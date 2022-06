General Villas Bôas é exonerado a pedido do cargo de assessor do GSI

BRASÍLIA - Ex-comandante do Exército, o general Eduardo Villas Bôas foi exonerado a pedido do cargo de assessor especial do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. Ele estava no cargo desde janeiro de 2019, início do governo Jair Bolsonaro (PL). A exoneração consta de edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

O presidente Jair Bolsonaro conversa com o general Villas Bôas, ex-comandante do Exército, em cerimônia em Brasília. Foto: Adriano Machado/Reuters - 19/04/2022

Villas Bôas foi o centro de uma polêmica em 2018, quando fez uma postagem no Twitter sobre impunidade no momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgava um pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A publicação foi interpretada em tom de ameaça.