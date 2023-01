A invasão pela IA do mais humano dos "metiers": a criatividade

Gustavo Corrêa Mirapalheta, Professor de Tecnologia e Ciência de Dados na FGV EAESP

Edson Caoru Kitani é professor da FGV EESP e da Fatec Santo André

Faz alguns dias que a Google lançou uma ferramenta de geração de texto nova chamada chatGPT. A ferramenta é muito recente e todos precisarão se "acostumar" com ela. No entanto, tomando por base as reações em geral, alguns comentários já podem ser feitos. E foi partindo de um desses comentários que este texto nasceu.

Nele um professor descreve ter "pego" o primeiro caso de plagio no qual o aluno usou o chatGPT. O trabalho que o professor pediu era um artigo de 500 palavras com o tema: "Hume e o paradoxo do horror". O professor também nos informa que existe uma ferramenta criada especificamente para diferenciar textos escritos por seres humanos e aqueles gerados por sistemas como o chatGPT.

No entanto, existe uma forma diferente de tratar esta questão do sistema chatGPT. Ao invés de detectar quem usou e quem não usou o chatGPT, devemos mandar os alunos usarem o chatGPT para fazer os trabalhos. O aluno(a) mais perspicaz usará o chatGPT como um super Wikipedia e construirá o seu essay a partir do mesmo. Os essays deste grupo de alunos ficará claramente superiores a um essay escrito por alguém que copiou e colou o trabalho.

Isto que foi falado aqui de certa forma é um pensamento "bayesiano": qual a prior que o professor tem de assumir ao corrigir o trabalho. Que os trabalhos vão ficar diferentes de antes do chatGPT3 é algo que parece estar fora de questão. Como nós iremos reagir a isso é que é importante. E por "nós" entenda-se os professores e gestores responsáveis por liderar e preparar esta nova geração para os desafios da segunda metade do século XXI e primeira metade do XXII.

Em 2022 chegou o chatGPT3. Em algum momento nos anos 70 chegaram as calculadoras científicas. Naquela época o debate era se os professores deveriam deixar os alunos as usarem nas provas ou não. Depois vieram as planilhas eletrônicas. Agora os computadores entraram na área da linguagem.

O que fazer? O chatGPT vai fazer pelos professores de português o que as calculadoras fizeram pelos de matemática: mudar a forma como os mesmos seres humanos aprendem. De certa forma, com suas limitações e potencialidades atuais, o chatGPT será a HP41CV da área da linguagem.

Eternos problemas, novas ferramentas, eternos debates. A este comentário inicial, um dos autores deste texto comentou lembrando o Prof. Pierluigi Piazzi. Uma certa vez o Prof. Piazzi foi questionado por um aluno sobre o porquê ele deveria aprender a calcular uma vez que agora (na época, nos anos 70) já existiam as calculadoras. Ao que o Prof. Piazzi teria respondido: "Então, porque aprender a andar se já existe cadeira de rodas!". Realmente, precisamos ensinar a usar corretamente as ferramentas tecnológicas para não sermos dependentes delas.

Sim, a usar. Porém, tanto o professor que identificou o caso de plágio com o chatGPT quanto a metáfora da cadeira de rodas do Prof. Piazzi tem pontos que não se encaixam bem no mundo atual. O prof.do caso de plágio dá a impressão de estar preocupado em descobrir quem tinha usado e quem não tinha. Nisso ele se equivocou. O chatGPT só tende a ficar melhor. Assim como as calculadoras, que passaram a resolver não só operações numéricas, mas integrações algébricas. Portanto, vida longa ao uso do chatGPT na criação de trabalhos de ciências humanas.

Quanto a metáfora usada pelo Prof. Piazzi, ela parece mal colocada em um sentido e bem colocada em outro. Explico. Uma cadeira de rodas serve para ajudar a se locomover. Aqueles que não irão andar sozinhos ou que temporariamente não conseguem se locomover se beneficiam dela por isso. A calculadora pode servir para aqueles que nunca conseguiriam fazer as contas por si só. Mas também serve para aqueles que sabem, e vão fazê-las melhor e mais rápido, justamente por terem aprendido a fazer cálculos manualmente e aprenderam a usar uma máquina de calcular.

Não existirá resposta única, definitiva. Achamos que a posição ideal no mundo de 2022 é mandar os alunos usarem o chatGPT e os avaliar de acordo. Na verdade, não somos nós (os professores) que não têm escolha, mas são eles (os nossos alunos) que não têm. Eles irão usar ferramentas como chatGPT nas empresas. E muito mais rápido do que podemos imaginar. Pelo bem dos garotos, nós os professores temos que ensinar como fazer os trabalhos (hoje de faculdade, amanhã nas empresas) com o chatGPT ou Strable Diffusion, por exemplo.

Continuando o comentário, este momento em que cruzamos uma ponte de capacidade das máquinas é muito diferente dos demais. O conhecimento humano se divide em "exatas" e "humanas" pela ferramenta principal que cada área usa. Nas 'exatas' é a matemática. Nas 'humanas' é a linguagem, falada ou escrita. Até o momento as máquinas existiam em um mundo "paralelo" onde "nerds" de exatas "abundavam", isto é, no mundo dos números. Com ferramentas como chatGPT elas definitivamente põem o pé no terreno das ciências "humanas". Isto é, as ciências que usam como ferramenta principal a linguagem falada.

Outro exemplo semelhante acontece com a ferramenta Stable Diffusion, que cria imagens a partir de descrições textuais. Os artistas e designers digitais têm demostrado uma preocupação, não pela ferramenta, mas pela possibilidade de "quebra" de direito autoral do estilo dos artistas humanos, dado que o referido software de IA aprende a partir de imagens fornecida, criando variações artísticas a partir do estilo aprendido e da solicitação temática do usuário.

Um desafio interessante agora é como os "nerds" de "exatas" que criaram o chatGPT irão se comportar neste "admirável mundo novo". Os "nativos" são notoriamente avessos ao uso da matemática. Seja pelo motivo que for. Tempos interessantes estão por vir. Iremos talvez vivenciar o "choque" de duas culturas de ciência. Este "choque" já fora previsto por C.P.Snow em sua lecture "Two Cultures".

Mais uma vez, a "velha" geração tem a chance de deixar a sua marca na história abraçando uma transformação realmente disruptiva e ajustando a tradição atual. Ou então, abraçando tudo de bom que a tradição ocidental nos deu e adaptando esta incrível novidade chamada chatGPT a esta mesma tradição. Tradição esta que é no fundo a responsável pela existência do próprio chatGPT. Quem viver verá.