A Regionalização do Plano Plurianual como Instrumento de Combate à Desigualdade

Constantino Cronemberger Mendes, Doutor em Economia na área de Setor Público (UnB), Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e ex-Subsecretário de Planejamento Governamental do Ministério da Economia

Thiago Silva e Souza, Mestre em Estudos de Gestão pela Universidade do Minho (Portugal). Assessor de planejamento, orçamento e pesquisador sobre gestão e governança pública. Ex-assistente e coordenador geral substituto de políticas de infraestrutura do Plano Plurianual no Ministério da Economia. Membro da SBAP

Welles Matias de Abreu, Mestre e Doutor em Administração (UnB). Pós-doutor em Administração Pública e Governo (FGV EAESP). Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal. Professor de Pós-Graduação do IBMEC

Quando nos referimos ao Planejamento Orçamentário Plurianual (PPA) no Brasil nos deparamos com a premente necessidade de atender ao constituinte originário no que diz respeito ao tema regionalização do dispêndio público federal. Vide o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, onde em seu primeiro parágrafo estabelece que "[a] lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada , as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada" [grifo nosso].

Porém, qual seria a motivação por trás de o PPA ter a compulsoriedade de ser de forma regionalizada? A resposta está na própria Carta Magna brasileira, em especial ao revisitarmos o inciso III do art. 3º, onde há como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil o de "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais " [grifo nosso].

O Brasil é um país historicamente desigual do ponto de vista social e regional. Uma população de mais de 33 milhões de pessoas vive na extrema pobreza, concentrada nas regiões norte e nordeste do país. O grupo mais rico do país detém mais da metade da riqueza nacional e está localizado, predominantemente, nas regiões sudeste e sul do país. Uma forma de visualizar essa desigualdade está no mapa da renda do trabalho. Então, nada mais racional do que considerar o planejamento orçamentário, procurando dar conta desse problema social e regional.

Mapa da Desigualdade

Fonte: FGV/IBRE (Microdados da PNAD Contínua)

Quando vamos ao detalhamento expresso na Lei Orçamentária Anual (LOA), temos no termo regionalização a expressão do menor nível legal da programação qualitativa do gasto público (também conhecida como subtítulo). Ela busca, então, demonstrar a localização física das ações de governo, traduzidas sob a forma de investimentos ou despesas de custeio da chamada Máquina Pública.

Adiciona-se a toda essa situação o fato de a Constituição, em seu art. 35 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelecer que teríamos um prazo de 10 (dez) anos, a partir de sua promulgação (tendo com base na situação populacional verificada no biênio 1986-1987), para que, progressivamente, o país alcançasse uma melhor distribuição de seus recursos entre as regiões macroeconômicas. Então, voltamos ao problema já levantado anteriormente: por qual o motivo que em torno de 70% do orçamento federal está concentrada emnível "Nacional" e "Exterior"? Em tese, isso significa o fato do gasto público atender a todo o território nacional ou ao contexto internacional.

Fonte: SIOP (LOA - despesas discricionárias do Poder Executivo)

Em outras palavras, regionalizar consiste no fato de tentar observar uma distribuição de recursos e de despesas que possa dar conta das desigualdades sociais e regionais no país. Mas por que dizemos tentar? Pelo fato de grande parte das ações orçamentárias estarem com o detalhamento no nível "Nacional", o que impede de fato a real regionalização prévia ou posterior da identificação do local específico do gasto público. Isto se deve pela falta de regramento que obrigue a orçamentação adotar níveis regionais adequados (quais sejam, por exemplo, níveis regional, estadual, municipal, ou até mesmo por biomas ou por bacias hidrográficas) no atendimento distributivo requerido para determinadas políticas com o fim de reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Bem, mesmo partindo da hipótese de existirem várias razões para essa concentração de gastos no nível "Nacional", é notório que seus impactos são, em sua grande maioria, locais (onde a população vive e recebe os impactos das políticas públicas). Neste contexto, é patente que a falta de uma regionalização a priori para que os recursos sejam aplicados é um fato determinante para que tal situação atual não reflita aquilo que esperava o constituinte.

Após a execução orçamentária, há a possibilidade da localização do gasto, apesar de que isso só possa ocorrer em parte, quando a regionalização na LOA for em nível "Nacional". Por exemplo: quando se transfere recursos para estados, mas o gasto é municipal, não há como se ter tal clareza no sistema de administração financeira federal sobre qual município ocorreu o gasto; em outra situação, caso a despesa ocorra de modo direto pelo governo federal, o registro da aplicação fica para o local onde a empresa executora está registrada. Desse modo, a identificação do local seria a da sede da empresa e não no local onde foi realizado o gasto.

Uma das razões apontadas para o não detalhamento da regionalização é o fato de que a falta de transparência quanto a localização do gasto faria com que o orçamento fosse anualmente planejado para aplicar nas mesmas regiões, mesmo que ao longo do tempo elas não tenham as mesmas necessidades sociais iniciais. Isso faz parte da natureza incremental do orçamento, promovendo uma rigidez ainda maior na distribuição e na alocação dos recursos públicos. Então, qual a solução para responder ao mandato constitucional de regionalização do plano plurianual, das diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal?

Uma solução seria retirar da Constituição esse mandato. Com isso, a regionalização poderia ser adotada a partir de regulamentos infraconstitucionais e legais. Sem dúvida, isso pode fragilizar mais ainda a adoção da regionalização por parte da administração pública. Nesse caso, a flexibilidade para que ela pudesse a cada ano rever as aplicações dos recursos e, assim, redirecionar para as localidades com maior demanda ou necessidade social poderia servir à conveniência do momento para que os stakeholders mais fortes mantivessem o seu domínio no processo alocativo do orçamento. Isso manteria o seu status quo com argumentos míopes para justificar as decisões descasadas com o propósito distributivo focado na redução das desigualdades regionais e sociais.

Resta, dessa forma, a condução da regionalização compulsória, em especial de políticas impactantes regionais. Por exemplo, os projetos de infra-estrutura têm uma característica territorial-local explícita (uma estrada é perfeitamente localizada no território, em um ou mais municípios). Então, agora nos deparamos com outra questão: Qual o nível da regionalização? O termo não está apenas associado ao nível regional, mas a qualquer localização possível da aplicação de recursos. Assim, a distribuição ou a alocação de recursos podem variar do nível local ou municipal até o nível nacional (com outras variantes como biomas ou bacias hidrográficas, por exemplo).

A localização do gasto pode ser operacionalizada em todas as escalas regionais. O importante é que possa ser avaliada em que medida os recursos públicos estão sendo distribuídos e alocados regionalmente. O objetivo maior é atender a demanda ou a necessidade social específica, com serviços públicos que possam atingir o público-alvo com maior fragilidade social. O Estado não pode tudo, mas pode muito. Então, é preciso priorizar a população em situação de piores condições socioeconômicas, geralmente associadas com regiões menos desenvolvidas.

Nesse sentido, sublinhar e congratular a pioneira iniciativa da cidade de São Paulo em regionalizar seu planejamento orçamentário para o período de 2022 a 2025. Comprometido com a redução das desigualdades socio-espaciais nas 32 regiões (subprefeituras) da capital paulista, a transparência orçamentária da Agenda de Governo foi traduzida em um PPA com recorte regionalizado, onde sua metodologia está baseada no denominado Índice de Distribuição Regional (IDR) do gasto público. Resumidamente, a métrica do IDR é composta por uma cesta de indicadores de desempenho (tabela a seguir) que resulta em um ranking daqueles territórios prioritários na implementação de políticas públicas. Logo, regiões com piores indicadores de vulnerabilidade social e maior déficit de infraestrutura urbana passam a ser priorizadas no atendimento continuado de demandas por serviços públicos, nas áreas que efetivamente mais precisam de intervenção do Estado.

Fonte: Adaptado de Exposição de motivos do Plano Plurianual 2022-2025 - município de São Paulo (p. 35)

Apesar de ainda não existir um Índice nacional que possibilite definir melhor as diretrizes para a devida intervenção regional do poder público, inspirado na iniciativa da cidade de São Paulo, não resta dúvida de que as regiões norte e nordeste do país são aquelas com maiores necessidades socioeconômicas. Mas, mesmo em regiões desenvolvidas existem "bolsões" de pobreza que precisam ser atendidos. Nesse sentido, as escalas regionais devem atender aos problemas específicos sociais e econômicos que podem alcançar níveis diferentes de localidades de acordo com o problema a ser enfrentado.

Diante do exposto, qual o caminho para atender ao mandato constitucional sobre a regionalização? A resposta é a promoção da regionalização obrigatória considerando os casos impactantes para o combate às desigualdades regionais e sociais, assim como observando as características próprias de regionalização de cada ação (por exemplo, uma política ambiental poder requerer uma regionalização própria considerando os biomas, não necessariamente por Unidades da Federação).

Ou seja, na medida em que os problemas identificados sejam desenhados em programas públicos, as causas desses problemas podem ser atacadas de acordos com as escalas regionais específicas, sejam elas locais, microrregionais, mesorregionais, macrorregionais ou nacionais etc. Região não significa o nível regional administrativo definido pelo IBGE para as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, mas escalas regionais definidas de acordo com os problemas específicos a serem enfrentados. Em outras palavras, quando a Agenda de Governo é elaborada de forma regionalizada e, em especial, com a população sendo informada sobre os motivos que levaram a certas priorizações da intervenção, reafirma-se a maturidade, responsabilidade e o compromisso da gestão com a transparência e o controle social das políticas públicas.