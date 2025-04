Gestão Nunes e Câmara travam disputa sobre emendas; vereadores querem obrigatoriedade nos repasses

Os vereadores de São Paulo articulam mudanças na Lei Orgânica do Município para obrigar a Prefeitura a executar as emendas indicadas por eles. Esse movimento gerou estresse na relação entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e sua base na Câmara Municipal, a ponto de o mandatário elevar o tom contra aliados e ameaçar retirar cargos ocupados por indicações políticas em subprefeituras e secretarias.

Apesar da resistência de Nunes, interlocutores do presidente do Legislativo paulistano, Ricardo Teixeira (União), afirmaram ao Estadão que o debate sobre as emendas impositivas ainda não foi encerrado. Como prova disso, um grupo de trabalho com líderes partidários foi criado para discutir o tema. Há a percepção de que a proposta precisa de mais amadurecimento, mas ela pode voltar à pauta no próximo semestre.

Prefeito Ricardo Nunes e vice Ricardo Mello Araújo na Câmara Municipal de São Paulo. Gestão municipal trava disputa com Legislativo para impedir aprovação de orçamento impositivo. Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE Procurada, a Prefeitura de São Paulo informou em nota que mantém uma relação sólida com a Câmara Municipal, baseada no diálogo e no respeito à autonomia dos Poderes. “A gestão municipal está aberta ao debate com o Legislativo, desde que os pleitos não comprometam a previsibilidade orçamentária e a execução de políticas públicas, priorizando o interesse público e a responsabilidade fiscal do Município”, diz o texto. As emendas parlamentares são propostas de gastos feitas pelos vereadores durante a discussão do Orçamento da cidade. Por meio desse mecanismo, cada parlamentar pode financiar obras ou políticas públicas – como a reforma de um posto de saúde, por exemplo. Geralmente, os vereadores utilizam esses recursos para beneficiar suas bases eleitorais, ou seja, a região onde vivem seus eleitores.

Diferentemente do que ocorre no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa do Estado, as emendas parlamentares não são impositivas em São Paulo. Isso significa que a Prefeitura pode ou não acolher as sugestões da Câmara Municipal. Na prática, a liberação desses recursos tem sido utilizada pelo Executivo municipal como moeda de troca para obter apoio em votações de seu interesse.

Desde 2021, cada um dos 55 vereadores pode indicar até R$ 5 milhões por ano, somando um total de R$ 275 milhões. A liberação dessas emendas fica a cargo da Coordenadoria de Ações Municipais (CAM), vinculada à Casa Civil da Prefeitura.

Como mostrou o Estadão no ano passado, os vereadores aliados ao prefeito Ricardo Nunes receberam mais que o dobro do valor destinado à oposição em emendas parlamentares. À época, a gestão municipal negou qualquer tipo de favorecimento. Já os vereadores de oposição relataram dificuldades na liberação de suas emendas e acusaram a administração de beneficiar os parlamentares da base aliada.

Essa dinâmica não é exclusiva da gestão atual. Em 2016, quando ainda era vereador, o próprio Nunes acusou o então prefeito Fernando Haddad (PT) de não liberar “um real” em emendas para ele, enquanto favorecia a base aliada. A proposta de tornar as emendas impositivas é uma pauta antiga na Câmara, mas costuma perder força diante da atuação do prefeito de plantão, que consegue barrar a articulação.

Diante da resistência de Nunes à proposta, vereadores recuperaram um vídeo em que o atual prefeito – que à época ainda era vereador – defendia o orçamento impositivo, afirmando que apoiar esse modelo é defender a democracia.

“Uma vez que o vereador tiver sua emenda garantida, que é o chamado orçamento impositivo, ele fica livre para votar pelas suas convicções, fica livre para poder exercer seu papel de fiscalizador, que às vezes o Executivo vê como algo ruim, mas na verdade é algo positivo”, afirmou Nunes em 2016, durante uma sessão da Comissão de Finanças e Orçamento.

Ricardo Nunes defende orçamento impositivo em vídeo de 2016 compartilhado por vereadores 2:41 Atual chefe do Executivo municipal já defendeu emendas impositiva quando era vereador

A reportagem questionou, por meio da assessoria de imprensa, se o prefeito Ricardo Nunes ainda defende o orçamento impositivo, como fazia em 2016. No entanto, não houve retorno. O espaço segue aberto.

Vereadores resgatam proposta de Nunes e a usam contra ele próprio

O Estadão apurou que a atual articulação a favor das emendas impositivas teve início em um café da manhã organizado pelo presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, no início deste ano. O movimento ganhou tração ao longo do primeiro trimestre e atingiu seu ápice em março, quando vereadores adicionaram um projeto sobre orçamento impositivo à pauta da sessão que votaria a proposta de alteração do nome da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para Polícia Municipal.

A manobra gerou um bate-boca em plenário. A vereadora Cris Monteiro (Novo) acusou os defensores das emendas impositivas de quererem “mais dinheiro para gastar”. Em resposta, o vereador Lucas Pavanato (PL) rebateu, dizendo que a colega trata o tema como se estivesse defendendo a ética, “mas, na verdade, o que ela defende é que as emendas continuem sendo feitas por debaixo do pano, e não de forma transparente”. “Emenda impositiva é emenda que a população pode fiscalizar e que torna o jogo igual. Não adianta fingir que está defendendo a ética quando você está fazendo somente o jogo da Prefeitura”, disse Pavanato para Cris Monteiro.

Vereadores resgatam proposta de Nunes e a usam contra ele próprio Foto: Richard Lourenço/Rede Câmara

Já o vereador Jair Tatto (PT) destacou que o Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PLO) sobre orçamento impositivo foi elaborado com o apoio do prefeito Ricardo Nunes quando ele ainda era vereador em 2016. Atualmente, há sete projetos sobre emendas impositivas no sistema eletrônico da Câmara, sendo que dois deles têm Nunes como coautor.

Os vereadores decidiram escolher justamente um desses projetos, sob o argumento de que o prefeito não poderia vetar uma proposta de sua própria autoria enquanto legislador. Além disso, a opção pelo projeto de Nunes também levou em conta uma questão prática: ele já havia sido aprovado tanto na Comissão de Finanças e Orçamento quanto no plenário. Dessa forma, bastaria apenas uma nova votação em plenário para que o texto fosse definitivamente aprovado.

Embora tenha evitado a aprovação do orçamento impositivo, Riva não conseguiu barrar outra iniciativa da oposição: a retomada das votações presenciais para projetos de lei. Desde a pandemia de Covid-19, a Câmara permitia votações virtuais desses projetos, o que reduzia o poder de obstrução da oposição. O retorno ao plenário físico foi interpretado como uma derrota para a gestão Nunes.

Nos bastidores, vereadores da oposição afirmam que o avanço não se deve ao fortalecimento do bloco opositor, mas ao enfraquecimento da base governista nesta legislatura.

Nunes reúne base e diz que quem apoiar emendas vai perder cargo no governo

No fim de março, Nunes reuniu os vereadores da base aliada e teria afirmado que, caso insistam na proposta das emendas impositivas, serão considerados fora do governo e deverão devolver os cargos preenchidos por indicações políticas em secretarias e subprefeituras. A reunião foi revelada pela Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estadão.

Segundo um vereador presente ao encontro, Nunes se posicionou contra a adoção do orçamento impositivo, argumentando que o modelo tende a beneficiar a oposição. Em um dos momentos mais tensos da reunião, o prefeito confrontou o líder do Republicanos, Sansão Pereira, que defendia a proposta como uma ferramenta legítima para fortalecer a atuação dos parlamentares.

Após o encontro, líderes dos partidos da base que inicialmente apoiavam a medida enviaram mensagens em um grupo criado por vereadores para discutir o tema, informando que suas bancadas haviam recuado e não sustentariam mais apoio à proposta. Mesmo com o recuo oficial, alguns parlamentares de siglas como PL, PSD e União ainda demonstram simpatia pela ideia.

A avaliação entre os vereadores é que, no momento, não há ambiente político para levar o projeto ao plenário. Ainda assim, há quem acredite que a proposta pode voltar a ganhar força no segundo semestre, especialmente diante da percepção de que Nunes já não exerce o mesmo controle sobre sua base que tinha no primeiro mandato.