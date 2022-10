Rodrigo Garcia vota em São Paulo e diz confiar nos votos dos indecisos para chegar ao 2° turno

Candidato à reeleição para o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) votou na manhã deste domingo, 2, em uma escola no bairro Itaim Bibi, na capital paulista, e disse confiar no voto dos indecisos para superar o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e chegar ao 2° turno das eleições.

“A radicalização da política nacional fez com que a gente chegasse no dia de hoje com o maior número de indecisos. Tenho muita confiança que os indecisos vão fazer sua escolha e nos colocar no 2° turno”, disse o tucano.

Rodrigo Garcia votou em colégio da capital paulista Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O governador chegou logo cedo ao colégio e foi recebido por uma claque de apoiadores, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), o candidato ao Senado, Edson Aparecido (MDB), o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (UB), e outras lideranças tucanas.

Garcia foi à seção que costumava votar, mas foi informado que a sala havia mudado. O governador teve então de pegar outra fila.

Depois de votar, o governador seguiu com sua comitiva para acompanhar o voto de Aparecido na Zona Leste.

O tucano vai acompanhar a apuração na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes.