A relação do presidencialismo de coalizão com fragmentação partidária e voto proporcional no Brasil

Antonio Sergio Araújo Fernandes, Doutor em Ciência Política (USP), Professor do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA

Victor Manuel Barbosa Vicente, Doutor em Administração (UnB), Professor da Universidade Federal de Goiás

Alguns analistas dizem que estamos num regime semipresidencial de fato, devido à submissão que o legislativo impõe ao executivo. Outros falam que o presidencialismo de coalizão é isso, e o presidente tem de se curvar aos interesses do congresso, sejam estes quais forem, pois isso faz parte do sistema vigente. Ambos argumentos estão incompletos se tomamos dois fatores para analisar estruturalmente o presidencialismo de coalizão brasileiro: 1) A fragmentação do sistema partidário; 2) O voto proporcional que elege os deputados federais no Brasil.

O primeiro fator refere-se à fragmentação do sistema partidário. Desse ponto de vista, o Brasil entre 2019 e 2022, teve 30 partidos representados na Câmara, e depois da eleição de 2022, está com 23 partidos representados, que formam 19 federações partidárias. A reforma eleitoral que proibiu a coligação na eleição proporcional (EC 17/2017) e permitiu a formação de federações partidárias, teve um efeito na prática de redução em 24% no número de partidos representados na Câmara, porém este valor ainda é muito alto. A fragmentação partidária dificulta agregar os interesses e diminui os estímulos a desenvolver uma agenda programática do executivo em conjunto com o legislativo. No momento, para obter maioria de aprovação em Emenda Constitucional precisa-se aproximadamente do apoio de aproximadamente 12 partidos. Na conjuntura atual onde a Câmara é de oposição ao executivo, com presença importante de parlamentares da extrema direita bolsonarista, o ônus do Presidente é grande para realizar sua agenda de políticas públicas. A todo tempo o executivo se vê constrangido pelo legislativo, que no limite fez até obstrução. Isso se deu há pouco tempo, quando o Presidente da Câmara, alegando, "não haver acordo com o executivo", quanto a ocupação de vice-presidências na Caixa Econômica Federal, orientou a bancada do centrão (PSD, MDB, União Brasil, PP, Republicanos, PL, PODE, Avante) além da extrema direita bolsonarista concentrada no PL, e também partidos que compõem a base do governo, como PSD e PDT, a não dar quórum em votações, seja na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), seja no plenário. Soma-se a isso a alegação de parlamentares bolsonaristas da necessidade "de dar resposta as interferências indevidas do STF" nas competências legislativas do Congresso Nacional.

O grande número de partidos contribui para a diminuição de responsabilização parlamentar. O legislativo no momento só aprova matéria importante, sob altos custos por parte do executivo, ou seja, uma vez que o Presidente da República atenda a interesses e demandas concentrados onde estão os redutos eleitorais da maioria dos deputados.

Dois elementos estimularam o aumento da fragmentação partidária ao longo das décadas de 2000 e 2010: 1) migração partidária e 2) criação de novos partidos. Estes dois elementos são efeito da eleição brasileira ser com voto nominal (no candidato) e a contagem para efeito de quociente eleitoral ser pelo partido. Isso criou um estímulo para que deputados, com grande alcance de voto nominal, migrassem para pequenas legendas, pois se tornava um meio de aumentar a chance de reeleição, do que se mantendo filiado a partidos maiores em grandes coligações. Com o fim da cláusula de barreira pelo STF[1], isso levou ao estímulo na década de 2010, como saída para os mesmos parlamentares, que antes migravam, agora fossem estimulados à criação de novos partidos, tendo eles como principais candidatos. Como a aprovação da Emenda Constitucional (EC) 17/2017, foi restabelecida a cláusula de barreira[2].

Isso tudo reforça para a grande maioria da população que não existe uma relação entre partido e eleitor no Brasil. Entretanto este não é um fenômeno apenas brasileiro. Podemos dizer que em todo o mundo se observa uma crise de legitimidade dos partidos políticos frente à representação do eleitorado[3]. Ressalve-se que a conexão eleitoral, que conceitualmente está associada à relação estabelecida entre político e eleitor, com relação ao voto, no Brasil, é também muito difícil de ser explicada. Na prática, em eleições legislativas, é algo muito complexo de observação, tanto em sistemas de voto majoritário como em sistemas proporcionais, este último o adotado no Brasil desde muito tempo. Ou seja, para o eleitor, é quase impossível acompanhar toda a legislatura de um parlamentar - exercendo fiscalização e cobrança de resultados.

O segundo aspecto que analisamos aqui com relação ao presidencialismo de coalizão, é a votação proporcional. Com relação a isso um primeiro elemento a destacar refere-se ao tamanho dos distritos eleitorais (estados) que elegem os deputados federais. Os estados como distritos dificultam a escolha do eleitor, pois são muitas cadeiras disputadas e centenas de candidatos em cada partido ou coalizão disputando o voto do eleitor em todo o território do estado. Com isso, o eleitor, no mais das vezes termina por não saber bem em quem votar e por quê. Não é à toa que a velha pergunta: "você se lembra em que votou para deputado na última eleição? ", tem e sempre teve resposta majoritária de "não". A regra de escrutínio, isto é, o voto nominal (no partido e ou candidato) com contagem de votos pelo partido e ou coligação, dentro de um quociente eleitoral, reforça a existência do grande número de partidos e dificulta agregar preferências eleitorais. Tudo isso junto é o elemento que faz com que o eleitor no Brasil tenha um ganho infinitesimal ao votar. Por isso a baixa representatividade de votos de um partido ou coligação e a grande votação nominal para a Câmara de Deputados. De acordo com o TSE, em 2022, tivemos apenas 11 milhões de votos válidos para deputado federal em todo o país, sendo que destes, 10,8 milhões foram votos nominais (no candidato)[4]. Reforça isso, segundo dados do TSE, em 2022, que, dos 513 deputados eleitos na Câmara, só 28 dependeram dos próprios votos para se eleger[5]. Estes 28 deputados ou são lideranças consolidadas em seu estado, ou atuam fortemente em redes sociais ou os dois.

Desse modo, o partido e o deputado uma vez eleitos, não possuem estímulos para discutir questões de modo programático com o Executivo, pois, antes de tudo, o principal objetivo de partidos e parlamentares na Câmara referem-se a recursos para serem reeleitos. Isso entre outros fatores, em um sistema em que o voto do eleitor, perde valor com grandes distritos e centenas de candidatos dispersos, assim como com a contagem pela legenda e ocupação via quociente eleitoral, se cristalizou institucionalmente. O sistema proporcional em que os estados são os distritos, acentua o papel dos partidos apenas como legendas, indiferente a uma atuação com base em políticas públicas programáticas.

Entre outras formas de atingir a reeleição, uma no momento atual que está sendo alvo da mídia e analistas se refere às emendas parlamentares e aí, as chamadas emendas do relator. As emendas do relator foram implementadas em 2020 e esta dá o direito ao relator do orçamento anual de incluir emendas que precisam ser priorizadas pelo Executivo. São denominadas de emendas de identificador RP-9 e estão no que se chama orçamento impositivo. Isso representa 5% do montante que é autorizado pela CMO e, destes valores, 80% são distribuídos pelas bancadas para os parlamentares, e o restante, 7,5% vai para o Presidente da Câmara e 7,5% vai para o Presidente do Senado. Estas emendas ganharam o apelido de "orçamento secreto" pois, diferente de outras emendas parlamentares, não tem critério definido para a distribuição ou destino do dinheiro, o que dificulta a fiscalização sobre a execução da verba. Este montante pago saltou de pouco menos de R$ 5 bilhões em 2017 a 25 bilhões (valores empenhados até agora) este ano (2023)[6].

Basicamente estas emendas vão para pequenos municípios, sem critérios de proporcionalidade[7], porém são redutos políticos dos deputados. Os partidos que mais obtém essa verba são formados pela bancada do centrão, que é majoritária na Câmara além do PL e PT. A pergunta que fica é, de fato estas emendas têm influência sobre a reeleição dos parlamentares? O trabalho de Baião & Couto (2017)[8], mostra que sim, as emendas produzem votos, ainda que representem pouca vantagem eleitoral. Entretanto, se as emendas são destinadas aos governos municipais, e estes são do mesmo partido do parlamentar, trazem maior retorno nas urnas para os candidatos, ainda que estas emendas não sejam o único mecanismo de obtenção de votos pelos parlamentares.

Então, antes de ocupar cargos ministeriais, os deputados do centrão querem ter prepostos em órgãos federais importantes, como FUNASA na saúde, ou de empresas públicas com fortes impactos em obras em eleições municipais, como a Caixa Econômica Federal (CEF), ou mesmo a CODEVASF, para que possam ter poder sobre os recursos destas entidades. Ou seja, a lógica de ocupação de ministérios é secundária para os parlamentares, o que importa é a ocupação de sua estrutura que vai possibilitar a drenagem de recursos discricionários diretos oriundos desta. E nessa lógica, o município exerce o papel de lócus eleitoral , pois é clara a força de voto dos prefeitos, e seu impacto significativo, na eleição dos parlamentares federais Como dissemos antes, essa é uma fórmula já cristalizada no Brasil há mais de um século que foi dada uma primeira explicação no clássico "Coronelismo, Enxada e Voto" (1949) de Victor Nunes Leal, onde este mostra que o voto de cabresto, tipicamente controlado pelo coronelismo local nos municípios, é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos com a utilização da máquina pública ou o abuso de poder econômico. Evidentemente que os mecanismos mudaram, e se aperfeiçoaram institucionalmente os instrumentos de captura de votos, mas a lógica hierárquica federativa permanece, e hoje ela é basicamente: obra local x votos.

E como isso se reflete no Presidencialismo de Coalizão? Em uma escassez de discussão sistemática entre legislativo e executivo sobre o nível macro de investimentos no país. Sem uma agenda claramente definida, os interesses paroquiais prevalecem e o executivo termina se ocupando muito da pequena política para aprovar projetos estruturantes. Como efeito persistem os índices de abstenção, votos em brancos e nulos nos sucessivos pleitos e o aumento da polarização política com uma extrema direita bolsonarista odiosa e delirante[9]. O debate político se torna débil, falso, irreal e prevalece a mentira das redes sociais em plataformas e aplicativos de mensageria que desinformam e exibem fake news para seus prosélitos. Desse modo os deputados se vêm mais livres que nunca para votar propostas que beneficiam grupos de interesse específicos (benefícios concentrados) com prejuízo para toda a população em geral (custos difusos). Isso faz com que a Câmara fique em boa parte das vezes dando a sensação ao eleitor de estar de costas para o povo.

Como a probabilidade de uma reforma no sistema de escrutínio é quase nula, talvez uma medida possa ser tomada, para eleições de 2026 - descasar as eleições majoritárias (de Presidente) da proporcional (de Deputado Federal), antecipando a eleição majoritária para Presidente. A votação para Presidente acontecendo primeiro, talvez a Câmara eleita possa refletir melhor a formação de uma coalizão alinhada com o Presidente eleito. Isso ocorre na França, por exemplo e já seria um grande passo para ter uma relação executivo-legislativo mais elevada do ponto de vista político e, talvez pudéssemos avançar na transição para um regime semipresidencial, onde o parlamento assumiria um ônus político maior do que no contexto atual.

Notas

[1] O STF em 2006 decidiu que era inconstitucional a norma segundo a qual somente têm direito ao pleno funcionamento parlamentar as legendas que obtiveram 5% dos votos para a Câmara dos Deputados, distribuídos em 9 estados, com pelo menos 2% em cada um deles.

[2] De acordo com a EC 97/17, o fundo partidário fica distribuído em duas parcelas: 5% divididos igualmente entre todos partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 95% na proporção dos votos obtidos na última eleição para Câmara. Seis partidos não atingiram a cláusula de barreira nas eleições de 2022: PTB, Novo, Solidariedade, Pros, PSC e Patriota. Eles se juntaram a um segundo grupo, formado por siglas que já não tinham conseguido superar a cláusula em 2018 ou ainda não existiam: PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU, UP, Agir e Democracia Cristã (DC).

[3] Bértoa, Fernando Casal e Rama, José. A crise dos partidos tradicionais: o desafio do antiestablishment Journal of Democracy em Português, Volume 10, Número 1, maio de 2021. Fundação FHC. Acessado em 10 jan.2022, encontrado em: https://medium.com/funda%C3%A7%C3%A3o-fhc/a-crise-dos-partidos-tradicionais-o-desafio-do-antiestablishment-ba8d81931777.

[4]Disponível em: https://eleicoes.almg.gov.br/2022/index.html?search=true&exibirForm=false&aba0=cargo_6¶mRelatorio=DepVagasPartido¶mCargo=6¶mAno=2022&tituloCargo=Deputado%20Federal¶mTituloRelatorio=Vagas%20por%20Partido&TextoRelatorio=Consulte%20os%20votos%20dos%20partidos,%20o%20n%C3%BAmero%20de%20candidatos%20que%20lan%C3%A7aram,%20que%20partidos%20elegeram%20ou%20n%C3%A3o%20deputados%20e%20quantos%20foram%20eleitos%20por%20partido.&exibirLocalidade=false.

[5]Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/so-28-dos-513-deputados-se-elegeram-apenas-com-os-proprios-votos-veja-lista/

[6]Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/como-as-emendas-parlamentares-afetam-o-gasto-p%C3%BAblico-no-brasil/a-62408606

[7]Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/cidades-pobres-e-pequenas-sao-irrigadas-de-emendas-pix-com-pouca-transparencia/

[8] Baião, A. L., & Couto, C. G. (2017). A eficácia do pork barrel: a importância de emendas orçamentárias e prefeitos aliados na eleição de deputados. Opinião Pública, 23(3), 714-753. https://doi.org/10.1590/1807-01912017233714

[9] Coelho, Joana. Como ocorre a polarização política nas redes sociais? Ecycle,2021. Disponível em: https://www.ecycle.com.br/polarizacao-politica/. Acesso em 10 jan.2022.