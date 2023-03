100 anos sem Rui Barbosa

Foto: arquivo pessoal.

Emiliano Lobo de Godoi, Professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás

Anualmente, o Ministério do Meio Ambiente publica a lista oficial das espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. A chamada "Lista Vermelha", ao informar os dados de conservação, serve como um alerta sobre a constante perda de biodiversidade verificada na Terra. Com esses dados, é possível embasar a luta por políticas de conservação e tentar impedir a extinção de várias espécies.

Uma pena que essa Lista Vermelha não inclua os seres humanos. Alguns indivíduos, que carregam valores éticos e morais que deveriam nortear nossa sociedade, estão em extinção, ou, em alguns casos, já foram extintos. Seus exemplos ficaram esquecidos na história e seus ensinamentos ficaram perdidos nos textos que hoje ninguém mais conhece.

E este é o caso do jurista, advogado, político, diplomata, escritor e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, Rui Barbosa, falecido em Petrópolis há exatos 100 anos, no dia 1 de março de 1923. Seu exemplo de vida, sua dedicação ao país e seu exemplo de comprometimento com o bem público é algo em extinção, que quase não mais se vê.

Com seus discursos proferidos na 2ª Conferência da Paz, realizado no Palácio Binnenhof na cidade de Haia, Holanda, em 1907, Rui Barbosa deu projeção mundial ao Brasil, até então um país periférico e desconhecido em termos de diplomacia mundial. Produziu uma profunda impressão no auditório, defendendo que os países com menores poderes econômicos não deveriam ocupar uma posição subalterna nos tribunais internacionais.

Em diversas ocasiões, Rui Barbosa manifestou-se contra a naturalidade com que se aceitava que autoridades praticassem o nepotismo ("tão em voga na situação atual, essa política de filhos, sobrinhos, genros e afilhados") e escolhessem ministros por mera conveniência política. Defendeu incondicionalmente uma imprensa livre e independente. "Não há publicidade onde a publicidade não é livre, da mesma forma que o ar que se confinou já não é ar. É carbono. É tóxico". Nada tão atual quanto isso.

Nestes dias de hoje, em que escândalos políticos se sucedem, em que a ética é uma ave rara e desconhecida, em que os interesses individuais prevalecem sobre os interesses coletivos, em que o número de visualizações nas redes sociais é o que mais importa para os jovens, e em que a ostentação é o símbolo do sucesso, precisamos parar e refletir para onde estamos caminhando.

Hoje, faltam-nos bons exemplos, faltam-nos referências, faltam-nos pessoas como Rui Barbosa. Como ensinava o filósofo chinês Confúcio, "as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam".Que os bons exemplos prevaleçam sobre os maus exemplos. Assim, a Lista Vermelha, de espécies em extinção, infelizmente, deveria ser ampliada e incluir também, cidadãos do bem. Que esses 100 anos de ausência de Rui Barbosa não apague seu legado.