A culpa é da "contabilidade criativa". Será?

Janilson Antonio da Silva Suzart

Diones Gomes da Rocha

Robson Zuccolotto

Estimados leitores, estamos de volta. Mais uma vez iremos falar de Finanças Públicas e nos socorremos desta vez do conhecimento das ciências linguísticas para iniciarmos a discussão sobre essa tal de "contabilidade criativa".

Não faz muito tempo, o mercado de veículos nos surpreendeu com uma nova terminologia, o veículo seminovo. Um veículo seminovo seria um veículo pouco usado, quase novo, sendo na prática uma tentativa de criar uma categoria entre os veículos novos e os usados (alguns experts juram que é possível tal diferenciação). Não somos especialistas automobilísticos, por isso nos centraremos no fenômeno linguístico em questão: o neologismo.

O neologismo é um fenômeno linguístico que representa o surgimento de uma nova palavra ou expressão, bem como, na atribuição de um novo significado para uma palavra ou expressão já existente. É exatamente isto que ocorreu no surgimento da palavra seminovo, onde, com a junção do prefixo "semi" à palavra "novo", buscou-se a criação de uma nova categoria para a classificação de objetos (inicialmente com veículos, hoje espalhado para outros mercados). Contudo, essa criação possui alguns problemas.

Para muitos, o termo seminovo é uma forma de retirar o contexto negativo do termo usado, permitindo a obtenção de melhores ganhos. Akerlof (1970) ilustrou bem os problemas de assimetria informacional na compra de veículos usados (que nos Estados Unidos eram conhecidos como "limões", sendo que o neologismo no Brasil, para esse mesmo caso, é o de "abacaxis" ou "pepinos", para se referir a um objeto que trará mais problemas do que benefícios para o seu adquirente). Transpondo as discussões apresentadas pelo citado autor para o caso em tela, o termo seminovo seria uma forma de se diferenciar dos seus concorrentes ao classificar os veículos não novos à venda, como se existisse uma categoria acima dos veículos usados.

O prefixo "semi" neste caso significa quase (e não metade ou meio), o que torna o processo ainda mais subjetivo. Desse modo, a diferenciação entre o seminovo e o usado dependerá do julgamento individual de cada pessoa. Para uns, um veículo com 50 mil km pode ser seminovo e para outros, não. A confusão é tão grande, que hoje é possível vermos anúncios com a expressão "veículos seminovos conservados", o que demonstra que apenas o termo seminovo pode não ser capaz de explicar a qualidade do outrora veículo usado.

O fenômeno linguístico do neologismo não é exclusivo do ambiente automobilístico, proliferando-se por diversas áreas do conhecimento humano. No campo das finanças poderíamos destacar diversos neologismos, como por exemplo, a 'precificação', palavra muito utilizada no mercado para se referir ao ato de determinar o preço de um objeto, apesar de o termo em língua portuguesa para este ato seja apreçar (talvez, a pressa em traduzir a palavra inglesa 'pricing', tenha originado o termo impróprio para a língua portuguesa). Contudo, nenhum outro termo se aproxima mais da ideia do seminovo do que a expressão "contabilidade criativa".

O termo inglês "creative accounting" (o que origina o correspondente em português "contabilidade criativa") é atribuída ao cineasta norte-americano Mel Brooks que escreveu e dirigiu o filme "The Producers", em 1967. Segundo Barnes (2019), a "contabilidade criativa" se refere à história de dois homens que encenaram um musical da Broadway destinado ao fracasso, porém, pelo cenário distorcido de risco-recompensa, os produtores trabalharam mais as hipóteses de ganhar dinheiro financiando excessivamente um fracasso do que de reembolsar os investidores por um sucesso.

Nas décadas mais recentes, o termo vem sendo empregado para se referir às práticas contábeis que distorcem os resultados a favor da entidade emissora das demonstrações contábeis. Eron, Lehman Brothers, Parmalat são alguns exemplos de entidades privadas internacionais que realizaram divulgações inadequadas, nas últimas décadas, nos quais o termo "contabilidade criativa" foi amplamente utilizado para se tentar explicar o ocorrido.

Nesse contexto,afinal de contas, a culpa é da "contabilidade criativa"?

Prezados leitores, de igual modo ao termo seminovo, a expressão "contabilidade criativa" em nada ajuda a explicar as situações envolvendo os problemas enfrentados pelas entidades. E não é porque os profissionais contábeis não sejam criativos (já falamos sobre isto no artigo "A mágica do orçamento desequilibrado: e agora, Mister M?"), mas porque ela carrega um preconceito sobre uma categoria profissional e macula o campo da ciência contábil, fazendo parecer, erroneamente, que esse campo do saber, se utiliza de recursos obscuros para fraldar as informações contábeis.

Esclarecemos, portanto, que a ciência contábil não se dedica ao desenvolvimento de meios para burlar a boa-fé dos leitores das demonstrações contábeis e, consequentemente, as normas contábeis não têm como objetivo permitir que os emissores das demonstrações contábeis possam produzir livremente os resultados que melhor lhes aprouverem. Isso é terminantemente proibido.

Mas, antes de seguirmos, é preciso situar o leitor sobre o sentido da Contabilidade no campo teórico e prático, para que ele também não se torne um neologismo impreciso e incomunicável.

Segundo Mautz (1963):

A contabilidade trata de empreendimentos, que certamente são grupos sociais; preocupa-se com transações e outros eventos econômicos que têm consequências sociais e influenciam as relações sociais; produz conhecimento útil e significativo para seres humanos envolvidos em atividades com implicações sociais; é principalmente de natureza mental. Com base nas diretrizes disponíveis, a contabilidade é uma ciência social. (tradução livre)

Deste modo, partindo do conceito de que a Contabilidade é uma ciência social e não qualquer operação que envolva fazer contar e registros numéricos de qualquer natureza, quando uma entidade divulga um valor incorreto, de acordo com a linguagem contábil, ela está produzindo uma distorção, que pode ser oriunda de um erro ou uma fraude (Conselho Federal de Contabilidade, 2016b) (Para entender melhor o conceito de distorção contábil, recomendamos a leitura do artigo "E agora José? As distorções contábeis apareceram"). Assim, o termo "contabilidade criativa" é um eufemismo sobre uma situação que representa um erro ou uma fraude e, como já dissemos, além do preconceito, não ajuda a esclarecer o ocorrido, uma vez que, para aqueles que o utilizam, possam ter a intenção de suavizar o peso dos conceitos de fraude e erro já antevendo a defesa em processos judiciais ulteriores . Do ponto de vista da linguagem contábil, um erro decorre de uma situação não intencional, enquanto a fraude, de uma situação intencional de produzir uma informação financeira incorreta ou tendenciosa.

Ante a situações em que forem identificadas distorções nas informações contábeis apresentadas pelas entidades, o correto é apontar se são originárias de erros ou de fraudes. Nas fraudes, há a intenção de se enganar para obter vantagens para si ou para terceiros. Por exemplo, no caso brasileiro recente, as Lojas Americanas, até agora é sabido que houve distorções, ou seja, apresentação de informações contábeis incorretas. Mas, tão somente ao final das apurações em andamento será possível identificar se houve erro ou fraude (ou até uma coleção de erros e fraudes), não se tratando, pois, de "contabilidade criativa", mas de práticas não aderentes ao padrão contábil em vigor.

Além do setor privado, o termo "contabilidade criativa" tem sido utilizado para tratar de práticas do setor governamental e, mais uma vez, tem servido mais para desinformar do que para esclarecer a situação aos leitores e usuários da informação contábil. No setor público, a confusão é ainda maior, pois existem alguns conjuntos de informações financeiras que são utilizadas para diversas finalidades, mas não são necessariamente informações contábeis (acreditem, nesse caso, a Contabilidade é considerada culpada por informações que sequer produziu).

De modo resumido, no setor público são utilizados três grandes conjuntos de informações financeiras, que podemos classificar da seguinte forma: (i) informações fisco-orçamentárias (doravante, informações orçamentárias); (ii) informações contábeis; e (iii) estatísticas fiscais.

As informações orçamentárias se relacionam com as etapas que envolvem o orçamento público, importante instrumento governamental, o qual indica onde o Estado irá gastar os recursos que obtém junto à sociedade. As informações orçamentárias podem ser obtidas mediante uso de técnicas contábeis (como é caso do Brasil), mas não devem ser confundidas com as informações contábeis (elaboradas de acordo com o regime de competência).

Na maioria dos países, o orçamento governamental é construído e operado sobre a lógica do regime de caixa. De modo resumido, o regime de caixa se caracteriza por considerar toda saída de caixa como uma despesa e toda entrada de caixa como uma receita. Assim, tomar um empréstimo será uma receita orçamentária, e comprar um veículo será uma despesa orçamentária, na visão do regime de caixa. O regime de caixa é bastante simples e intuitivo, porém, não é útil para análises de longo prazo.

Além do orçamento propriamente dito, as informações orçamentárias são utilizadas para o controle das finanças públicas como um todo, mediante a criação de indicadores e/ou regimes fiscais. Os limites de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e aqueles estabelecidos pelo teto de gastos (Emenda Constitucional nº 95/2016, alterada pela Emenda Constitucional nº 126/2022 e regulada pela Lei Complementar nº 200/2023) são exemplos de controles instituídos a partir das informações orçamentárias no contexto brasileiro.

As informações contábeis, por sua vez, se relacionam aos reconhecimentos dos fluxos econômicos que afetam o patrimônio de uma entidade, feitos de acordo com estrutura normativa contábil aplicável. Existem diversos regimes de contabilização para as entidades do setor público (regime de caixa, regime de caixa modificado, regime de competência etc.). No caso brasileiro, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP) representam a principal fonte normativa. De acordo com as NBC TSP, as informações contábeis são reconhecidas mediante a lógica do regime de competência, o que significa que as transações são reconhecidas quando afetam o patrimônio de uma entidade, ainda que não tenha havido movimentação do seu caixa.

No regime de competência, de modo resumido, uma receita representa um aumento do patrimônio líquido, enquanto a despesa representa uma diminuição do patrimônio líquido, que não estejam relacionados com a contribuição ou a devolução de recursos aos proprietários. Assim, a tomada de um empréstimo não é uma receita, bem como, a compra de um veículo não é despesa, pois, em condições normais, não haverá alteração do patrimônio líquido da entidade. No caso brasileiro, a mudança no modelo contábil é recente, havendo uma adoção do regime de competência acentuada a partir 2008.

O regime de competência é mais complexo e, algumas vezes, pouco intuitivo para aqueles não familiarizados com as técnicas contábeis. Quando corretamente implementado, ele fornece informações mais úteis, tanto para o curto quanto para o longo prazo.

Importa destacar que, enquanto as informações orçamentárias são regidas porlegislações locais, embora muitos países utilizam como referência conceitual o System of National Accounts (SNA) da Organização das Nações Unidas (ONU), as informações contábeis, por sua vez, são regidas pelas normas contábeis havendo, atualmente, um movimento mundial de consolidação de um padrão contábil único, tendo como referência as International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), da Federação Internacional de Contadores (IFAC, na sigla em inglês), ainda que haja questionamentos sobre esse movimento.

As estatísticas fiscais, por outro lado, são informações macroeconômicas das transações realizadas pelas entidades públicas e destinam-se ao auxílio da formulação de políticas fiscais. Elas permitem a avaliação dos esforços para a formação de poupanças, dos investimentos e dos consumos realizados pelas entidades governamentais, bem como permitem identificar o impacto da atuação governamental na economia de um país ou grupo de países.

Apesar de possuírem algumas informações e alguns termos em comum, as informações contábeis e as estatísticas fiscais são conjuntos informacionais distintos e podem apresentar diferentes interpretações para um mesmo fenômeno (Conselho Federal de Contabildiade, 2016a).

As estatísticas fiscais utilizam como referência o manual Government Finance Statistics (GFS) do Fundo Monetário Internacional (FMI). Cada país é livre para adotar as suas regras, podendo haver adoção integral do modelo do FMI, ou, como é o caso brasileiro, adoção parcial e/ou a criação de regras próprias. Ademais, existe mais de uma versão do referido manual e nem todos os países adotam a última versão disponível, apresentando divergências conceituais por conta das diferentes versões adotadas.

As estatísticas fiscais costumam ser elaboradas com bases nas informações oriundas da execução orçamentária e, também, com base nas informações contábeis. Em alguns casos, uma informação oriunda das estatísticas fiscais será semelhante ou muito próxima da informação orçamentária ou da informação contábil. Em outros, apresentará um resultado totalmente diferente em razão das suas bases de mensuração específicas.

Voltando para o caso do governo brasileiro, testemunhamos mais uma vez, nos últimos dias, o emprego do termo "contabilidade criativa" para classificar as propostas de alteração de registro dos precatórios (requisição de pagamento feito ao Estado em virtude de decisão judicial definitiva que lhe é desfavorável).

Em primeiro lugar, a proposta está mais relacionada às informações orçamentárias ou às estatísticas fiscais, em nada, envolvendo as informações contábeis geradas pelo regime de competência. O pagamento de precatório é considerado como uma despesa no regime de caixa apenas no exercício em que ocorre, lembrado que por esse regimeas despesas orçamentárias representam saídas de caixa. Do ponto de vista contábil, o precatório é um passivo (efetivo ou provisão, este último, se o valor e/ou o prazo de pagamento forem incertos) e deve ser reconhecido quando o ente público foi condenado a pagar e não apenas no ano de seu pagamento.

Em segundo lugar, as mudanças nas informações orçamentárias e até mesmo nas estatísticas fiscais não estão atreladas às normas contábeis. Esses conjuntos de informações estão mais atrelados a um padrão próprio e não ao padrão contábil internacional, como está ocorrendo com as informações contábeis, no cenário brasileiro. Assim, a mudança realizada por um ente público é legítima não se tratando, a princípio, de erro ou de fraude. Contudo, também é legítima a cobrança por mais transparência feita pela sociedade. Se uma informação é considerada relevante a ponto de influenciar as decisões de seus usuários, baseada na experiência das normas contábeis internacionais (ainda que não se trate de informações contábeis), seria uma boa prática para o ente público apresentar detalhes sobre a mudança e os efeitos retrospectivos e/ou prospectivos das alterações propostas, para permitir aos usuários das informações uma melhor compreensão da situação.

Em terceiro lugar, é importante ressaltar que o tratamento orçamentário dos precatórios é completamente diferente do tratamento contábil. Nas informações orçamentárias brasileiras, os precatórios são considerados como despesas no exercício de seu pagamento e há controle do estoque de precatórios que estão a aguardar pagamentos. Essa é uma visão de curto e, no máximo, de médio prazo. No modelo contábil, baseado no regime de competência, o foco não está limitado apenas aos precatórios, mas sim, para todas as ações judiciais nas quais o ente público tenha alguma probabilidade de revés. Assim, as provisões (termo contábil para esse item do patrimônio de uma entidade) devem refletir o conjunto total de ações, incluindo aquelas nas quais o ente público já tenha sido condenado e cujo valor e/ou prazo sejam incertos. Nota-se que as provisões, além de abranger os precatórios (por conta da imprecisão do valor e/ou prazo para pagamento), permitem uma visão de longo prazo.

Esse é um ponto que traz uma reflexão relevante sobre a miopia que atinge as Finanças Públicas, quando focamos excessivamente nas informações orçamentárias. Com base nas informações orçamentárias, o impacto de itens, como os precatórios, somente será conhecido quando for iminente o seu pagamento, de igual modo a um "meteoro" que irá atingir a Terra, neologismo utilizado para explicar os precatórios nos últimos anos. Contudo, se o foco fossem as informações contábeis, obtidas pela correta aplicação do regime de competência, a percepção do "meteoro" irá surgir muitos anos antes de sua imagem ser visívela olho nu (até mesmo, algumas décadas antes, dado o tempo de tramitação de algumas ações judiciais). Se as provisões forem corretamente estimadas, será possível entender os fluxos futuros das demandas judiciais, muito antes de se tornaremprecatórios, permitindo que o Erário se prepare para o pagamento de tais demandas, além de possibilitar a correção da atuação estatalque fizeram surgirtais perdas.

Desse modo, caros leitores, concluímos que a culpa não é da Contabilidade, que infelizmente tem sido incorretamente associada a práticas irregulares. Quer seja no setor privado, quer seja no setor público, o correto é apontar se ocorreuerro ou fraude quando houver divulgação incorreta das informações contábeis, ou seja, quando houver uma distorção contábil. No setor público, é importante lembrar, existem outros conjuntos de informações financeiras que não são de responsabilidade da Contabilidade e que, apesar de serem importantes, devem ser analisados à luz de suas próprias normas, não das normas contábeis.

Utilizar-se do termo "contabilidade criativa", sem qualquer reparo, contribui, na verdade, para a depreciação, não merecida, de uma classe de profissionais abnegada em prestar os melhores serviços à comunidade, deixando de lado a verdadeira discussão que deve ser feita.

