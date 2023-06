A importância da representatividade na democracia e para formulação de políticas públicas

Imagem: arquivo pessoal.

Ana Julia Yamaoka, Graduanda em Administração Pública na FGV EAESP

Maria Luiza D'Andrea, Graduanda em Administração Pública na FGV EAESP

Sofia Ferraresi, Graduanda em Administração Pública na FGV EAESP

Viviane Caeté, Graduanda em Administração Pública na FGV EAESP

A cerimônia de posse do presidente Lula sinalizou para a importância da questão da representatividade no seu governo (Lula III). O ato simbólico de subida da rampa do Palácio do Planalto, em que o presidente estava acompanhado de pessoas representando diferentes grupos, mostrou ao mundo a retomada dessa importância na agenda do governo.

Tomando apenas a problemática que envolve os povos indígenas, da ação simbólica para a prática, logo no primeiro dia de governo Lula III oficializou a criação do Ministério dos Povos Indígenas, o que significou um momento histórico para a visibilidade e reparação dos direitos indígenas que, por décadas, foram ignorados, maltratados, impedidos de viver em suas terras e dizimados.

A criação do novo Ministério vem depois de o governo Bolsonaro, com profundo descaso a esses povos, também ser alvo de denúncias no Tribunal Penal Internacional de negligência à saúde, direitos sociais, culturais e econômicos, além de racismo. Em seis meses de governo, salienta-se, é grande diferença entre Lula III e o seu antecessor, quando se trata de utilizar do espaço público para trazer temas como minorias e a representatividade delas. No governo Bolsonaro, a representatividade não foi tratada como assunto relevante, pelo contrário.

Com a criação do Ministério voltado aos povos indígenas, Lula III reafirma o compromisso de reparação com esses povos. Segundo o próprio Ministério, seu dever é garantir e promover a proteção para com os povos isolados, demarcar e defender territórios, além de fiscalizar e monitorar contra garimpeiros. Além disso, os Ministérios da Segurança Social e o da Justiça também fazem parte de uma força tarefa, que inclui a FUNAI, para garantir a participação de povos originários na formulação de políticas públicas voltadas diretamente para eles, dentro de suas específicas necessidades.

A importância da força tarefa é ainda mais forte quando se compara com o governo anterior, com nenhuma demarcação de terra indígena. Soma-se a isso a proposta de um marco temporal, criada décadas atrás, mas que ganhou força no Brasil depois de 2016 e, principalmente, a partir de 2019, no governo Bolsonaro.

Nos meios de comunicação tradicional, toma-se com mais frequência a condição desumana a que foram submetidos os Yanomami durante o governo Bolsonaro. Mas se reforça, aqui, que a situação de muitos povos indígenas no Brasil é precária.

De fato, apesar de diversas ações e propostas feitas por Lula III no primeiro semestre, as dificuldades são muitas e ainda há um longo caminho pela frente. Existem outras barreiras históricas que impedem uma ampla participação na política dos povos indígenas, para além do voto. Contudo, já é possível afirmar com base em uma constatação. Quando se comparam os governos, o abismo que separa Bolsonaro e Lula salta aos olhos. Fica evidente a importância de se levar a sério a representatividade e os direitos das minorias na formulação e implementação de políticas públicas.