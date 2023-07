A palavra dita e a persecução criminal sensacionalista: como destruir uma vida ou o caso Cancellier

Imagem: arquivo pessoal.

Débora Dossiatti de Lima, Advogada de Direito Público e Mestre em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP

Existe um provérbio popular, de inspiração bíblica, que diz o seguinte: há três coisas na vida que nunca 'voltam atrás', a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida.

As palavras, o discurso são aquilo que formam o mundo: não é simplesmente aquilo que traduz lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, se luta, o poder do qual nos queremos apoderar"[1]. Através do discurso pode-se elevar vidas ou destruir existências.

Em 2017, é deflagrada a Operação Ouvidos Moucos por parte da Polícia Federal em parceria com o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) cujo objetivo era "desarticular um esquema criminoso de desvios de recursos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), principalmente nos repasses destinados aos cursos de Educação à Distância (EaD). Os valores envolvidos são da ordem de R$ 80 milhões"[2].

A operação teria tido por base auditorias realizadas pela CGU e pelo Tribunal de Contas da União em que, supostamente, existiam indícios de irregularidades, inicialmente, em cursos de licenciatura em Física e, depois, em outros cursos que faziam parte do Programa Universidade Aberta (UaB) ofertados pela UFSC para capacitar professores da rede pública de ensino em regiões afastadas e hipossuficientes do interior do país.

A investigação apontava, supostamente, atuação de empresários, professores e funcionários das instituições de ensino e de fundações e extensão acadêmica parceiras. A operação constituiu-se de 16 (dezesseis) mandatos de busca e apreensão, 7 (sete) de prisão temporária, 5 (cinco) de condução coercitiva; além do afastamento do exercício da função pública de dois integrantes do "esquema". As medidas foram cumpridas em Florianópolis, Itapema e Brasília.

Entre os nomes investigados, encontrava-se o de Luiz Carlos Cancellier, então reitor da UFSC.

Em 14 de setembro de 2017 a Polícia Federal adentrou os portões da Universidade Federal de Santa Catarina para cumprir um mandado de prisão contra Cancellier e outros funcionários. Esta durou 36 horas.

"No final de tarde quente [...] os funcionários do grande prédio amarelo situado no n.º 960 da Rua Delminda da Silveira no bairro da Trindade, tinham uma distrição para os últimos momentos do turno: bisbilhotar o comportamento dos ocupantes de uma espécie de jaula a céu aberto construída junto ao muro. Os sete recém-chegados, aguardavam a liberação de espaço na ala se segurança máxima para se juntar aos 2 mil presos do complexo da agronômica [...] os agentes penitenciários haviam determinado aos sete que permanecessem de pé, de costas para a grade, olhando para o muro."[3]

Cancellier foi proibido de pisar novamente na UFSC. Cometeu suicídio 18 dias depois do fato acima narrado carregando no bolso um bilhete em que dizia "a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade".

Cancellier foi vítima de um movimento de perseguição às universidades públicas. Em 9 de dezembro a polícia federal irrompeu na UFRGS em uma operação que batizou de "Operação PhD", em 13 de fevereiro de 2017 algo similar aconteceu na UFPR em operação batizada de "Research", e em 6 de dezembro de 2017 o alvo foi a UFMG com a operação "Esperança equilibrista" (apenas um adendo à última operação: durante a homenagem póstuma ao reitor da UFSC, alunos cantaram a música de João Bosco "O bêbado e o equilibrista").

Mais do que isso, foi também vítima do uso político de mecanismos institucionais da justiça criminal e da espetacularização. Uma combinação nefasta, o uso do direito para perseguir objetivos políticos e alvos específicos com os meios de comunicação que lucram com o horror.

Na semana que passou, o Tribunal de Contas da União concluiu que não houve prática de irregularidades pelo então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina alvo da Operação Ouvidos Moucos. Luiz Carlos Cancellier sempre foi inocente.

Em 2019, foi sancionada a Lei n.º 13.869 conhecida como "Lei de Abuso de Autoridade" ou "Lei Cancellier", reconhecendo antes mesmo dos seus algozes a sua inocência e o abuso cometido por parte das autoridades quando da espetacularização de sua prisão. Mas é preciso ir além, responsabilizar os agentes públicos envolvidos nesse caso para que nunca mais se repita.

