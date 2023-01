A cidade como prioridade para Lula

Rafael Perich, Doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Paraná. Pesquisador no Consórcio de Pesquisa em Crises e Poder Local | E-mail: rafael.perich@ufpr.br

Hoje, tivemos uma matéria da jornalista e historiadora Mariana Londres, a qual comenta que o Presidente Lula deve se reunir com governadores, prefeitos e líderes do Congresso para debater o pacto federativo.

A ideia é direta, maior atenção e dinheiro aos municípios. Os governos federais antigamente procuraram criar uma relação de dependência entre os entes federativos, seja por repasses constitucionais, como FHC, Temer e Bolsonaro, ou como nos próprios governos petistas através de políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e Mais Médicos.

De toda forma, essa dependência do município com a federação ocorreu, fazendo com que os prefeitos tivessem que rezar a cartilha nacional, seja ideológica, política ou propriamente da condução dos programas, sem ter manejo da forma para se adaptar a realidade de cada cidade.

O debate nacional provavelmente estará canalizado entre programas assistenciais e repasses fundo a fundo, como o plano nacional de cultura e suas raízes estaduais e municipais. Essa forma mantém a relação subserviente dos prefeitos aos seus deputados estimula que eles sejam a ponte entre a cidade e a presidência, repetindo velhos erros que levam ao foco dos políticos em esferas superiores, deixando o nível local ainda pobre, pedinte, relegado ao osso.

A política local possui lógica própria e relação de poder autônoma, na formação do Estado Moderno se tornou objeto de análise para o estudo da política na sua consolidação e na formação das sociedades modernas. A partir dos anos 70 surge como alternativa à autoridade estatal, à sociedade industrial e aos partidos políticos. Em um mundo mais globalizado e interdependente, o fortalecimento da política local leva ao fortalecimento da democracia através da tomada de decisões contra burocracias, ditaduras e interesses econômicos, não se tratando apenas de mudanças legislativas e, sim, de conquistas sociais e políticas do nível local, afinal dada a proximidade e ao tamanho reduzido é mais fácil para os cidadãos a utilizarem como um campo de treinamento de habilidades democráticas, além de que na teoria um Estado menos centralizado seria menos burocrático, mais responsivo e eficiente.

É no local que as políticas têm maior probabilidade de implementação, enquanto as decisões que afetam a maioria são conduzidas distante desses centros, desinteressados pelas coisas cotidianas da política local, apesar das decisões dos governantes locais afetarem mais o dia a dia do eleitor.

As arenas superiores de governo influenciam fortemente o resultado eleitoral do local, os prefeitos não apenas se baseiam no pacote básico das políticas municipais, como asfalto, parque, coleta de lixo, mas também em ações que evidenciem o prefeito para influenciar a satisfação da população. Em ambientes de vários níveis, o eleitor nem sempre consegue distinguir o responsável pelas políticas implementadas, particularmente na política local os poderes são limitados e sua gestão é ofuscada por políticas maiores e com maior presença na mídia. A capacidade de gestão própria de políticas e recursos é essencial para que ele não seja apenas um braço administrativo de instâncias superiores.

Por fim, falar de descentralização acaba sendo uma questão de concepção, se existirá dependência do governo federal, de seus deputados, dessas relações, ou se existirá autonomia das cidades para conduzirem suas políticas, levando em conta suas particularidades regionais e gerando maior consulta pública quanto a políticas implementadas. Cabe ao PT descentralizar de uma forma que nem mesmo as suas próprias gestões, com repasses fundo a fundo e consultas públicas nacionais conseguiram.

Descentralizar a gestão sempre foi a direção oposta do autoritarismo, é um caminho a ser considerado.