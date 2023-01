A autonomia fiscal nos municípios é premente: então, como fazer aumentá-la?

Welles Matias de Abreu, Mestre e Doutor em Administração (UnB). Pós-doutor em Administração Pública e Governo (FGV EAESP). Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal. Professor de Pós-Graduação do IBMEC

Constantino Cronemberger Mendes, Doutor em Economia na área de Setor Público (UnB), Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e ex-Subsecretário de Planejamento Governamental do Ministério da Economia

Thiago Silva e Souza, Mestre em Estudos de Gestão pela Universidade do Minho (Portugal). Atua como assessor de planejamento, orçamento e pesquisador em Ciências Navais. Já exerceu o cargo de assistente e de coordenador geral substituto de políticas de infraestrutura do plano plurianual no ministério da Economia. Membro da Sociedade Brasileira de Administração Pública

O tema da reforma tributária constantemente aparece como solução política, econômica e social para nossas históricas distorções e relevante penúria fiscal de muitas cidades em todo o país. Porém, nessa recorrente busca por solucionar um desequilíbrio originário de nosso pacto federativo brasileiro, mesmo que seja uma solução atraente, será essa a principal batalha a ser travada a cada novo ciclo de governo?

Não há de se esquecer que o cidadão molda sua vida e de seus familiares ao local onde reside. Em outras palavras, devemos ponderar que bens e serviços públicos (como construção de praças, pavimentação de ruas, contratação de professores, campanhas de vacinação e etc.) são entregues de acordo com as demandas locais. Assim, revela-se uma tentativa diária de compatibilização entre as necessidades sociais e as ofertas públicas específicas, reforçando o fato de que quanto maior a capacidade do governo local em oferecer bens e serviços maior a possibilidade de atendimento da demanda pública.

Ainda assim, também devemos atentar para a grande diferença de situações entre os municípios (por exemplo, conforme sua localização regional e/ou tamanho de sua população), onde as características governativas são bastante desiguais do ponto de vista de capacidade fiscal própria. Neste caso, as desigualdades sociais existentes no país implicam em diferentes graus de autonomia de nossos municípios, ou melhor dizendo, o atendimento das necessidades e demandas sociais locais estão diretamente relacionadas com o nível de autonomia municipal.

Logo, constata-se que são fatores essenciais para autonomia fiscal dos municípios: a capacidade tributária, a gestão tecnológica e a governança pública. E essa conclusão foi possível a partir de evidências encontradas em nossa mais recente pesquisa (premiada no Encontro Brasileiro de Administração Pública de 2022 realizado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo - EAESP/FGV), intitulada "Autonomia fiscal dos municípios: o quê explica e o quê importa?", onde pode ser averiguado que tais elementos são interdependentes na medida em que, quanto maior a arrecadação tributária própria, melhor deve ser a gestão e a governança local, contribuindo para uma maior autonomia fiscal dos municípios diante dos demais entes federativos, assim, gerando melhores resultados em termos de serviços públicos disponíveis à sociedade.

Durante toda essa reflexão, testemunhamos ser fundamental que essa tal autonomia fiscal também levasse em conta aspectos regionais (localização do município) e o porte (tamanho) populacional. Apesar disso, ainda foi possível questionar: E o motivo? Bem, primeiramente, observamos que o contraste entres as regiões Norte/Nordeste e as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul (estas consideradas mais prósperas pela literatura) evidencia as conhecidas e tão discutidas disparidades regionais em relação à disponibilidade dos recursos por parte dos municípios, especialmente quando da execução de suas políticas públicas. Um segundo fator de relevante registro está no fato de que os maiores municípios tendem (e apenas tendem) a ter melhores resultados fiscais, para além de apresentarem maior transparência nos resultados das ações públicas em sua região.

Toda essa discussão só foi possível a partir de análises estatísticas multivariadas, utilizando dados em fontes como o IBGE e a FIRJAN. Dessa forma, buscamos construir, metodologicamente, uma relação social empírica entre a Autonomia Fiscal e as variáveis Capacidade Tributária, Tecnologia e Governança, todas estas controladas durante o processo de observação pelos aspectos Regional e Populacional. Assim, foi possível obtermos resultados significativos quanto a especificidades locais no nível de autonomia dos municípios que, em outras palavras, demonstraram seus efeitos diretos na autonomia fiscal, com relevante destaque, aí sim, para a variável tributária.

Da mesma forma, atendendo às hipóteses teóricas da pesquisa, foi possível ratificar que a localização e o tamanho dos municípios também contribuem para a autonomia local. Portanto, certificamos que os municípios das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul possuem maior capacidade de autonomia do que aqueles das regiões Norte e Nordeste. E, nessa mesma toada, também ficou atestado que municípios com mais de 50 mil habitantes são mais autônomos.

Outro aspecto a ser destacado se relaciona com a capacidade de arrecadação própria, uma vez que impacta positivamente e fortemente na autonomia fiscal dos municípios. Este denominado "achado de pesquisa" está coerente com a ideia de que a melhoria arrecadatória (própria) promove avanços na autonomia fiscal de cada município. Isto é, depreende-se como fundamental que os entes locais busquem aperfeiçoar suas capacidades institucionais, incluindo sim sua gestão tributária, com vistas a buscar um maior esforço fiscal e assim superar as distorções provocadas pelas transferências de recursos intergovernamentais.

Ademais, está cientificamente confirmado que quanto maior a capacidade tecnológica do município, maior a sua autonomia fiscal. Isto significa que o aperfeiçoamento da gestão tecnológica permite ganhos nas capacidades fiscais, conferindo assim fator complementar à gestão tributária na autonomia municipal. Logo, os ganhos de performance administrativa observados diante da digitalização de processos tributários, em especial, são considerados motivos extremamente relevantes para o aumento da autonomia fiscal dos entes locais.

Por fim, notamos que a maturidade de governança é diretamente proporcional à respectiva autonomia fiscal dos municípios, coerente com a adoção de boas práticas de governança colaborativa pública, gerando assim melhores resultados. Isto posto, iniciativas participativas de transparência e de prestação de contas (accountability) atuam em prol da melhoria de resultados na autonomia fiscal dos municípios com melhores níveis de governança.

Entendemos, como contribuição inovadora, que os resultados encontrados na pesquisa contribuem com achados inéditos para o avanço teórico sobre os temas envolvidos de autonomia fiscal, governança e gestão tributária e tecnológica, uma vez que o modelo aplicado - o qual denominamos "Modelo da Autonomia Fiscal Municipal" - foi testado e validado estatisticamente, dando suporte empírico à revisão do contexto teórico atual.

De forma complementar, esperamos que as constatações encontradas estimulem a promoção de novas pesquisas e reflexões sobre o tema, inclusive ao possibilitar revisitar o modelo proposto ou mesmo resultar no achado de outros novos modelos. A partir daí, pesquisas futuras podem responder questões envolvendo as causas e as formas de promoção do aumento de arrecadação, da melhoria tecnológica ou aprimoramento da governança, no entendimento de serem prementes para um maior nível de autonomia fiscal nos municípios. Ademais, destacamos e incentivamos que novas investigações ampliem esse escopo, aplicando outras tantas variáveis que colaborem na maior explicação e em ações públicas que promovam a autonomia fiscal dos municípios.

Com base nos nesses resultados, ressaltamos que a autonomia fiscal municipal não ocorre de forma isolada, mas sim por meio da composição de diversos fatores. Assim dizendo, o esforço dos municípios para manter os "seus gastos" por meio da arrecadação de recursos provindos de "seus próprios tributos" depende do incentivo para melhorias na capacidade tributária, na gestão tecnológica e na governança pública.

Portanto, não há dúvidas que a autonomia fiscal tem potencial prático para colaborar, por exemplo, com gestores na tomada de decisões baseadas em teoria e evidências empíricas na melhoria institucional, de gestão e de políticas públicas, em especial quando se é projetada para os municípios das regiões Norte, Nordeste e aqueles de menor dimensão, pois tendem, na média, a precisarem de maior esforço, capacidade e autonomia fiscal para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos.

Esse debate denota ser fundamental a preocupação de se evitar medidas que incentivem transferências federais e estaduais para os municípios sem que haja uma perspectiva da autonomia local de decisão, ou seja, decisões de, minimamente, de como, onde e a forma de alocação dos recursos públicos. Outro importante aspecto está no fomento de medidas que permitam a elevação de arrecadação própria ao logo do tempo (e não o contrário), de forma compensada com a dos outros entes locais e não por meio de oneroso aumento da carga tributária brasileira.

Para tanto, entendemos que o melhor momento é o hoje, ao incentivarmos reflexões (como ora realizada) e a inclusão na pauta de reformas do governo federal (que também ora se inicia) de um programa sob sua coordenação, que tenha por objetivo suportar e buscar a consolidação da autonomia fiscal dos municípios brasileiros, demonstrada sim como fundamental para equalizarmos nossas diferenças regionais e, dessa forma, não mais somente "dando o peixe, mas (efetivamente) ensinando (a gestão municipal) a pescar".