Gestão Nunes diverge de governo Lula sobre repasses para Cultura e pode ter que revisar editais

A Prefeitura de São Paulo pretende destinar R$ 10 milhões para editais de cinema sem considerar a política de cotas exigida pela Lei Aldir Blanc, que repassa recursos do governo federal para Estados e municípios fomentarem ações culturais. Segundo o Ministério da Cultura, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) deveria reservar ao menos 40% das vagas para pessoas negras, com deficiência e indígenas. A Prefeitura, contudo, planeja outra forma para realizar os repasses, e nega estar descumprindo as regras de ações afirmativas.

PUBLICIDADE Em 2023, a Prefeitura, por meio da Spcine, empresa de cinema de São Paulo, repassou mais de R$ 49 milhões para os vencedores de dez editais para produção de filmes, séries e mostras de cinema. Esse repasse foi feito com dinheiro da Lei Paulo Gustavo, criada para socorrer o setor cultural depois da pandemia de covid-19. Cada lei tem uma exigência de cota específica. A Paulo Gustavo determina que 20% das vagas sejam para pessoas negras e 10% para as pessoas indígenas. A gestão Nunes cumpriu essas exigências na primeira chamada.

Agora, no entanto, a Prefeitura quer beneficiar mais entidades culturais e decidiu contemplar os suplentes nesses editais — que ficaram de fora da primeira chamada. Agora, contudo, a chamada será por ordem de classificação. Segundo a administração municipal, como as cotas foram cumpridas da primeira vez, não precisa considerá-las novamente.

Publicidade

O problema é que a fonte dos recursos mudou: o dinheiro não virá mais da Lei Paulo Gustavo, e sim da Lei Aldir Blanc, que tem cotas próprias. O Ministério da Cultura afirma que todas as ações financiadas com dinheiro da segunda legislação precisam ter ao menos 25% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

A Prefeitura diz que não precisa cumprir as cotas da Lei Aldir Blanc para chamar os suplentes porque já cumpriu as cotas da Lei Paulo Gustavo na primeira convocação, mas a área técnica do Ministério da Cultura discorda.

No início de fevereiro, o diretor de Assistência Técnica para Estados, DF e Municípios da pasta, Samuel Barbosa, disse que o correto é alterar os editais para “garantir a implementação de cotas e/ou reservas de vagas em todos os editais de fomento realizados com recursos da PNAB [Política Nacional Aldir Blanc]”. Dessa forma, seriam consideradas as previsões da cota para contemplar os suplentes.

A resposta ocorreu após um questionamento da associação Ecossistema Criativo Homograma.

Publicidade

Gestão Ricardo Nunes tenta manobra para usar recursos da Lei Aldir Blanc sem o cumprimento de cotas Foto: Fábio Vieira/Estadão

Em nota, o Ministério disse que o descumprimento das regras “poderá implicar na aplicação de sanções ao município”, sem especificar quais seriam elas, e acrescentou que se reunirá com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e com a SPcine para “compreender a alegação apresentada”.

A Prefeitura nega o descumprimento das cotas. “Durante a execução dos editais da Lei Paulo Gustavo, a SPcine atendeu acima do previsto na legislação para políticas afirmativas, o que demonstra o compromisso com as políticas de inclusão. Para a etapa de suplementação de recursos dos editais, a SPcine agora segue a ordem classificatória de projetos divulgada, conforme procedimentos já previamente estabelecidos nos respectivos editais”, disse o Executivo paulistano, em nota.

A tentativa de burla às cotas ocorre no momento em que um grupo de vereadores pressiona a Secretaria de Cultura a adotar uma política mais conservadora para o setor, conforme mostrou o Estadão. As ações afirmativas, popularmente conhecidas como cotas, são o principal alvo.

A vereadora Sonaira Fernandes, líder do PL – segunda maior bancada da Câmara e partido do vice-prefeito, o bolsonarista Mello Araújo – apresentou dois projetos de lei sobre o tema. Ela propõe revogar a portaria na qual a SPcine estabelece sua própria política de cotas e também limitar em 20% a reserva de vagas em concursos, processos seletivos e programas custeados com recursos do município.

Publicidade

PUBLICIDADE “O principal motivo foi a insatisfação de muitos produtores culturais que vieram nos procurar, revelando que estão sendo tolhidos do direito de trabalhar dentro dos editais municipais, que hoje servem apenas aos interesses de grupos ideológicos e militâncias. Há um movimento de resistência dentro do setor cultural a esses editais direcionados e nós estamos apoiando esse movimento”, disse. O gestor cultural Pedro Silva, presidente da associação Ecossistema Criativo Homograma e representante do Movimento Arte é Trabalho, elogiou a política de diversidade da SPcine e disse que a empresa é uma das instituições mais respeitadas quando o assunto é ações afirmativas. “Entretanto, desde a última eleição municipal, um grupo de artistas extremistas de direita tem tentado aparelhar a Secretaria de Cultura, baseados numa cruzada ideológica e identitária. Acreditamos que isso está diretamente relacionado à decisão de não respeitar as ações afirmativas da PNAB [Política Nacional Aldir Blanc, criada pela lei de mesmo nome]. Por isso, estamos defendendo que a legislação seja seguida”, afirmou.

Apesar da manobra com os suplentes, a Secretaria Municipal de Cultura disse ao Estadão que os novos editais da Lei Aldir Blanc, que serão lançados em março, terão cotas conforme prevê a legislação. A disputa sobre a política cultural da maior cidade do País, no entanto, está longe do fim.

Publicidade

Questionada sobre as sinalizações enviadas pela Secretaria até o momento, Sonaira Fernandes disse que é preciso aguardar os primeiros passos do novo secretário, Totó Parente (MDB).

“O que nós esperamos é uma gestão que esteja atenta às demandas da sociedade civil como um todo, e que não tome grupelhos ideológicos como representantes de todos os paulistanos. O secretário tem grandes tarefas à sua frente e chegou no momento em que a hegemonia da cultura woke está acabando. É importante que ele saiba entender os sinais da mudança”, declarou a vereadora.