Agentes públicos, políticos e integrantes de poder do Rio Grande do Sul podem virar alvo de investigação federal

Processo sigiloso, possíveis irregularidades milionárias à contratação de consultorias sem licitação e prejuízo estimado de, no mínimo, $ 1,3 bilhão na privatização da Corsan acendem sinal vermelho na população gaúcha e alertam autoridades federais no País

Trias política de Montesquieu baseou-se no controle do poder pelo poder (checks and balances), mas condutas que violam o dever-ser e o imperativo ético, dadas as suas proporções, colocam em risco a autonomia de instituições e a credibilidade do sistema político, a reforçar a necessidade do debate e aperfeiçoamento acerca dos mecanismos de responsabilização e controle constitucionais, em especial o popular.

Relações indecorosas e igualmente escandalosas envolvendo autoridades, políticos e agentes públicos despertaram a indignação da população do Rio Grande do Sul, motivo por que devem ser refreadas pelas regras estabelecidas pelo próprio sistema, e, ainda que pareça paradoxal, pelo bem do próprio sistema.

Condutas interinstitucionais escusas, em detrimento do caráter técnico, com rombo bilionário ao erário; possíveis irregularidades milionárias em licitações; e interesse privado que se confunde com o interesse público, em prejuízo do interesse da população. Eis o contexto político do Estado mais meridional do Brasil, em que autoridades federais podem ser acionadas.

Pois no mundo político ninguém tem dúvida de que o leilão da Corsan tem potencial para se tornar o possível maior escândalo de corrupção da história, fato político evidenciado na última sessão plenária do Tribunal de Contas (02/08), em que Conselheiros e Ministério Público (MPC) denunciaram a postura do Presidente da Corte e acusaram publicamente o Governo do Estado de interferir na independência da Instituição.

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul foi criado em 26 de junho de 1935 e tem 83 anos; é órgão autônomo, com atribuições previstas nos artigos 71 e 96 da Constituição Federal.

Tem também por função auxiliar no exercício do controle externo a cargo da Assembleia Legislativa, todavia, nunca se viu fato semelhante ocorrer na história, de o órgão obstaculizar o acesso de Parlamentares eleitos aos autos do processo que apura a privatização de uma estatal, em que o Estado é, agora era, acionista majoritário.

O prejuízo estimado de, no mínimo, $ 1,3 bilhão ao patrimônio público foi apontado no voto de mais de 300 páginas da Relatora Ana Cristina Moraes, no qual saltam aos olhos as imprecisões nas projeções da atividade operacional da Corsan, a exemplo do descompasso significativo entre o EBITDA estimado e constatado.

Não avaliação e correção de riscos relacionados aos termos aditivos de rerratificação e relativização da segurança jurídica da base contratual da qual dependem os projetos do CAPEX, ainda que fossem monitorados em tempo real e pudessem ser corrigidos pela Companhia, mas que assim não se sucedeu, também foram destacados no relatório.

A Conselheira defendeu a anulação do leilão, ocorrido na B3, sendo acompanhada, até o momento, por mais 1 (um) Conselheiro integrante da 1ª turma do TCE/RS, chamando atenção à frustração da competitividade, em virtude tanto da inexplicável assunção de riscos desnecessários pela AEGEA, quanto pela imprecisão do valuation, sugerindo, ainda, realização de nova licitação e o envio do caso à Polícia e ao Ministério Público.

Possível caso de corrupção e uma série de potenciais outros crimes relacionados, tais como organização criminosa e fraude à licitação, estão sob investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção Repressão da Capital. Nesta semana, uma comitiva formada por Parlamentares e Entidades também representou ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, o qual encaminhou o caso à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público.

Questão é que a Companhia Riograndense de Saneamento é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, regulada pela Lei das Sociedades por Ações (6.404/1976), cujo leilão movimentou quantia superior a 04 bilhões de reais no mercado de capitais, de sorte que eventuais condutas ilícitas praticadas podem repercutir não só entre as partes, mas também afetar investidores e a credibilidade e harmonia do sistema econômico-financeiro, a demandar atuação da Polícia Federal.

Aliás, não seria inédito, uma vez que a privatização de estatal de água e saneamento básico envolvendo a Aegea já foi alvo de investigação da PF e Gaeco do Ministério Público de São Paulo, no bojo da operação Sevandija, cuja suspeita era a de que o modus operandi fosse reproduzido pela empresa e concessionárias do grupo em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. À época, diversas pessoas foram condenadas pela Justiça de Ribeirão Preto, entre elas empresários, políticos e agentes públicos.

No Rio Grande do Sul, Parlamentares da oposição insistem na necessidade de instauração de inquérito parlamentar pela Assembleia Legislativa, o que coloca os Partidos Liberal (PL) e Democrático Trabalhista (PDT), aliados à base do governo, na berlinda. Foi o PL que escolheu esperar por manifestação do TCE/RS para ratificar ou não requerimento de CPI; já o PDT permanece em silêncio. Parece que não foi uma boa ideia!

É paradoxal, mas ambos os partidos lançaram candidatos próprios na última eleição ao Governo do Estado. Onyx Lorenzoni (PL) e Vieira da Cunha (PDT) criticaram com veemência o processo de privatização da Companhia, o que reduz o discurso sobre privatização a mera tentativa ideológica de engendrar inverossímil escusa ao inescusável.

Neste contexto, possível inquérito parlamentar, com poder de investigação próprio de autoridades judiciais, capaz de quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informações/documentos, determinar audiências e solicitar o uso de forças policias, tem potencial de esclarecer os fatos à população, além de causar verdadeiro estrago no tabuleiro político, que já começou a se movimentar em Porto Alegre.

Em 2024 ocorrerão eleições municipais e o eleitorado quer é saber o que os pretensos candidatos têm de projeto à capital, que é o maior colégio eleitoral; nenhum partido político quer perder espaço no legislativo da cidade e muito menos ter a imagem relacionada a possível maior escândalo de corrupção da história do Rio Grande do Sul.