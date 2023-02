A desigualdade cancelada

Foto: Estadão

Romero Maia, Gestor de Pesquisas do IBGE e colaborador do Grupo de Métodos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE. E-mail: romeromaia@gmail.com

Há muito tempo, tentam cancelar a palavra desigualdade do léxico respeitável. Esse movimento sempre é reforçado quando nos aproximamos de alguma reforma tributária. Muitos dos que ainda defendem essa tese são conservadores que se dizem comprometidos com outra palavra, a liberdade, e acham errado tributar mais os ricos para poder financiar ações em prol dos pobres. A despeito até de organizações como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional já defenderem a importância de mirar na desigualdade. Além disso, pesquisa encomendada ao DataFolha apontou que 85% dos brasileiros concordam com o aumento dos impostos de pessoas mais ricas para financiar políticas sociais, e afirmam que o progresso no Brasil está condicionado à redução da desigualdade entre pobres e ricos. Para os conservadores, porém, a desigualdade é um conceito que induz ao erro, posto que seria um fenômeno natural e imutável. Políticas que busquem reduzir desigualdades, além de inúteis, estariam fora do escopo do debate pragmático. Será mesmo?

Sobrou ironicamente para o tema da pobreza o papel de soberana nas discussões sobre políticas públicas. Nesse reino dos debates sobre pobreza, o rei é o Estado. Como conselheiro real, o mercado. A dura mão do rei (dura lex) contrasta com a do conselheiro que, fazendo jus à tradição mágica dos gurus da corte, não aparece muito. Alguns dizem ser invisível (invisible hand). Na prática, é essa simbiose que permite que o Estado devolva aos pobres parte do que lhes retira por meio de um sistema de tributação regressiva, aliviando a penúria.Ao mercado é dada a função de estabelecer a maior parte dos preços, subsidiados ou não, e gerar a maioria dos empregos, incentivados ou não. Esse virou o único debate possível com o qual se busca tratar a desigualdade entre pobres e ricos. Mesmo que grande parte dessa desigualdade econômica não tenha causa natural, como dizem, mas política. Afinal, a arrecadação do Estado depende de legisladores políticos e, portanto, é um fenômeno pertencente à Ciência Política.

No terceiro discurso de posse do presidente Lula, o recado foi dado. O texto deu alguma ênfase à pobreza, vis-à-vis o sensível crescimento da insegurança alimentar. Entretanto, foi a desigualdade atual do Brasil que assumiu o trono da cerimônia. E não sem evidências. Conforme Relatório de Riqueza Global do banco Credit Suisse em 2021, o Brasil era o segundo pior país no que diz respeito à discrepância entre o 1% mais rico e o restante da população (gráfico 1). E é o pior entre os avaliados pelo coeficiente de concentração geral de Gini (gráfico 2).

Gráfico 1: Percentual do acúmulo de riqueza do 1% mais rico do país

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório de Riqueza Global 2021, do Credit Suisse.

Gráfico 2: Coeficiente de Gini

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório de Riqueza Global 2021, do Credit Suisse.

Este ano, na abertura do Fórum Econômico Mundial, a ong Oxfam deu vazão a dados como esses com a defesa do reforço na tributação sobre os mais ricos, e alívio de carga sobre as classes mais baixas. O que motivou alguns bilionários do mundo a pedirem publicamente para serem mais tributados. Curiosamente, nenhum brasileiro se manifestou. Essa inanição da elite brasileira pode ser um efeito da tentativa de cancelamento do debate por aqui. Ou a causa desse cancelamento. Nos trabalhos de especialistas como Piketty (EHESS/MIT), Wilkinson (UCL/UNY) e Kerstenetzky (UFRJ) ainda há incertezas sobre o que mais influencia níveis de desigualdade muito elevados. Certo mesmo é que a redução da desigualdade econômica para níveis civilizados, de países como Japão e França, passa por um sistema de tributação sobremaneira direta e progressiva.

No Brasil, propostas nesse sentido rastejam de longa data. Há mais de três décadas, houve a primeira tentativa de regulamentação do IGF, em 1989. Por outro lado, polêmicas legislativas sobre ações de redução paliativas da pobreza viajam como a luz, a exemplo da "PEC dos Auxílios" (PEC 1/2022 -SF ), que vigorou apenas nos meses eleitorais decisivos sem, contudo, lograr a eficácia esperada pelo governo. O falha nesse raciocínio é fácil de detectar. Como diz o grande economista André Lara Resende, há no país uma "camisa de força ideológica" conservadora. Já é de amplo conhecimento empírico que ações de redução da pobreza podem ser levadas a efeito sem mexerem na estrutura que alimenta o alto coeficiente de Gini. Por isso, o princípio da progressividade tributária parece ser condição necessária, assim como a incidência de impostos sobre patrimônio, lucros e dividendos muitas vezes oriundos de operações de crédito não tributáveis, e várias faixas e alíquotas sobre rendas para respeitar cada capacidade contributiva. É bastante razoável supor que a forma desigual como o Estado brasileiro arrecada é a principal causa da proliferação de famílias pobres. E se o Estado ainda se abstém de investir por conta de uma "Emenda do Teto" (PEC 55/2016-SF), o sistema de desigualdade só piora.

É sobre esse mecanismo de desigualdade que temos de focar ao reinserirmos o tema no debate público. Podemos, de bom grado, mudar o léxico para "concentração de riqueza e renda", acalmando os ânimos contaminados. Importa mais não esquecer que, como dizia o saudoso sociólogo Herbert de Souza: "Quem tem fome tem pressa." O beneficiário de políticas de redução da pobreza não consegue aguardar resultados a médio e, muito menos, a longo prazo. Essa é a razão pela qual políticas estruturais de redução da pobreza, como educação e moradia, encontram dificuldades de compromisso na jornada de se manter estudando por vários anos, ou morando na mesma edificação sem negociá-la. Políticas assim precisam necessariamente ser acompanhadas por programas de transferência direta de renda. Então a questão retorna: quem vai pagar por essas transferências?

Quem vai ter sua renda transferida é a classe logo acima da pobreza: a média, que ficará... pobre. Com a predominância da tributação sobre consumo, com a isenção de lucros e dividendos, a baixa alíquota do ITCMD, as diversas fórmulas de elusão, as "inconsistências contábeis", os subsídios malversados, e com a sonegação que, segundo o SINPROFAZ, só neste mês de janeiro foi estimada em mais de R$ 54 bilhões (maior que o PIB de um estado como Sergipe), a conta não fecha. Um círculo vicioso. Se observarmos estudos do Dieese, temos que para uma família típica não ser pobre em 2021, ela precisava ter uma renda total de R$ 5.558,91 (em média). O fato é que cerca 70% das famílias brasileiras não alcançavam esse patamar mínimo de renda, de acordo com o IBGE. Assim, a armadilha da pobreza se fecha, e o 1% dos mais ricos abocanha metade do país.

Já abundam evidências que não apenas países isolados mas também localidades próximas se beneficiam da redução da concentração e consequente crescimento dos mercados internos. Quando atingem níveis baixos e civilizados no coeficiente de Gini, como Noruega/Suécia e Portugal/Espanha, conseguem promover mais facilmente taxas estáveis de crescimento regional, aumentam a produtividade dos fatores, e melhoram indicadores de bem-estar social. Ao contrário, por exemplo, de EUA/México e Brasil/Paraguai que somam PIBs consideráveis ao lado de grande concentração. De acordo com o prof. dr. Paulo Haddad (UFMG), "são os níveis de desigualdades que fazem a diferença para o bem-estar e a produtividade de uma sociedade, e não os níveis de desenvolvimento medidos por meio do PIB ou da renda per capita". Sem essa compreensão correta da palavra desigualdade, não há saída da armadilha da pobreza. Pois ela é armada com estruturas legais de manutenção da desigualdade. O Estado, açaimado para não falar em desigualdade, fica a depender dos conselhos daquele guru invisível que só admite conversar sobre alguma redução da pobreza. E é por isso que o mercado há um bom tempo vem repetindo que a desigualdade deve ser cancelada.