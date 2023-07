A Enap na reconstrução e união do Brasil

Fonte: arquivo pessoal.

Betânia Lemos, presidenta da Enap

Alexandre Gomide, diretor de altos estudos da Enap

O setor público enfrenta diversos desafios para transformar o Brasil em um país mais justo, desenvolvido e ambientalmente sustentável. Esses desafios incluem a luta contra desigualdades sociais - raciais e de gênero, a erradicação da fome e da pobreza, o combate às mudanças climáticas e a reindustrialização sustentável. Para alcançar estes objetivos, é crucial fortalecer o Estado e capacitar o serviço público para elaborar e implementar políticas inovadoras.

No entanto, essa não é uma tarefa fácil, pois por muito tempo a sociedade brasileira teve uma visão negativa do Estado, da política e dos servidores. A ideia de que as instituições públicas são um problema e que os recursos aplicados na área são gastos dispensáveis é equivocada. Reduzir o tamanho do setor público e cortar investimentos não são soluções para melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Para superar estes desafios e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, é necessário reconstruir e renovar as capacidades do Estado, além dos instrumentos de políticas públicas. É preciso resgatar a identidade e a especificidade do serviço público, reconstruindo e consolidando o papel dos servidores públicos como agentes de transformação e defensores da Constituição de 1988.

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) desempenha um papel estratégico na busca destes objetivos. Sua missão é formar e desenvolver servidores públicos capazes de inovar, alcançar resultados e servir à sociedade. Atualmente, a Enap oferece cursos exclusivos para capacitar os servidores em áreas como gestão pública, liderança, inovação e políticas públicas. Estes cursos fortalecem suas habilidades em análise, tomada de decisão e implementação de políticas, unindo teoria e prática. Além disso, a Enap apoia a adaptação dos novos dirigentes públicos em aspectos jurídicos, orçamentários, planejamento estratégico e governança, capacitando-os para desempenhar efetivamente suas funções e compreender o contexto em que atuam. A Enap contribui para a construção e o fortalecimento da capacidade do Estado de atuar em todo o ciclo das políticas públicas, desde a formulação até a avaliação.

Continua após a publicidade

Um dos objetivos da nova gestão da Escola é (re)construir e consolidar o papel dos servidores públicos como agentes e defensores do Estado democrático de direito, motivando-os para o interesse público. Busca-se combater toda forma de discriminação, promovendo a diversidade racial e de gênero no serviço público, incluindo o desenvolvimento da liderança feminina, de pessoas negras e de pessoas com deficiência. É essencial promover a visão dos servidores como agentes de transformação e inovação, pois a função do Estado não se limita a garantir contratos e corrigir falhas de mercado; ele também pode criar novos, promovendo o desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Outro objetivo estratégico da Enap é o desenvolvimento de competências político-relacionais nos servidores públicos. A literatura especializada demonstra que a relação entre o Estado e a sociedade é uma condição necessária para a efetividade e a legitimidade da ação pública. A participação social deve ser uma pauta transversal, e formas inovadoras de engajamento e envolvimento da sociedade na definição, implementação e avaliação das políticas devem ser disseminadas. A construção de consensos mínimos e o apoio social para as políticas de governo tornam-se imperativos em tempos de polarização e radicalização política.

No que diz respeito aos governos subnacionais, a Enap desempenha o papel de articular as ações da rede das escolas de governo e estabelecer parcerias. Por meio desta articulação, busca-se promover uma capacitação abrangente e efetiva para o setor público em todo o país.

Outra ação estratégica da Enap é subsidiar as políticas de transformação do Estado por meio do diagnóstico de problemas e propostas de soluções, com base em conhecimento, dados e informações. Neste campo, a Enap promove pesquisas, análises de dados e capacitação dos gestores públicos para a tomada de decisão informada por evidências. A Enap é, e deve ser, cada vez mais o centro de discussão e disseminação de assuntos avançados no campo da administração pública e governo. Cursos e eventos com especialistas renomados já estão sendo realizados e são prioridades no presente e nos próximos anos.

Portanto, a Enap desempenha um papel fundamental em auxiliar o atual governo na superação dos desafios que se impõem à sociedade brasileira. A escola está alinhada com os objetivos estratégicos da administração federal e tem trabalhado de forma integrada com as demais instituições públicas. Se a Enap cumprir adequadamente seu papel, será possível avançar na construção de um Estado mais eficiente, democrático e comprometido com o interesse público, reconstruindo e unindo o Brasil. Para nós, o Estado é parte da solução dos problemas, desde que esteja a serviço da sociedade e comprometido com o desenvolvimento sustentável.