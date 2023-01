A transição e a nova conjuntura

Ruben Cesar Keinert, Professor titular aposentado da FGV-EAESP

E eis que as pesquisas estavam certas. O candidato Lula da Silva ganhou por margem mais apertada do que os grandes institutos previam, porém, venceu, a despeito de todas as manobras da situação para comprar votos em sentido figurado e impedir, literalmente, que os cidadãos de zonas eleitorais oposicionistas chegassem aos locais de votação. Nunca se viu tamanho uso nem tanta desfaçatez na disponibilização de recursos e da máquina pública em eleições como em 2022.

Não fossem estes tempos tão interessantes, agora caberia apenas esperar que até a posse do presidente eleito fossem cumpridas as formalidades típicas de uma transição civilizada, como os cumprimentos ao vencedor pelo perdedor, balanços de final de mandato, discursos celebrando os novos tempos, anúncios dos futuros primeiro e segundo escalões, diplomação, divulgação de planos e projetos, outras designações para cargos e funções de brilho e passagem da faixa presidencial e das chaves da casa. Aprovações e desaprovações seriam previstas num quadro geral, entretanto, de benevolência com o eleito.

Não foi o que aconteceu. Nada de ensarilhamento de armas e apaziguamento de almas. O candidato perdedor não gosta de números desfavoráveis, venham eles de pesquisas ou de urnas eletrônicas ou manuais. Prefere eleição por aclamação em motociatas, carreatas e zebuzadas. Derrotado eleitoralmente, continuou a série de partidas simultâneas de xadrez que gosta de jogar. No tabuleiro principal, pelejando contra o sistema eleitoral; nos demais tabuleiros, continuando a jogar contra os alegados inimigos de sua candidatura e unção ao poder a que foi destinado por suposto desígnio divino. Enfrenta os tribunais superiores, a grande mídia liberal, a igreja esquerdista, o comunismo globalista e os organismos internacionais que o fomentam, os intelectuais, as minorias, as mulheres, as redes sociais que tolhem a pretensa liberdade de expressão e de xingamentos dos seus seguidores e por aí vai. São muitas porfias conjugadas.

Com o resultado adverso no tabuleiro principal, ameaçando desarrumar a estratégia geral da simultânea, o incumbente deixou de lado, ao menos temporariamente, as disputas laterais e concentrou-se no controle do ambiente de jogo. Ao adotar a posição de Esfinge do Palácio da Alvorada, entrou em modo "decifra-me ou te devoro" para ganhar tempo e dissimulação para incitar reações em seu benefício oriundas das forças de segurança, dos caminhoneiros ou dos beatos que rezam à porta da caserna. Ou de esporádicos simpatizantes em tribunais de instâncias diversas.

A passagem de governo tal como se esperava não aconteceu, mas produziu efeitos políticos. A PEC 32/2022 ou PEC da Transição, revelou ou desvelou a nova disposição das forças políticas, a nova conjuntura que dá início ao novo governo.

A velha conjuntura, espelhada na polarização entre bolsonarismo e PT, esvaiu-se, senhores e senhoras. As forças políticas em disputa, no momento, são: de um lado, o novo governo ascendente; de outro, o bolsonarismo renitente; em um terceiro lado está o Centrão resiliente, com o PP no comando da Câmara dos Deputados, mais Republicanos, PL waldemarista, PSD e União Brasil; correndo por fora, tem-se o multifacetado liberalismo antipetista insistente; e, por força das circunstâncias, aparece um grupo de veto saliente, o STF.

O novo governo assumiu a condução da pauta política nacional com o recolhimento do antigo presidente ao Palácio da Alvorada, entremeado por algumas aparições públicas sem sonora, para usar o jargão da mídia. O máximo que conseguiu foi estimular atos belicosos e terroristas de seus seguidores mais fanáticos. Perdeu a iniciativa do jogo de xadrez, que, por tradição, pertence ao lado instalado no poder de fato (que, por uma coincidência fortuita, são as peças brancas; fortuita porque o jogo é muito antigo, medieval).

O diálogo desde logo iniciado por Lula e sua equipe com governos e instituições internacionais indicou, de modo claro, com quem os interlocutores externos queriam interagir no Brasil. O esboço das primeiras linhas de ação, derivadas dos diagnósticos dos grupos de trabalho da equipe de transição, estabeleceram as prioridades (inevitáveis) do novo governo para sanar as enormes carências recebidas de herança. As negociações bem conduzidas com o Congresso resgataram a velha e boa política para aprovar a PEC que permitirá financiar os gastos para além do teto, minorar a fome e movimentar a economia da periferia das metrópoles e das pequenas cidades do interior. A casa está desde já sob nova direção.

O bolsonarismo arraigado na sociedade dá mostras de que continuará a missão que Jair lhe passou, de desafiar as instituições e manter sob tensão permanente as relações políticas. Sua bancada no Congresso e Câmaras regionais e locais, assim como seus representantes em governos estaduais e municipais darão sustentação ao projeto. O mito sobre a volta do Mito dará o amálgama às figuras isoladas para que não atuem desordenadamente. A ver, quem desempenhará o papel de porta-voz e fará as articulações necessárias.

A teceria força, como mencionado, é o Centrão resiliente. Com a provável manutenção da Presidência da Câmara dos Deputados sob a guarda de Arthur Lira - e talvez a do Senado - continuará com posições estratégicas nas decisões de poder. As formidáveis bancadas de PP, PR, PL, União e PSD lhe dão um poder de negociação inestimável e suas lideranças sabem jogar o jogo parlamentar nu e cru.

O quarto ator é um partido ideológico composto de intelectuais, empresários que circulam na mídia, o "mercado", formadores de opinião, o lavajatismo sem Moro (de volta ao bolsonarismo), o eleitor simpático às candidaturas abortadas ou superadas durante o processo eleitoral (Huck, Mandetta, Dória, Leite, Felipe D'Avila, Soraya, Ciro Gomes). É um grupo sem identificação partidária clara, com alguma proximidade programática do Partido Novo, mas é uma referência para as posições de políticos de outras agremiações, que buscam alguma consistência para suas críticas ao petismo, ao intervencionismo e às pautas de defesa dos trabalhadores, dos sindicatos, das minorias e do "social".

Finalmente, temos um grupo de veto potente, o STF. Entenda-se: por suas atribuições constitucionais, o STF já é formalmente um grupo de veto ao coibir condutas que não se coadunam com a Carta Magna. Aqui, o que se quer destacar é que, no Brasil, por mais absurdo que pareça, o Supremo chamar a si o poder de decisão constitucional, contra a interpretação do ocupante do Poder Executivo e de parcela da Alta Cúpula das Forças Armadas, tornou-o um grupo de veto no sentido político. A isso se soma o constante apelo dos atores propriamente políticos para que o Tribunal decida sobre desvios de conduta dos seus pares e do governo.

Em suma, a conjuntura mudou com a vitória eleitoral da oposição e as primeiras e significativas ações e atitudes do novo governo. E uma nova disposição das forças políticas pode ser percebida.

Que 2023 seja um ano de recomeço. Como circula nos grupos de Whatsapp, "Bolsonaro saiu".