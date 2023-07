Garotinho, ex-governador do RJ, está internado com pneumonia e passará por nova avaliação no domingo

RIO – O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (União Brasil) está internado, desde quinta-feira, no hospital da Unimed de Campos dos Goytacazes, norte fluminense, com pneumonia. Há pouco, o ex-governador informou, em uma rede social, que permanece internado e passará por uma nova avaliação amanhã.

“Caso o quadro de pneumonia tenha regredido serei liberado para continuidade do tratamento venoso em casa”, afirmou. “Na quinta-feira dei entrada com 50% do pulmão direito comprometido”, disse. Ele também agradeceu os funcionários e a equipe médica da Unimed, bem como a esposa, Rosinha Garotinho.

No começo da semana, Garotinho havia informado, também por meio de redes sociais, que estava em casa, de repouso, para tratar uma pneumonia. O ex-governador disse que precisaria adiar compromissos devido à tosse forte e à febre.

Garotinho começou a carreira política com dois mandatos como prefeito de Campos, sua cidade natal. Em 1998, chegou ao governo do estado do Rio de Janeiro, com apoio de Leonel Brizola e fez uma gestão marcada por características populistas. Nas eleições presidenciais de 2002, foi o terceiro colocado. Após o mandato como governador, foi secretário de Segurança na gestão da esposa, Rosinha, então governadora. Em 2010, foi eleito deputado federal. O ex-governador responde a processos relacionados a corrupção e já foi preso preventivamente algumas vezes.