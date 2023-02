Algumas reflexões sobre os cem anos do presente de Iemanjá, esse lugar de memória do povo negro da Bahia

Foto: Estadão

André Luis Nascimento dos Santos, Ogã de Xangô do Terreiro Ìl?? ???ùmar?? Araká À?? ??godò (Casa de Oxumarê), Vice-diretor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, Pesquisador do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, CIAGS/EAUFBA e Coordenador da Milonga (Laboratório de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Políticas Públicas e Gestão da Diversidade)

Primeiramente, peço licença a todos os ancestrais dessa casa. Dos ferros, pedras e ventos que são cotidianamente saudados e reverenciados coletivamente pelos membros dessa casa de Axé. Minha Casa de Axé, lugar que me acolheu ainda muito jovem, que me educou e me deu rumos de vida e que hoje me vê crescer como adulto que sou (e estou) e que Oxalá, me verá envelhecer e quando for o tempo certo (e eu espero que demore), me verá partir para o Orun para a grande viagem do retorno ao mundo espiritual.

Peço licença e as bençãos do meu Babalorixá Pecê de Oxumarê, esse homem talhado para o cuidado no sentido mais amplo que se possa imaginar, tanto do espiritual como do humano. Baba Pecê é daquelas pessoas que nos ensinam todos os dias que nós devemos nos engajar pelas grandes causas para um mundo melhor. Aqui nessa casa eu sou testemunha do tanto que aprendi no campo dos direitos humanos do povo negro, da ecologia política que os terreiros praticam em prol da salvaguarda do nosso patrimônio socio ambiental, das políticas de memória e salvaguarda do patrimônio afro brasileiro e de tantas outras muitas habilidades que estão aqui e são dadas a quem se permite conviver e fruir da vida dentro de uma comunidade tradicional de terreiro.

Peço licença e bençãos para os meus mais velhos dessa casa e de outras casas que estão aqui e aos meus mais novos. Por fim, saúdo e também tomo as bençãos dos meus companheiros de mesa;;;

Trago aqui breves reflexões sobre esse momento simbólico em que ao mesmo tempo em que estamos radiantes com os cem anos do presente de Iemanjá que este ano sairá dessa casa (Casa a qual esse presente retorna), somos também obrigados a refletir sobre a urgência de cuidados para a manutenção do planeta terra, em tempos de mudanças climáticas e do antropoceno (antropoceno, essa era geológica do planeta terra em que o homem provocou mudanças irreparáveis na estrutura geológica do planeta), a saúde e a quantidade das águas dos rios e dos oceanos diz muito sobre nossa permanência no planeta.

Elejo aqui cinco dimensões para refletir sobre esses cem anos do Presente de Yemanjá do Rio Vermelho: Memória, Poder, Redes de Solidariedade, Festa e Gestão do Futuro.

Começo essas reflexões olhando para a importância do Presente de Iemanjá para o povo negro dessa cidade e o quanto de memórias negras negligenciadas no tempo compõe a manutenção dessa festa do povo preto da Bahia e do Brasil. Esse hábito de reverenciar as águas não é só da cidade de Salvador e aqui na Bahia há diversas narrativas de presentes para as águas doces e salgadas. Como me disse uma certa feita Baba Pecê na porta do quarto de Iemanjá: "São todas águas, meu filho, nós é que as separamos"... De certo que Yemanjá, Mãe Dágua, Oxum, Kayala, Dandalunda são as águas que acomodam e acalentam as memórias e os lamentos do povo preto desde a brutalidade dos navios negreiros, passando pelo injusto da escravidão e nos acompanhando até dos dias de hoje com as violências do racismo. São nas águas que as nossas dores são curadas! E são nas memórias das águas que uma parte da nossa história pode ser reconstituída.

E o Presente de Iemanjá que ocorre no Rio Vermelho ao longo desses cem anos é um convite para percebermos o quão negra Salvador é e deveria se assumir. Não falo apenas do ponto de vista da retórica de um turismo cultural que nos vende como a Roma Negra, mas como de fato, um território que reconheça mulheres e homens negros nos postos de poder e gestão dessa cidade. Uma cidade que não nos seja tão hostil, que não mate ou encarcere jovens negros da periferia, que não permita o flagelo da fome na mesa das pessoas, enfim, uma cidade que num verão tão deslumbrante como os nossos, a gente possa desfrutar das delicias desse lugar sem que a privatização da esfera pública nos segregue entre os que podem consumir e os que precisam sempre servir.

É essa Salvador negra que conseguiu manter viva essa celebração das águas o fez a partir da união de pessoas pretas do povo. Os pescadores, provavelmente por inspiração de Iemanjá ou de Oxum (ou de ambas assoprando no jogo do Baba ou da Ya), muito cedo aprenderam que a ação coletiva é determinante para o sucesso das empreitadas. Mora nas redes de solidariedade uma das maiores estratégias do povo negro da Bahia ao longo dos séculos. Certamente, muito cedo entenderam que não se poderia fazer uma celebração dessa envergadura de modo solitário e desse modo, ao poucos, foram envolvendo mais pessoas da cidade, de modos que de pouquinho em pouquinho a festa que nasceu a partir da ação de alguns se transformou na síntese de uma cidade.

Nesse sentido, o presente de Iemanjá na sua dimensão de festa nos fala da força do candomblé na composição dos traços culturais dessa cidade negra. O presente do Rio Vermelho, em verdade, é uma função de Orixá que transcende as porteiras dos terreiros. É quando da porteira pra fora, o Terreiro diz pra cidade que existe uma comunidade tradicional que clama pelo seu direito à cidade. Nesse sentido, é o momento que os terreiros partilham seu Axé com a cidade e desse modo, a festa é talvez um dos últimos elementos constitutivos da função do Orixá em si. O presente de Iemanjá inaugura a festa de Iemanjá nas Ruas do Rio Vermelho. Perceba que estou falando do Presente de Iemanjá associado a Festa de Iemanjá e não a Festa do Rio Vermelho ou Lavagem do Rio Vermelho como algumas gestões municipais já defenderam em tempos recentes, invisibilizando propositadamente a negritude e a própria religiosidade afrobrasileira dessa celebração. Há muito do que se falar sobre essa festa que nasce do povo mas que é recorrentemente sequestrada pelo capital nas suas festas de camisa, nas suas feijoadas pagas, na venda exorbitante de bebidas alcoólicas, enfim, na camarotização instagramável da vida.

Por fim, eu gostaria de destacar a ultima dimensão dessas breves notas. A necessidade de gestão do futuro dessa festa. Recentemente, participamos eu, Marcos Rezende, Yuri Passos e Desirée Tozi Ramos de uma publicação em que desenhamos os Planos de Salvaguarda de quatro comunidades tradicionais de terreiros daqui da Bahia, dois da ilha de Itaparica, Um de São Felix e um aqui do Complexo Vasco da Gama e Engenho Velho. E todos esses planos se estruturaram a partir da manutenção, sustentabilidade e gestão do futuro dos ciclos de festas dessas casas. O presente de Iemanjá do Rio Vermelho é uma celebração coletiva que carece de uma gestão compartilhada do futuro, a fim de que não se percam elementos dessa memória negra construída a partir do suor e das lágrimas de mulheres e homens negros por gerações. Para que esse presente continue presente e não uma corruptela inventada pelas municipalidades da vez, é necessário que o povo de santo se aproprie coletivamente desse patrimônio, criando assim, estratégias de gestão que mobilizem recursos e narrativas negras. Um exemplo do que estou falando, é como se dá o Bembe do Mercado. Esse talvez seja das experiências mais bem sucedidas de salvaguarda compartilhada de um patrimônio negro no Brasil. Pensar a gestão do futuro do Presente de Iemanjá nos desafia a pensar poder, economia negra, redes de solidariedade, gestão social de conflitos, educação sócio ambiental, mudanças climáticas, memórias, enfim, uma trama de pactos intergeracionais que nos ajudem a usufruir dessas águas e legar para os jovens do futuro esse lugar de memória do povo negro da Bahia.

Casa de Oxumarê, 31 de janeiro de 2023