pública”, afirmou. “As pessoas vão comparar e eu acho que a gente, nessa comparação, vai ser beneficiado pelo trabalho que a gente fez.”

Continua após a publicidade

Autismo

Na manhã desta sexta, a agenda do governador foi na unidade Rede de Reabilitação Lucy Montoro, no Morumbi, na zona sul. Ali conheceu o novo espaço Safari, área verde destinada a pacientes pediátricos, e o equipamento de estímulo cerebral não invasivo Neurolith. Inédito no Brasil, servirá para tratamento de pacientes com lesão encefálica. Os testes devem começar em novembro. Após a certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Garcia prometeu levar o equipamento a “todas” as unidades da rede.

Garcia aproveitou as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, desenvolvida entre 21 e 28 de agosto, para apresentar propostas a essa população. Caso reeleito, disse que o espectro autista será um dos focos da gestão. “O autismo cada vez mais tem sido diagnosticado aqui no estado de São Paulo, e, por isso, (é preciso de) toda ação do governo para cuidar e incluir essa população do espectro autista.”

Uma das propostas é a criação do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente autista. “Esse centro vai articular orientação às famílias que têm pessoas com autismo e vai orientá-las sobre como lidar com o autismo, através de atendimentos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos e também de assistência social.”

Ele prometeu expandir a presença do “segundo professor” em sala de aula na rede de ensino estadual. E, também, treinar a rede Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para lidar com o transtorno do espectro autista. “Nós temos hoje cerca de 580 no Estado, dos quais 188 fazem esse tipo de atendimento. Quero levar o treinamento e habilitação para todos os CAPS municipais.”