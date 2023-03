Afinal, o que é o municipalismo?

Foto: arquivo pessoal.

Hesaú Rômulo, Doutorando em Ciência Política na UnB e Professor de Ciência Política na UFT

O debate sobre centralização/descentralização nos governos é um tema muito presente na literatura interdisciplinar entre Ciência Política e Políticas Públicas, em especial, a atuação dos entes federados a partir deste binômio. O tópico remonta às origens da administração ibérica e, no caso brasileiro, diz respeito à adoção de uma forma específica de gerenciamento do território, ainda nos tempos da colonização.

Em que pese todas as nuances que são debatidas na academia, um aspecto salta aos olhos, quando analisamos a nova reorganização administrativa do Estado no Maranhão. Desde que tomou posse como governador, Carlos Brandão (PSB) tem falado, assim como o seu primeiro escalão, em fortalecer o municipalismo. Mas afinal, quando se fala em municipalismo, fala-se do quê?

Existem diferentes abordagens quando tratamos da descentralização do Estado, mas em todas elas aparece o ente municipal como um elemento desafiador para o aparato burocrático brasileiro. E isto porque as inúmeras tentativas de organização do território lidaram, e ainda lidam, com a questão da autonomia política e financeira para uso discricionário, de maneira a acomodar interesses políticos que sustentam qualquer governante.

Com a Constituição Federal de 1988 o municipalismo ganhou força, pois ao preconizar uma descentralização política, administrativa e fiscal, os municípios passaram a ocupar um lugar central na implementação de políticas públicas e garantia de direitos. Estes preceitos foram estabelecidos no sentido de corrigir arroubos centralizadores, recorrentes na história do país. Embora não haja consenso para uma definição de municipalismo na Ciência Política, podemos conceituá-lo como um fenômeno que objetiva relativa autonomia administrativa, financeira e política de instâncias menores diante de um ente maior e com maiores poderes.

A literatura especializada na área se debruçou, ao longo dos últimos trinta anos, em investigar se esta nova postura descentralizadora seria benéfica ou não para os municípios brasileiros. O que encontramos é o seguinte: o parâmetro para aferir qualquer mudança no nível municipal é da implementação/aperfeiçoamento de políticas públicas. Somente a partir de uma análise minuciosa sobre obras e serviços públicos podemos afirmar que uma maior autonomia política trouxe vantagens concretas para a população de uma respectiva cidade. Assim, chegamos a uma verticalização do conceito de municipalismo, ou seja, de que é um fenômeno político que busca operacionalizar políticas públicas, com certo grau de autonomia e discricionariedade, de modo a alterar a realidade local. Significa, na prática, direcionar mais recursos e atribuições no nível local, para que as prefeituras brasileiras possam capilarizar suas ações, tomar conta de maneira autônoma do processo decisório e aplicar de maneira direta recursos junto aos seus cidadãos, garantindo uma suposta agilidade para o tratamento das políticas públicas.

No entanto, algumas questões surgem, a principal delas é que os estudos acerca do impacto do municipalismo levam em conta alguns fatores como: nível de qualificação da burocracia local; mecanismos robustos de fiscalização no repasse de receitas diretas para entes municipais, vinculando custos e benefícios; capacidade regulatória na formulação de políticas públicas; "porosidade" das elites de governos locais em relação a práticas clientelistas e por último, fragmentação institucional. Estes são aspectos abordados na tese da Prof. Dra. Vanessa Elias de Oliveira, mas que encontram ressonância na literatura sobre o tema.

Digno de nota ressaltar que, em se tratando dos trabalhos que exploram os alcances e limitações do municipalismo nacional, cidades com mais de 100 mil habitantes são as que mais dispõem de capacidades burocráticas para lidar com os desafios que mencionamos anteriormente. Quando analisamos a nova diretriz, ao menos discursivamente, do governo do Maranhão, fica evidente um dilema a ser enfrentado. Dos 217 municípios maranhenses, apenas 26 possuem mais de 50 mil habitantes, ou seja, trata-se de um universo reduzido para pensar uma reestruturação dos rumos de políticas públicas. Apenas 10 municípios do estado possuem população acima de 100 mil habitantes, de acordo com estimativas do IBGE em 2022.

Ao analisar o PNI (Programa Nacional de Imunizações) e o Bolsa Família, temos exemplos de políticas públicas concorrentes que exigem uma alta capacidade interfederativa e organizadas muito mais numa perspectiva de integração regional entre municípios do que necessariamente no fortalecimento de uma prefeitura ou outra. Inúmeras políticas existentes no SUS, como por exemplo serviços de média e alta complexidade, operam de maneira regionalizada, fortalecendo o consórcio de ações entre municípios maiores e menores, estimulando pólos regionais que operam como facilitadores de serviços e ações numa circunscrição territorial.

Ainda é cedo para fazer qualquer afirmação sobre a mudança de postura administrativa do atual governador em relação ao seu antecessor (e padrinho político) Flávio Dino. Mas já há sinais, nestes primeiros 100 dias de governo, de uma tentativa de se distanciar de um modo Dinista, por assim dizer, de governar. A aposta no municipalismo como ferramenta de transformação política é ousada e pode gerar bons frutos para a nova coalizão capitaneada por Brandão, haja vista que o novo governo fez uma escolha por uma concertação ampla e irrestrita entre partidos e também lideranças políticas tradicionais, algumas inclusive antagônicas a Dino.

Brandão iniciou o mandato sem resistência na Assembleia Legislativa e esta paroquialidade pode, se bem utilizada, servir aos propósitos do fomento à autonomia dos municípios maranhenses, em observância aos entraves mencionados anteriormente. A questão no horizonte próximo é a seguinte: este investimento em descentralização fiscal será suficiente para alavancar os indicadores sociais do Maranhão? E para além disso, a aposta no municipalismo é uma continuidade ou ruptura com o grupo político que foi fundamental para eleger Brandão?

Um último ponto a ser ressaltado: essa nova abordagem de distribuição de recursos e incentivos políticos vai se alinhar com as diretrizes do governo federal? O último ciclo político mostrou uma fragmentação do federalismo sob o comando de Bolsonaro, e seu sucessor já indicou uma postura de coordenação e cooperação entre União, estados e municípios.

Um novo momento político no Maranhão se iniciou e com ele uma oportunidade de analisar a cooperação entre atores e suas respectivas alianças e diretrizes para os rumos do estado. Ainda assim, já existem elementos suficientes para indicar uma mudança na gramática política, que oferece menos contraste entre a classe política tradicional, historicamente associada à oligarquia sarneísta que governou a administração pública estadual por décadas, e setores progressistas que alavancaram um rompimento com esta lógica anterior.

