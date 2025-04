Gestão Bolsonaro vira âncora na cerimônia de balanço dos 2 anos de governo Lula, em clima eleitoral

Sidônio negou que a cerimônia tivesse tom eleitoral. “O principal objetivo do evento é divulgar as realizações do governo. E aqui claramente está tendo um problema: tem muita coisa acontecendo e não existe uma associação com o governo federal”, destacou o ministro. “Fazer um ato como esse é um dever do governo para informar a população”. Depois, dirigindo-se aos jornalistas, perguntou: “Vocês acham que é político informar o trabalho do governo?”

Como mostrou o Estadão, Sidônio afirmou que não se isenta nem assume a culpa pela impopularidade do governo. “Impopularidade tem responsabilidade de todos os ministros, todas as áreas”, admitiu.

Há tempos, porém, aliados do presidente não escondem a preocupação com o que julgam ser um descolamento da avaliação da sociedade sobre as entregas do governo e os números da economia. Pior: pesquisas mostram que a insatisfação agora atinge antigos eleitores de Lula, como os mais pobres e moradores do Nordeste.