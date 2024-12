Notícia

General e ‘kid preto’ investigados por tentativa de matar Lula são transferidos para Brasília Mário Fernandes e Rodrigo Bezerra de Azevedo seguirão em prisão preventiva no Batalhão de Polícia do Exército da capital federal; defesa de Fernandes diz que não acessou os autos do processo e advogado de Azevedo fala em ‘sabotagem’