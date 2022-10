Genial/Quaest: 37% dos bolsonaristas e 34% dos lulistas consideram ‘inaceitável’ voto no adversário

A última pesquisa Genial/Quaest, divulgada no dia 19, apresentou um cenário fragmentado. O embate político entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) também reflete na população.

Para 37% dos eleitores de Lula no segundo turno, é inaceitável as pessoas votarem em Bolsonaro. Do outro lado, para 34% dos eleitores do chefe do Executivo, é inaceitável as pessoas votarem no petista.

-O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), durante o primeiro debate entre presidenciáveis 2º turno na TV Bandeirantes. Foto: Werther Santana/Estadão

O levantamento também questionou os entrevistados sobre a reação caso o filho ou a filha se casasse com um militante de um outro grupo político. Para 41% dos bolsonaristas, esse fato causaria infelicidade; o mesmo foi respondido por 33% dos petistas.

A emoção das eleições impactou algumas amizades. Os números mostram que 11% dos entrevistados romperam relações por discordarem politicamente. Entretanto, existe a possibilidade de reconciliação. Para 58% dos entrevistados, há chance das amizades serem retomadas após a eleição de domingo.

A pesquisa Genial/Quaest foi feita entre os dias 16 e 18 de outubro com 2.000 pessoas de forma presencial. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e a taxa de confiança é de 95%. O registro do levantamento no TSE é BR-04387/2022.