Genial/Quaest em MG: Lula tem 45% das intenções de voto; Bolsonaro, 40%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto em Minas Gerais e lidera a disputa ao Palácio do Planalto, ante 40% do presidente Jair Bolsonaro (PL), no segundo maior colégio eleitoral do País, aponta pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quinta-feira, 27.

Ainda segundo o levantamento, 8% não sabem e 7% votarão branco ou nulo. Nos votos válidos, Lula vence Bolsonaro por 53% a 47%. Mesmo com o apoio formal do governador do Estado reeleito no primeiro turno, Romeu Zema (Novo), a Bolsonaro, a pesquisa mostra que 25% dos eleitores de Zema irão votar em Lula, enquanto 7% dos eleitores de Alexandre Kalil (PSD), derrotado em 2 de outubro, votarão no chefe do Executivo federal.

Lula mantém liderança em Minas, mas Bolsonaro reduziu índices de rejeição. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Pela primeira vez desde março deste ano, a avaliação positiva do governo Bolsonaro é numericamente superior aos demais: 37% dos mineiros dizem que o presidente faz um bom governo, enquanto 34% reprovam; 27% acreditam que ele faz uma gestão regular. Os índices de aprovação e rejeição tiveram mudanças drásticas em comparação à pesquisa anterior, do dia 26 de setembro, aparecendo cinco pontos para cima e sete para baixo, respectivamente.

O mandatário, contudo, segue como o candidato mais rejeitado. Ele tem 49% da reprovação ante 44% de Lula, que oscilou um ponto para baixo nesse aspecto.

Tradicionalmente, o candidato à Presidência que vence em Minas Gerais acaba vencendo a eleição. De 1945 até hoje, apenas uma vez a regra não se confirmou, quando Getúlio Vargas foi derrotado no Estado, mas venceu o pleito nacional.

A Quaest consultou 2.200 eleitores presencialmente entre os dias 24 e 26 de outubro em 108 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR-09544/2022.