A indústria dos games e a cultura da novidade

Imagem: arquivo pessoal.

Lucas Busani Xavier, Aluno de PhD na Schulich School of Business - York University, Mestre em Administração de Empresas pela FGV EAESP. Estuda cultura de consumo, sócio-materialidade, videogames e tecnologia | Twitter: @BusaniLucas

Quem não quer ter a última versão do seu aparelho eletrônico preferido? Seja por termos internalizado as narrativas de inovação, por FOMO, ou por simples prazer de testar a mais nova bugiganga no mercado, a última versão dos aparelhos que utilizamos diariamente, para entretenimento e/ou trabalho são sempre atraentes, e os vídeo games são um dos campos onde isso mais afeta a indústria e o consumo dos jogos.

Tradicionalmente, a história do mundo dos games é subdividida em gerações de consoles. Atualmente, estamos na nona geração com o PlayStation 5 e Xbox Series S e X - sendo o Nintendo Switch ainda considerado da oitava, mesmo tendo lançado mais próximo ao seu fim do que início. As gerações são marcadas exatamente pelas novidades que elas trazem, em termos de tecnologias implementadas. Algumas trocas de geração foram marcadas por evolução de tecnologias 16 para 32-bit, disseminação de gráficos 3D, conexão com a internet para multiplayer etc.

Cada nova tecnologia agregada aos consoles entrega aos desenvolvedores de jogos novas possibilidades criativas, permitindo novas experiências e novas formas de jogar. Por exemplo: consoles com mais memória RAM e de maior velocidade, possibilitaram a diminuição das telas de carregamento, abrindo as portas para jogos com mundos abertos e ininterruptos; maior capacidade de processamento permite - dentre outras coisas - maior densidade de NPCs ao conseguir processar a IA de cada um deles sem impactar na performance de jogo, e agora vemos jogos com cidades cheias de vida e coisas acontecendo independente da ação do jogador; conectividade constante com à internet possibilitou experiências de jogos conectadas e que influenciam umas as outras, e assim em diante.

O que vemos nessa relação é uma retroalimentação de valor entre inovações tecnológicas nos consoles e a possibilidade de jogos inovadores sendo desenvolvidos. Uma vez que o hardware disponível delimita a gama de possibilidades dos desenvolvedores, até certo ponto existe uma ordem clara. Porém, no âmbito do consumo e na análise de valor percebido a relação é cíclica: eu quero o novo console para jogar novos jogos, e eu quero novos jogos para jogar em meu novo console. Essa mesma lógica, de certa forma, nos explica parte da dificuldade de penetração que a última geração teve ao manter intercompatibilidade e lançamento simultâneos, assim como, consequentemente, das decisões de incompatibilidade entre gerações de consoles que antes eram tomadas com frequência.

Vendo desta maneira, a busca por novas versões, constantemente mais avançadas tecnologicamente dos consoles, parece benéfica em ambas as pontas: do lado dos criadores, as visões artísticas se expandem, junto com a capacidade de realizá-las, e jogos cada vez mais interessantes e inovadores florescem; para os consumidores, o mercado cheio de opções que constantemente se superam são como uma biblioteca infinitamente em expansão de experiências para serem adquiridas. Mas será isso mesmo? Meu objetivo aqui é tentar explorar o atual mercado, algumas tendências que vejo ocorrendo e o que isso pode significar para o modelo tradicional de retroalimentação entre novidades e inovações tecnológicas em hardware e inovações em jogos.

Continua após a publicidade

Comecemos pelo surgimento de um mercado gigantesco de mobile, basicamente jogos para smartphones e tablets. Hoje é possível encontrar em lojas de aplicativos não apenas jogos de marcas exclusivamente mobile, como Candy Crush e Clash of Clans, mas também marcas tradicionais de consoles, trazendo tanto versões especificamente desenhadas para a plataforma, como Call of Duty Mobile, assim como remakes de jogos clássicos, como muitos da série Final Fantasy. Toda essa gama de jogos é completamente apartada, em sua lógica de inovação, das gerações de consoles. Ou seja, as inovações que possibilitam que tais jogos expandam está mais associada com o que Apple, Google ou Samsung decidem trazer ao mercado de smartphones do que uma preocupação com jogos em si - ainda que existem produtos de nicho nesse sentido. E raramente consumidores dessa categoria compram ou deixam de comprar seus aparelhos por conta de algum jogo, assim como desenvolvedores buscam a maior abrangência possível para seus jogos.

Outro espaço cada vez mais frequente de se encontrar jogadores é no PC. Não apenas pela onda de eSports e modelos free-to-play, como League of Legends, Fortnite, Valorant, Counter Strike, mas pelo sucesso de plataformas já consolidadas como Steam, o surgimento de novas como Epic, e a entrada de marcas de console com Xbox Game Pass. Cada uma com uma lógica de funcionamento muito distinta.

De um lado, jogos tradicionais estão associados aos consoles, mas tem suas especificidades. O paradigma no PC é muito diferente do console: apesar de existir alguma padronização de componentes, diferentes computadores trazem configurações extremamente distintas. Sem falar - em especial no caso de desktops - na possibilidade de troca de componentes individualmente ao longo do tempo, e lançamento de novas gerações de componentes anuais, enquanto consoles trabalham com hardware fixo para cada geração - a última geração sendo uma exceção, muito para tentar barra tal engessamento. Esse ambiente nos leva a um balanço entre abrangência de hardware e afunilamento entre tecnologias.

Do outro, jogos free-to-play e de eSports operam de maneira muito similar aos jogos mobile. É possível jogar League of Legends em quase qualquer computador com um processador moderno, não é preciso nem de uma placa de vídeo dedicada para tanto. O mesmo vale para Fortnite ou Counter Strike. Outros jogos, como Overwatch e Valorant se situam num meio termo, sendo mais demandantes de capacidade gráfica, mas não chegando ao nível de jogos de console tradicionais e precisam balancear com mais cautela a relação entre abrangência e especificidade tecnológica.

Além disso, se no mundo dos consoles existe uma briga por exclusividade de plataforma - como no caso do Final Fantasy XVI que acaba de lançar exclusivamente para PlayStation 5 - no mundo PC a briga se dá por suporte a tecnologias e otimização de performance. Assim, alguns jogos são desenhados para usar as mais novas tecnologias da NVIDIA, enquanto outros são otimizados para AMD, por exemplo. Nesse ecossistema, desenvolvedores de jogos e fabricantes de hardware se retroalimentam de valor perante seus consumidores de maneira análoga ao mercado de consoles: você quer a mais nova placa de vídeo para aproveitar os visuais deslumbrantes da tecnologia de ray-tracing de seus jogos, assim como você quer o mais novo jogo que utiliza a tecnologia ray-tracing para dar uso a sua placa de vídeo. Mas essa briga se dá em períodos muito mais curtos: se num ano tenho uma placa da NVIDIA, no outro posso adquirir uma da AMD sem grandes despendimentos comparado a troca de um console e todo o ecossistema de sua plataforma fechada.

Outro ponto de atenção é o cloud gaming, área que já conta com alguns bons anos de investimento da indústria. Assim como o cloud computing, a ideia é não mais depender da capacidade de processamento gráfico do aparelho do consumidor final para rodar os jogos. Em troca, o jogo seria rodado em máquinas "na nuvem" - e por nuvem, entenda-se galpões enormes espalhados pelo mundo com milhares de máquinas rodando 24/7 e com sistemas de climatização - e cabe ao aparelho de interação - seja ele um desktop, laptop, tablet, smartphone, smartTV - garantir velocidade e latência de conexão para enviar sinais de input do jogador e mostrar o jogo o mais próximo possível do que se estivesse rodando localmente. Nesse caso a relação entre hardware se daria nas parcerias entre provedores do serviço e os fabricantes, ainda que exista uma demanda do consumidor final de assinar os serviços com as tecnologias mais novas e os jogos que utilizem tais tecnologias.

Por fim, vejo mais dois movimentos que tem questionado o modelo de busca incansável por inovação tecnológica nos games: o movimento indie, que muito amadureceu, e a Nintendo. Jogos indie são aqueles criados por desenvolvedores independentes: geralmente grupos pequenos, ou mesmo individuais, de hobbistas que viraram prossumidores e prossumidores que viraram desenvolvedores, graças, em grande parte, aos avanços na disponibilidade de ferramentas de desenvolvimento de jogos acessíveis ao público. Por conta das limitações - de recursos, expertise, tempo, pessoas etc. - esses jogos costumam ser tecnologicamente simples, mas mecanicamente complexos e visualmente distintos. Hoje, as experiências realmente únicas e inovadoras - e muito provavelmente as melhores - estão no mundo indie, e não nos jogos de grandes produtoras. Para esse mercado, a relação entre inovação tecnológica e possibilidade de desenvolvimento de jogos é muito distinta: uma inovação é absorvida e valiosa, quando ela é acessível e abrangente. E, para o consumidor final, quase qualquer aparelho computacional disponível é suficiente para rodar seus jogos, sendo quase uma não preocupação.

Continua após a publicidade

Já a Nintendo, desde algumas gerações para cá, aposta não nas tecnologias bleeding edge, mas no bom e velho, no confiável, conhecido, amadurecido. Seu console atual, o Switch, se aproxima mais de um aparelho mobile do que de qualquer um dos consoles da Sony e Microsoft, sendo lançado em 2017 com um SoC de 2015 criado inicialmente para tablets - o Tegra X1. Ainda assim, para dar um exemplo, não só o jogo de lançamento, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, foi um sucesso financeiro e crítico, como seu sucessor lançado agora em 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, conseguiu superar o seu sucesso em ambas as frentes. A inovação do console não se deu em ter mais capacidade gráfica, mais memória, mais núcleos ou coisa do tipo, ela se deu em um novo arranjo de tecnologias existentes e maduras: um console híbrido entre portabilidade e console tradicional. Além de pequenas implementações que, não foram apenas implementadas e esquecidas pelos desenvolvedores, mas efetivamente permitiram que jogos fossem desenhados com elas em mente - como um bom giroscópio, controles separáveis para dois jogadores em multiplayer físico e tela touch.

Tanto a existência de jogos de sucesso crítico e de vendas no Switch, quanto a presença das maiores inovações e singularidade de experiências no universo indie, indicam como o modelo de retroalimentação de novidades e inovações tecnológicas constantes da indústria tradicional parece fazer cada vez menos sentido. A hype e o consumerismo parecem ser seus únicos pilares ainda firmes que sustentam tal modelo. A medida em que a indústria muda e, em especial, os desejos dos consumidores se viram para outros formatos, o modelo tradicional pode se tornar inviável. Hoje, é inegável o sucesso financeiro do qual goza a indústria, mas me questiono até quando isso deve durar.