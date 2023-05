A governança pública: se governança é tudo, talvez não seja nada

Foto: arquivo pessoal.

Francisco Gaetani, Doutor em Administração Pública pelo Departamento de Governo da London School of Economics and Political Science (LSE)

Daniel Matos Caldeira, Doutorando em Administração Pública pela Universidade de Lisboa

Em 1973 o politólogo Aaron Wildavsky publicou um célebre artigo intitulado "Se planejar é tudo, talvez não seja nada". Com esse mote ele estabeleceu uma precisa crítica ao dogma da virtuosidade do planejamento como ponto central para um otimismo futuro (Wildavsky, 1973). Não por outra razão, fazemos essa analogia.

Na medida em que diversos fóruns foram perdendo o interesse na discussão do planejamento, em seu lugar outras 'palavras mágicas' apareceram. Uma dessas palavras da moda que passaram a fazer parte do léxico governamental é a governança.

De forma muito simplificada a governança pública é compreendida como um paradigma da administração pública que se caracteriza por um arranjo cooperativo e interdependente do Estado Nacional com diversos outros atores sociais para a promoção de políticas públicas: municípios, estados, empresas, organizações do terceiro setor, movimentos sociais, organismos multilaterais, etc.

No Brasil, o debate sobre governança pública não é recente, mas para fins de demarcação histórica, merece destaque o Decreto 9.203/2017 que instituiu a política de governança da administração pública federal, uma iniciativa induzida pelo Tribunal de Contas da União, muito próximo do Governo Temer. Este decreto estabeleceu princípios, diretrizes, mecanismos, parâmetros mínimos a serem seguidos e uma instância de governança para assessoramento do Presidente da República sobre o tema, a partir de uma visão idiossincrática fruto da combinação de elementos provenientes do conceito de 'governança corporativa' com o conceito de 'boa governança' (Caldeira et al., 2023). Trata-se de uma visão fortemente estatal que seria exacerbada pelo "decretaço" do início do Governo Bolsonaro, o Decreto 9.759/2019 que extinguiu centenas de instâncias colegiadas, muitas das quais com participação de setores da sociedade civil, do empresariado e de outras instâncias de governo subnacionais.

Nos anos que se seguiram, a discussão sobre governança ganhou saliência com uma prolífica e inovativa aglomeração normativa em torno do tema. Assim, veio a governança de dados por meio do Decreto 10.046/2019. De igual modo, a governança digital veio pelo Decreto 10.332/2020. No contexto da Lei 14.129/2021, a governança foi atrelada ao aumento da eficiência pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Mais recentemente, a nova lei de licitações e contratos (Lei 14.133/2021) trouxe o conceito de governança de contratações.

Nesse sentido, os novos normativos, que desde então são instituídos, vem ampliando semanticamente os usos e empregos do termo na agenda legislativa para abranger e disciplinar cada vez mais aspectos aplicados à gestão da administração pública propriamente dita, sem que a participação social seja considerada, conforme bem observado por Grin (2023). Consolidou-se uma visão estatizante da governança pública.

A visão maximalista de como a 'governança pública' postulada vinha sendo construída e instrumentalizada está projetando-a em todas as direções e lugares, logo, em nenhum lugar em particular. Por isso a analogia que se fez presente no título: se governança é tudo, talvez não seja nada.

O resgate do conceito exige a sua rediscussão em bases epistemológicas: um enquadramento analítico que reflita a complexidade da sua implementação e uma reavaliação do papel do Estado que leve em conta seus encontros, desencontros e reencontros com os diversos atores sociais. A reconciliação do país consigo mesmo pede canais e instâncias de diálogo institucionais que perderam importância na última década, mas que hoje são indispensáveis para a construção de novos pactos econômicos e sociais necessários para o Brasil reorganizar-se.

Referências

Caldeira, D., Secchi, L., & Firmino, S. (2023). New development: Public governance in the discursivity of the Brazilian government -- a reflection on conceptual reduction. Public Money & Management, 43(2), 194-196. https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2113630

Grin, E. (2023). Debate: The narrowness of the concept of governance adopted by the Brazilian government and the role of the court of accounts. Public Money & Management, ahead-of-print. https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2210386

Wildavsky, A. (1973). If planning is everything, maybe it's nothing. Policy Sciences, 4(2), 127-153. https://doi.org/10.1007/BF01405729