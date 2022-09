Quaest SP: Haddad lidera com 33%; Tarcísio abre vantagem sobre Garcia

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) à frente nas intenções de voto para o governo de São Paulo, com 33% da preferência. O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) cresceu 6 pontos em relação à última rodada do levantamento e tem 20%. O atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB) tem 15%.

Haddad oscilou um ponto para baixo - na pesquisa anterior, ele tinha 34%. Garcia oscilou dois para cima, de 13% para 15%.

Carol Vigilar (UP) tem 2%; Antonio Jorge (DC), 1%; Gabriel Colombo (PCB), 1%; Vinicius Poit (Novo), também 1%. Elvis Cezar (PDT) não pontuou.

No cenário testado para o segundo turno, Haddad tem vence de Tarcísio por 42% a 36%. O candidato do PT supera Garcia por 40% a 35%. Garcia empata com Tarcísio na margem de erro: o tucano tem 32%, contra 30% do ex-ministro.

Contratada pelo Banco Genial, a sondagem consultou 2 mil pessoas presencialmente entre os dias 2 e 5 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é SP-04685/2022.