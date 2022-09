Garcia sobre Tarcísio: ‘É difícil alguém que chega agora interpretar bem a alma de São Paulo’

Governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB) criticou seus dois principais adversários no pleito, em encontro com entidades do setor de transporte de cargas, nesta terça-feira, 6. Enquanto Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi alvo de críticas por ser um recém-chegado ao Estado, as falas sobre o petista Fernando Haddad foram direcionadas ao período como prefeito da capital. Em discurso, o tucano também lembrou de ações da gestão em favor do setor.

Garcia falou que Tarcísio “acabou de chegar” no Estado e deu as boas-vindas a ele, “porque em São Paulo a gente acolhe a todos desse País de braços abertos”. “Mas é difícil alguém que chega agora conseguir interpretar bem a alma de São Paulo, o coração de São Paulo e as aspirações de São Paulo.”

Sobre o petista, afirmou que ele não foi um “bom prefeito”. “Deixou esqueletos de obras na cidade toda, deixou a maior fila de saúde da história de São Paulo – e não tinha covid – , conseguiu aumentar o número de crianças esperando creche”, justificou. “Quem morou na cidade na sua época e depois teve oportunidade de escolher a reeleição, deu cartão vermelho pra ele”, disse.

O tucano também disse que, quando Haddad era candidato à reeleição para a prefeitura e foi derrotado pelo ex-governador João Doria, não perdeu para os adversários, mas sim “para votos brancos e nulos”.

Rodrigo Garcia (PSDB) participou de encontro com entidades do setor de transporte de cargas, nesta terça-feira, 6

Em sua fala, Garcia também voltou a elogiar os feitos de sua gestão, frisando, porém, que sabe que as coisas “não estão perfeitas”. Ele aproveitou para citar medidas em favor do setor de transporte de cargas. Afirmou ter sido o primeiro governador a reduzir o ICMS dos combustíveis e que congelou o preço do pedágio em 2022.

Sobre esse último tópico o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo (Fetcesp), Carlos Panzan, agradeceu a “sensibilidade do governador por postergar o reajuste dos pedágios por seis meses”. “Está bom que pedimos dois anos, né? É o que temos, né?”, falou, em tom de brincadeira.

Garcia também disse que, com a Operação Sufoco, o Estado conseguiu reduzir em 9% o número de roubo de cargas. Para aprimorar a segurança, ele aposta no Detecta Móvel. O programa, que vai instalar 3 mil câmeras em viaturas da Polícia Militar da capital e Região Metropolitana, foi anunciado no final de agosto e deve começar a operar no primeiro semestre do ano que vem.

“O Detecta Móvel são câmeras inteligentes nas viaturas das polícias que vão fazer com que rapidamente, seja a Polícia Rodoviária, seja a Polícia Militar, possa identificar veículos roubados e de maneira mais rápida, a polícia vai agir para inibir essa criminalidade”, explicou.

O governador voltou a criticar o pacto federativo e pedir a revisão dele. “A gente sabe que lá em Brasília tudo é contra São Paulo.”

O tucano também reclamou dos repasses do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que, segundo ele, sofreram “queda vertiginosa” nos últimos anos. O candidato chegou a afirmar que “a nível nacional, o Brasil vive o pior momento da infraestrutura”. “O investimento hoje em infraestrutura do Brasil não repõe nem a depreciação de ativos”, argumentou.

“São Paulo vive um momento inverso, o maior investimento da história em infraestrutura”, completou, citando que há cinco obras de metrô em andamento. Ele também prometeu a entrega dos Rodoanel Norte nos próximos dois anos. O governador falou que a obra só não foi retomada ainda por causa da “situação jurídica” do Estado. Em agosto, o governo lançou novo edital para a concessão do trecho, com leilão marcado para janeiro de 2023.

Museu do Ipiranga

Questionado pela imprensa, Garcia falou que não participará da inauguração do Museu do Ipiranga, pois, por ser candidato, está impedido. Mesmo assim, disse que o ex-governador Doria teve “um papel fundamental na articulação das doações para que o museu pudesse ser entregue amanhã à população”, e também será um dos museus “mais visitados do Brasil”.

“Ele relembra a nossa história e, principalmente, relembra esse momento que o Brasil está vivendo, em que nós temos que reafirmar nossa independência, nossos valores de liberdade, que são tão caros a cada um de nós.”

Contratação de professores

A um mês do primeiro turno, Garcia autorizou a realização de concurso público para a contratação de 15 mil professores. A medida foi publicada na edição desta terça do Diário Oficial do Estado.

Questionado sobre isso, Garcia falou que “gente abre edital de concurso de professor praticamente todos os semestres”. “O que queremos é preparar a rede para o ano que vem, preparar para mais uma expansão de escola de tempo integral.”

Segundo o governo, os novos ingressantes serão enquadrados no novo plano de carreira docente, com remuneração inicial de R$ 5 mil para jornada de 40 horas. Além disso, eles poderão atuar nas escolas de ensino integral, recebendo uma gratificação de R$ 2 mil.