100 dias marcados pela reconstrução - do governo, do diálogo e da esperança

Na última semana levamos uma turma de 40 alunos e alunas de Administração Pública para Brasília, atividade parte do currículo do curso na FGV. Estive em Brasília enquanto aluna dessa mesma disciplina em 2015, no início do governo Dilma 2, já marcado por pressões do movimento que pedia o impeachment da presidenta. Mas eu só soube avaliar o que era Brasília quando voltei para lá a trabalho, em 2019, em um governo marcado pelo distanciamento da população, corte das pastas sociais, ausência de diálogo, violência e desprezo à vida. Não preciso descrever, todos vivemos. Um governo que mais parecia um verdadeiro inimigo do cidadão.

As marcas dos últimos anos também gritam por todos os cantos, prédios e pessoas que estavam lá. O apagão dos dados para as políticas públicas, as visitas suspensas no Congresso Nacional, o quadro de Di Cavalcanti rasgado no Palácio do Planalto, e os relatos de quem estava alí no dia 8 de janeiro.

Um funcionário do Itamaraty relatou em conversa informal o que assistiu de dentro do Palácio, durante seu turno de trabalho naquele domingo. Ele, que já trabalhou com temáticas extremamente sensíveis, disse que esse foi um verdadeiro trauma. A forma como a multidão avançava, o medo que os invadia, os turnos de trabalho estendidos pelo perigo de sair do prédio. O que se via com os próprios olhos era complementado pelos vídeos que chegavam no whatsapp da destruição dos prédios. Mas ele também sensibilizou parte do episódio. Haviam na Esplanada, longe da Praça dos Três Poderes onde o verdadeiro crime acontecia, famílias com crianças, pessoas idosas. Nós dois debatemos se essas pessoas eram cúmplices ou poderiam ser vítimas de uma estratégia - muito bem elaborada e coordenada - de desinformação, alienação, conspiração, que estava guiando as ações. Quantas outras pessoas também estavam na Esplanada e assistiram ao horror? Quantas narrativas existem dessa história?

Mas, agora, a capital é outra. Se aproximando dos 100 dias de governo, Brasília vibra e transborda reconstrução, diálogo, esperança e muita felicidade. Enquanto a turma que eu acompanhava conhecia a catedral de Brasília em um fim de tarde, mandei mensagem para uma amiga querida que trabalha no Ministério da Cultura (MinC). Ela respondeu que estava na frente do MinC colocando o letreiro de volta, e que ia começar um samba. Estávamos do lado.

O que vimos lá não cabe em descrições. Trabalhadores colocavam as últimas letras que compunham as palavras Ministério da Cultura, que não estampavam uma fachada na Esplanada desde 2016. O Ministério do Meio Ambiente também ganhava um potente complemento: e Mudança do Clima. Em um pequeno palco, a pouquíssimos passos de distância, discursavam Margareth Menezes, Marina Silva e Janja. Eu olhava para as alunas, que em sua maioria tinham 12 anos quando o MinC deixou de existir, e via as lágrimas nos olhos e o sorriso que preenchia o rosto todo.

A Ministra da Cultura fechou os discursos cantando "Baianidade Nagô" junto com músicos ali presentes, como se sentisse que todos os corpos pediam para dançar. Eu queria que essa fantasia fosse eterna / Quem sabe um dia a paz vence a guerra. Me parece que estamos construindo isso - a eternidade da democracia, da cultura, do meio ambiente, do combate ao horror.

E para além dos momentos de celebração, a elaboração e implementação das políticas públicas no dia-a-dia dos servidores também transparecem os principais valores esperados para essas atividades, como o cidadão no centro, a excelência na prestação dos serviços públicos e o comprometimento com a efetividade das ações. No Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), o diálogo e coordenação entre as diferentes áreas evidencia como a elaboração do Plano Plurianual e do Orçamento (Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) será marcada pela participação social, pelo diagnóstico aprofundado e pelo monitoramento e avaliação das políticas públicas.

Além de reuniões com diferentes secretarias dentro do MPO, a turma acompanhou uma reunião da ministra Simone Tebet com prefeitos e vereadores do Mato Grosso do Sul que participavam da Marcha dos Prefeitos na mesma semana, assim observando o diálogo federativo e como se dão as relações entre diferentes instâncias. No dia seguinte, Tebet estava ao lado de Fernando Haddad anunciando as novas regras fiscais, trazendo a responsabilidade fiscal tão esperada.

É claro que há dificuldades. Algumas pelo legado dos últimos quatro anos, como a ausência de dados para o diagnóstico e desenho de políticas públicas, outras pelas circunstâncias atuais. A dificuldade de distribuir tarefas, compor equipes e garantir continuidade daquilo que está funcionando também é desafio do início de governo. Foi particularmente interessante observar a composição das diferentes secretarias no MPO, algumas com maioria de cargos concursados, e outras com equipe quase toda chegando agora no Ministério.

E ainda há o que avançar. Por mais que o MPO tenha adotado uma postura de composição paritária de gênero nos cargos de liderança, chama atenção a pouca presença de negras e negros. Especialmente ao pensar que este Ministério será responsável por elaborar tanto o planejamento como alocar o orçamento para os programas e políticas públicas dos próximos 4 anos. Este desafio parece se estender aos demais ministérios, e o Decreto recém publicado por Lula visa diminuir este problema.

Juntamente, e ainda que não suficiente para resolver estes problemas de baixa representatividade, não poderia deixar de falar da medida deste governo que criou os cargos de Assessores de Participação Social e Diversidade, um por ministério. Dos corredores dos ministérios aos bares na sexta-feira à noite foi possível conhecer algumas dessas pessoas que, como o governo carece, irão atuar tanto com as equipes de cada ministério, como entre si e conjuntamente com a população.

Ao final da imersão, as alunas diziam que a experiência no MPO as fez ver a administração pública respirando, permitiu-as enxergar onde é possível chegar - algo transformador para uma turma cuja metade dos estudantes é bolsista por necessidade econômica - e se encantar por um governo que tem Simone Tebet, que disputou uma eleição contra Lula no ano passado, em um cargo tão relevante e estratégico, demonstrando que o diálogo e a construção coletiva só tem a engrandecer o país, em oposição ao horror visto nos últimos anos.

Brasília respira, encanta e inspira. Com amor e coragem, sem medo de ser feliz.