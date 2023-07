A questão dos Povos Indígenas nos governos Bolsonaro e Lula

Imagem: arquivo pessoal.

Diego Croco Rodrigues, Graduando em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP

Pedro Aguiar Locatelli, Graduando em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP

Pedro Capucci, Graduando em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP

O art. 231 da Constituição Federal de 1988 garante aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ocorre que, nos últimos anos, desde a eleição de Jair Bolsonaro, decisões da Câmara dos Deputados vêm colocando tais garantias em risco, porquanto defendem posturas e ações que não se alinham aos preceitos constitucionais que protegem os direitos desses povos.

Durante a 20ª Sessão do Fórum Permanente de Assuntos Indígenas das Nações Unidas, para se ter uma ideia, vários representantes dos povos Mura, Maraguá, Karipuna, Kanamari, Makuxi e Guarani e Kaiowá fizeram denúncias graves contra o governo Bolsonaro à ONU. Foram trazidos assuntos como descaso em temas sobre a demarcação de terras originariamente indígenas, o que gera diversos conflitos e invasões em territórios seus e, também, um total abandono durante a pandemia de Covid-19, daí acusação de prática de genocídio por esse governo.

Os argumentos levantados pelas lideranças indígenas trouxeram como base taxas crescentes nos números de crimes contra populações indígenas, bem como número de mortes durante o período pandêmico. Todo esse contexto relatado à ONU e acompanhado pela população em geral deixa evidente o grande retrocesso político e social vivenciado no Brasil durante os 4 anos de governo Bolsonaro, especialmente em desfavor das populações vulneráveis, como os indígenas.

Recentemente, desde a posse do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, verificam-se conquistas relacionadas à proteção das vidas indígenas, com a inédita criação do Ministério dos Povos Indígenas, que tem como escopo garantir a qualidade de vida dos povos originários.

Ademais, a representatividade da Ministra Sônia Guajajara, reconhecida líder indígena, traz para a agenda política, de forma bastante ativa e contundente, a criação de políticas públicas (doravante PP´S) que atendam à realidade vivida pelos povos originários, algo historicamente deixado a mercê de políticos e agentes públicos que não conhecem e não possuem interesse nessa realidade.

O Brasil é um país historicamente colonizado através da exploração predatória e escravagista, cujas elites e senso comum carregam e ideia da colonização como progresso, em contrapartida dos povos originários, que representariam o atraso. E a mudança dessa visão é que deve ser amadurecida e discutida pela sociedade, gerando mudanças concretas através de políticas públicas que se mostrem efetivas para preservar as tradições, a cultura e, sobretudo, a vida desses povos.

Espera-se, assim, que possam ser perpetrados mais avanços no que concerne ao reconhecimento da dignidade que esses povos merecem. A base a ser considerada em relação a todos os assuntos que envolvem os direitos indígenas é que as terras hoje fruto de discussões, conflitos e interesses eram originariamente ocupadas por eles, antes mesmo dos europeus chegarem e tomarem esses territórios. Portanto, é incompreensível adotar o marco temporal que está em pauta atualmente, apesar do posicionamento de grande parte do governo atual ser contrário.

Todavia, a realidade, paradoxal, vista concretamente no Brasil é a criação de ministérios que buscam amparar as vidas indígenas, ao mesmo tempo em que se verificam medidas que avançam no encaminhamento de projetos que colocam diretamente em risco a vida desses indígenas. Como exemplo, pode-se mencionar o marco temporal concebido no PL (Projeto de Lei) 490, o advinda da Câmara dos Deputados e que atualmente está sendo julgada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Durante os quatro anos de governo Bolsonaro, o Brasil vivenciou um período de retrocesso democrático. Partindo dos pressupostos do autor Robert Dahl, pode-se inferir que as medidas tomadas pelo governo anterior não só deixaram de assegurar o direito à vida para a população indígena, como também mostraram atraso em uma série de outros fatores essenciais para o regime democrático. Em um contexto em que se valoriza a economia acima da vida, é comum dogmas econômicos que pregam, por exemplo, que as terras indígenas são terras improdutivas porque não auxiliam de maneira direta o aumento da Receita Federal, alastrarem-se e ganharem força.

Porém, em uma democracia, é necessário que todos os indivíduos da Nação tenham assegurados seus direitos essenciais, como segurança, educação e saúde, nos termos do que prevê expressamente o art. 5º da Constituição Federal de 1988. Uma democracia pressupõe que todos devem ter o mesmo acesso à informação, através do entendimento esclarecido, e, que todos os indivíduos podem, e deve, ter uma participação política ativa.

Tais pressupostos não podem ser atingidos se ocorre a marginalização de uma determinada população, no caso a indígena, sendo-lhes negado o acesso a direitos básicos de existência e essenciais para a vida. O contexto do governo Bolsonaro inseriu a população indígena em um contexto de constante instabilidade, retrocesso, sem regulamentações de terras efetivas, e, sujeitando-os a inúmeras situações de violência, tornando o ano de 2021 o ano mais letal à população indígena.

Além disso, a criação do Ministério dos Indígenas pelo governo Lula possui extrema importância para o fortalecimento da democracia e, também, para população originária no país. Com a criação de uma instituição pelo Poder Executivo, que visa a garantia dos direitos para a população indígena, também temos como resultado uma reestruturação política e social no nosso país. O Ministério dos Indígenas, teoricamente, traz à tona as premissas democráticas propostas por Dahl, servindo para garantir direitos básicos para essa população.

Em suma, a desorganização política existente na República é evidente, e consiste em um dos principais fatores para explicar a inefetividade observada no cumprimento de promessas e elaboração de políticas públicas. O jogo de interesses das elites políticas e econômicas e as diferentes demandas das classes sociais existentes no país são marcados por contrastes oriundos do nível de qualidade de vida, que culminam em um cenário em que alguns pensam apenas na sobrevivência, enquanto outros buscam adquirir cada vez mais e mais.

