Geografia do Voto: Votação de Kalil em Belo Horizonte na reeleição se equipara à de Zema em 2018

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) ampliou sua votação na capital mineira quando foi reeleito, em 2020, ganhando em todas zonas eleitorais, segundo dados da plataforma Geografia do Voto. Ele obteve 784 mil votos (63,36%), número suficiente para vencer a disputa no primeiro turno. Governador e pré-candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo) já obteve números similares na capital quando venceu a eleição estadual em 2018: 773.454 (58,97%). Belo Horizonte representa cerca de 13% do eleitorado de Minas, segundo maior colégio eleitoral do País.

Todos os oito pré-candidatos ao governo de Minas Gerais já testaram os nomes nas urnas. Na mais recente pesquisa Datafolha, Zema lidera a disputa pelo governo. Ele tem 48% das intenções de voto. Kalil vem em seguida, com 21%. A aposta do ex-prefeito é crescer nas pesquisas após ter recebido apoio formal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – o PT indicou André Quintão como vice na chapa do ex-prefeito.

A ferramenta Geografia do Voto é resultado de uma parceria entre Estadão e agência Geocracia, especialista em geoinformação. O projeto disponibiliza uma base de dados de mais de 5 bilhões de votos válidos e nominais oficiais da Justiça Eleitoral. Além disso, o eleitor é capaz de pesquisar detalhadamente sobre as eleições desde 1996 e obter mapas interativos que podem ser compartilhados via redes sociais.

Confira o histórico de votos dos pré-candidatos ao governo de Minas Gerais:

Romeu Zema (Novo)

Então neófito na política, Zema se filiou ao Novo em 2018 e no mesmo ano concorreu ao governo de Minas Gerais. Ele derrotou o ex-governador Antonio Anastasia, então no PSDB, com 71,8% dos votos válidos no segundo turno.

Dados do Geografia do Voto mostram que Zema venceu Anastasia em quase todos os municípios de Minas Gerais, perdendo apenas em 22 cidades, divididas principalmente pelo Norte do Estado, como Santa Fé de Minas, Teófilo Otoni, Rubim e Cristália.

Zema venceu em 831 das cidades, incluindo Uberlândia, Juiz de Fora e Belo Horizonte, tendo recebido 773.454 votos na capital mineira, o que representou 58,97% dos votos válidos.

Alexandre Kalil (PSD)

Kalil se elegeu prefeito de Belo Horizonte pela primeira vez em 2016. Ele recebeu 314 mil votos no primeiro turno, ficando atrás de João Leite, do PSDB, mas conseguiu vencer a eleição no segundo turno, se elegendo prefeito com 628 mil votos. Em 2020, disputou novamente a Prefeitura e foi reeleito no primeiro turno, com 784 mil votos (63,36% dos votos válidos) em BH.

Os números da ferramenta Geografia do Voto mostram que Kalil ganhou em todas zonas eleitorais em 2020. Anteriormente, Kalil chegou a se candidatar como deputado federal em 2014, mas renunciou cerca de dois meses antes das eleições.

Carlos Viana (PL)

O jornalista Carlos Viana estreou como candidato nas eleições municipais de 2004, concorrendo como vereador. Eleito como suplente pelo PSC, o pré-candidato recebeu 3.298 votos (0,28% dos votos válidos). Só foi se candidatar novamente em 2018, quando foi eleito senador, agora pelo PHS, com mais de 842 mil votos apenas de Belo Horizonte.

Para senador, em relação aos números de Minas Gerais, Viana recebeu 3.568.658 votos (20,22% dos votos válidos), e ficou atrás apenas do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), que recebeu 3.616.864 votos (20,49%), e na frente da ex-presidente Dilma Rousseff, que, em quarto lugar na disputa, obteve 2.709.223 votos (15,35%) e não chegou a ser eleita.

Outros cinco pré-candidatos disputam a eleição no Estado. Marcos Pestana (PSDB), Miguel Corrêa (PDT), Vanessa Portugal (PSTU), Lorene Figueiredo (PSOL) e Renata Regina (PCB).