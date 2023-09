A morte e a morte do neoliberalismo - uma vez mais

Imagem: arquivo pessoal.

Daniel Pereira Andrade, Professor de sociologia da FGV EAESP

Uma ideia foi amplamente repetida no Fórum de Economia que ocorreu nessa semana na Fundação Getúlio Vargas: a de que a era do neoliberalismo teria sido enterrada pelas medidas desenvolvimentistas e protecionistas do presidente americano Joe Biden. O termo "neoliberalismo", que costumava ser evitado por economistas, parece ter ganhado maior aceitação exatamente quando passou a designar algo condenado a desaparecer, um capitalismo de livre mercado que ficou para trás. Mas será que o obituário alardeado por boa parte dos expositores é assim tão evidente?

Não há consenso sobre a questão na bibliografia internacional. A ideia de uma "ordem pós-neoliberal" tem sido cuidadosamente apresentada como uma pergunta ou hipótese a ser verificada e tem dividido opiniões. A precaução se deve, em primeiro lugar, ao fato de que a morte do neoliberalismo já foi anunciada mais de uma vez, especialmente após a crise financeira de 2008. Mas, na ocasião, depois dos gastos estatais excepcionais para salvar as instituições financeiras privadas, constatou-se inversamente uma radicalização de diversas medidas neoliberais, como políticas de austeridade, desmonte de direitos sociais e blindagem constitucional ou supranacional de políticas econômicas de mercado.

Mesmo na pandemia, quando a crise sanitária chamou a atenção para a importância de sistemas públicos de saúde e para os limites do Estado neoliberal, as medidas adotadas pelos governos foram em sentidos divergentes. Se, de um lado, houve respostas emergenciais que contrariaram a ortodoxia econômica dos últimos 40 anos, com drástico aumento dos gastos e do endividamento público, de outro, expandiram-se as oportunidades e os lucros de empresas privadas provedoras de serviços públicos em sistemas já amplamente neoliberalizados. No caso brasileiro, a cautela precisa ser redobrada. Em 2012, uma publicação ligada aos governos petistas comemorava "Dez anos de pós-neoliberalismo no Brasil". Como se sabe, nos anos seguintes, com os governos Temer e Bolsonaro, o neoliberalismo voltou radicalizado, se é que algum dia ele foi embora.

No contexto atual, são duas as razões apresentadas para a renovada crença no fim do neoliberalismo. Primeira, o retorno do Estado e das políticas industriais nos EUA. Segunda, as mudanças em curso nos mercados e nas formas de governança globais. Vejamos cada uma delas mais detalhadamente.

No primeiro caso, é muito discutível afirmar o fim do neoliberalismo em função do retorno do Estado. Diferentemente de certa visão do neoliberalismo constituída na década de 1990, o debate recente nas ciências sociais é praticamente unânime em afirmar que o neoliberalismo realmente existente nunca se caracterizou pelo Estado mínimo. O neoliberalismo não constituiu uma recusa em geral da regulação estatal da economia, mas uma de suas formas históricas, definindo um novo papel para o Estado. Um papel certamente diferente daquele keynesiano e desenvolvimentista jogado no século XX, o que permitiu o desmonte de diversos mecanismos de gestão macropolítica, criando assim certa confusão com o desmonte do Estado em si.

Continua após a publicidade

Mas, o mesmo movimento permitiu a construção de novos arcabouços jurídicos e institucionais alinhados aos novos tempos de globalização financeira e comercial. Coube aos Estados internalizarem as normas internacionais de modo a integrar os mercados nacionais aos globais. O novo quadro legal blindava os investidores internacionais das demandas democráticas por justiça social e igualdade redistributiva.

Os Estados acabaram assim por ajudar a construir uma nova situação de concorrência à qual eles mesmos se submeteram. Com isso, os Estados ganharam como objetivo produzir as condições de competitividade para atrair fluxos de capital e para integrar as cadeias produtivas na nova divisão internacional do trabalho. Os Estados puderam inclusive se expandir e aumentar seus gastos, desde que o justificassem em nome da competitividade, avaliando cada ação com base em uma racionalidade econômica de investimento e retorno e custo/benefício. O novo objetivo da competitividade econômica alterou a própria forma de organização interna do Estado, que se reformou segundo técnicas e critérios típicos das empresas privadas, nas chamadas reformas gerencialistas.

Os serviços de bem-estar social foram, de um lado, submetidos a cálculos de eficiência e retorno para o desenvolvimento do país, e, de outro, reconfigurados pela lógica empresarial, constituindo arranjos variados com prestadores de serviços privados (quase-mercados, organizações sociais, parcerias público-privadas etc.). Muitos direitos sociais passaram a ser atrelados a condicionalidades, com as políticas públicas adquirindo a função de disciplinar as populações para o novo mercado de trabalho amplamente precarizado, conformando a subjetividade dos trabalhadores como empreendedores de si mesmos.

Trata-se, portanto, de um Estado empreendedor, cujo papel, objetivo e forma muito diferem dos que prevaleceram em grande parte do século XX. Um Estado que constrói a concorrência e a competitividade, que reforma a si mesmo segundo o modelo empresarial de mercado e que governa a população para o mercado e pelo modelo de mercado. Enfim, um Estado responsável por construir politicamente a sociedade segundo a norma do mercado.

Nesse sentido, os Estados nunca foram embora. Mesmo as políticas industriais não desapareceram, mas foram subordinadas à lógica concorrencial, à linguagem econômica de mercado e à divisão internacional do trabalho. Em certo sentido, é possível questionar o quanto as políticas de competitividade já não incorporavam certas medidas desenvolvimentistas adaptadas às novas condições estruturais dos mercados globais. David Harvey já notava que neoliberalismo e desenvolvimentismo não eram incompatíveis. Outros trabalhos que pensam o Estado neoliberal como um Estado empreendedor sugerem algo na mesma linha, embora ressaltem que não se trata de um Estado produtor direto, mas de um Estado regulador que cria as condições para os investimentos privados, inclusive fomentando e assumindo os riscos das inovações.

Por isso, é legítimo perguntar qual é efetivamente a novidade trazida pelo governo Biden. Trata-se de uma mudança de qualidade ou de uma mudança de grau? Ou o que ocorre é um deslocamento em que elementos já existentes, mas que até então estavam em segundo plano e com poucos recursos, passam para a linha de frente e são turbinados? Em que medida essas políticas serão capazes de alterar substantivamente o papel, a forma e os objetivos do Estado? Elas estabelecem uma nova forma de regulação do capitalismo e uma nova relação entre Estado, empresas e trabalhadores/população? Qual relação será estabelecida entre Estado, capital financeiro e políticas desenvolvimentistas? Há um rearranjo das políticas públicas e de bem-estar social? Essas mudanças serão capazes de criar empregos dignos, com ampla absorção de mão de obra e transformação substantiva dos mercados de trabalho e das condições de vida dos trabalhadores?

Essas perguntas não são retóricas. As políticas do governo Biden surpreenderam por sua ousadia em resposta à ascensão chinesa e à crise estrutural do capitalismo, com dimensões econômicas, políticas, ambientais, sanitárias e geopolíticas. Mas é preciso analisar com cuidado e rigor o que há de novo em relação ao Estado neoliberal, e não fazer uma comparação com o espantalho do Estado mínimo. Mesmo se recuamos no tempo e voltamos à era Trump, quando parte dessas medidas foram iniciadas, fica difícil opor neoliberalismo à ascensão do populismo. O neoliberalismo historicamente sempre fez recurso a diferentes estratégias autoritárias e atualmente se compõe sem grandes problemas com a nova onda conservadora e de extrema-direita, como a bibliografia contemporânea já demonstrou.

Continua após a publicidade

O neoliberalismo nunca se resumiu a um modelo de política econômica. Ele moldou quadros jurídicos e institucionais, modelos de gestão, formas de organização do trabalho e formas de subjetividade. Suas estratégias de governo da população definiram a forma da existência na sociedade de mercado. Enraizado que está nas "burocracias de memória muscular" e nos modos de vida, o neoliberalismo não pode ter a sua morte decretada simplesmente pela mudança de políticas macroeconômicas de um governo, mesmo que seja dos EUA. Ainda mais quando não está inteiramente clara a sua continuidade, dada a possibilidade real de derrota nas próximas eleições.

O segundo argumento sobre a transição para uma ordem pós-neoliberal diz respeito às mudanças na governança dos mercados globais. Especialmente após a pandemia, mas com processos iniciados já desde a crise de 2008, os Estados Unidos e a União Europeia colocaram em questão a manutenção do mercado global em função da ascensão chinesa e dos riscos das cadeias globais de suprimentos. Critérios de segurança nacional se sobrepuseram ou mesmo substituíram o critério puramente econômico da eficiência, promovendo uma nova busca pela renacionalização de cadeias produtivas (reshoring) ou pela composição delas com países vizinhos (nearshoring) e aliados políticos (friendshoring). Empresas e Estados procuraram realizar assim estratégias de redução de riscos em um novo contexto de crises variadas e de acirramento de tensões geopolíticas. Ainda que os protecionismos no sistema internacional nunca tenham desaparecido por completo, essas mudanças parecem ameaçar o desenho jurídico e institucional que deu vida ao capitalismo globalizado. É preciso enfatizar que nunca se tratou de laissez-faire nesses mercados, mas de sua construção política por meio de acordos legais, do desenho de organismos internacionais e da participação dos Estados nacionais. Estaria assim o neoliberalismo entrando em crise na escala global do desenho político dos mercados?

As mudanças na governança global parecem estar mais claramente em curso. A questão, no entanto, é o seu alcance. A "desglobalização" atingirá os mercados financeiros da mesma maneira que os comerciais? Haverá um novo protecionismo generalizado, fazendo o capitalismo retornar para uma base nacional? Ou haverá uma repartição dos mercados globais entre zonas de influência de superpotências, em uma espécie de nova guerra fria? No interior de cada uma dessas zonas de influência será mantido o livre comércio, rearranjando a escala territorial do neoliberalismo? Ou ainda, esse protecionismo e repartição do espaço do capitalismo global se dará apenas em alguns mercados considerados estratégicos, enquanto em outros será mantida a livre circulação de bens e serviços e a divisão internacional do trabalho?

Novamente, essas perguntas não são retóricas. Na medida em que as mudanças estão em seu início e não há como prever a sua continuidade, extensão e resultados, permanece a dúvida se o neoliberalismo vai desaparecer, se ele vai se reorganizar territorialmente ou se ele vai persistir em determinados mercados e não em outros, constituindo um novo hibridismo.

Por fim, se no presente é possível apontar para uma série de acontecimentos que deslocam ou desafiam a racionalidade política neoliberal, é igualmente viável enumerar outros tantos que aprofundam e radicalizam o seu modelo. O avanço da uberização do trabalho, de reformas constitucionais que diminuem direitos trabalhistas e sociais, de políticas de austeridade e de limites para gastos públicos, para ficar apenas em alguns exemplos, continuam a ocorrer por toda parte. Parece haver, assim, ações em sentidos divergentes, que se desenvolvem em diferentes escalas ou no interior de uma mesma escala do neoliberalismo: se na escala global a governança de mercado parece regredir para novas formas de protecionismo, na nacional parece haver um desmonte continuado de direitos e a intensificação da precarização do trabalho ao passo que novas políticas industriais são fomentadas.

A questão da morte do neoliberalismo, por mais desejável que seja, não pode ser decretada por simples força de vontade dos economistas críticos. O neoliberalismo não vai ruir de uma só vez como um castelo de cartas, já que ele está profundamente enraizado na sociedade e nas suas instituições. Mudanças de políticas econômicas são bem-vindas, mas podem não ser suficientes. O melhor a fazer é buscar entender quais arranjos estão se constituindo diante de mudanças que ocorrem em sentidos variados e mesmo contraditórios. Se é que uma nova ordem está emergindo, e não apenas um deslocamento no interior do próprio neoliberalismo, ela precisa ser captada mais nesses deslocamentos e rearranjos sutis do que num museu de grandes novidades.