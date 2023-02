Lula na Argentina: Alckmin assume Presidência pela primeira vez

Após se candidatar por duas vezes à Presidência da República - sem sucesso -, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o posto neste domingo, 22, de forma interina. O ex-governador paulista permanecerá no cargo enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza a primeira agenda internacional do novo mandato. O petista começa a sua viagem na Argentina, onde participa de encontros com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e acompanha a reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Lula também deve participar de reuniões bilaterais, como a prevista, nesta terça, com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Em uma rede social, Alckmin se pronunciou sobre a posse interina: “Com orgulho e lealdade, assumo o governo, procurando honrar os compromissos de Lula com todos os brasileiros”, disse.

O presidente @LulaOficial vai a Argentina e ao Uruguai estreitar os laços políticos e econômicos com nossos vizinhos e grandes parceiros comerciais. Com orgulho e lealdade, assumo o governo, procurando honrar os compromissos de Lula com todos os brasileiros. 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/Uq24vgkXOf — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) January 22, 2023

A posse interina de Alckmin já era planejada pela dupla desde o período eleitoral, quando diziam planejar uma reaproximação do Brasil com a comunidade internacional. Na Argentina, um assunto em foco dos encontros bilaterais será a possibilidade de criar, com o país, uma moeda comum para transações financeiras e comerciais.

Enquanto isso, no Brasil, Alckmin não tem, até o momento, compromissos como presidente agendados para esta segunda-feira, 23, de acordo com a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

Lula tem outra viagem internacional marcada para abril em Porugal. A informação foi confirmada pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente ainda deve ter um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda sem data confirmada.