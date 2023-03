Após a vitória, o rei sobe no pedestal

Foto: arquivo pessoal.

Requião Filho, Advogado Especialista em Políticas Públicas, e reeleito pela terceira vez Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Paraná

Rafael Perich, Doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Paraná e Pesquisador no Consórcio de Pesquisa em Crises e Poder Local. Email perich.rafa@gmail.com

Lula se elegeu com grande entusiasmo pelo povo que acreditava que a 'frente ampla da esquerda' poderia retomar as grandes mudanças sociais e econômicas, as mesmas que suas primeiras gestões representaram no passado. No entanto, após mais de 100 dias de governo, vale a pena avaliar o que tem sido feito de fato, e como as relações com os poderes têm funcionado.

Foi eleito com um discurso voltado para os trabalhadores, de redução da fome e das desigualdades. Além disso, desde a saída de Dilma do poder, foram diversas pautas que enfrentamos e, infelizmente, que representaram o atraso no país. Reforma trabalhista, da previdência, do novo ensino médio, a venda de empresas públicas e a captura do orçamento, além das brigas ideológicas, pequenos retrocessos em estatais e órgãos públicos.

O que temos visto ultimamente é a usurpação de poder pela Câmara e o total ostracismo do governo em pautas importantes, como a Copel e os pedágios aqui no Paraná. Isso sem contar o caso das MPs, que mostra como Lula tem sido refém de Lira em Brasília, mostrando falar duro contra o já escanteado Sergio Moro, enquanto fala manso com o dono da chave.

A tal governabilidade, estabilidade e previsibilidade prometida pelo governo se traduziu em um adiamento dos sonhos do povo, reduzido pela soberba do sábio, que sabe o que está fazendo, e aqueles que os criticam não passam de meros sonhadores, que não saberiam como a realidade é.

A realidade que bate na porta do Paraná é de estradas tão esburacadas que geram custos para todos que utilizam as rodovias. Não combate fortemente o fantasma do pedágio caro que o governador quer retomar no Estado. E diante de tudo isso vemos apenas mensagens de bastidores, entre anúncios do governador do Paraná logo desmentidos pela Presidente do PT Nacional. A impressão que tenho é que o governo Lula foi sequestrado pelo seu próprio governo.

Um governo não se faz apenas com "Minha Casa Minha Vida" e "Bolsa Família". A soberania nacional energética é passo essencial para que possamos desenvolver e melhorar as condições de todos, com investimento em pesquisa, educação e estrutura.

A revanche real deveria ser retomarmos o debate de um novo ensino médio que potencialize nossos alunos, não que os ocupe com aulas de cupcake e de coachs financeiros, como está acontecendo no Paraná. A luta é por uma Petrobras nossa, que invista no nosso povo, e não seja conhecida por ser a queridinha de acionistas estrangeiros que sequer sabem onde fica o nosso país. Que combata a precarização das relações de trabalho, da perda de direitos e da falta de contrapartida das empresas que se instalam aqui apenas pela mão de obra barata. O apoio ao pequeno e médio empresário, com menor imposto, com correção real da tabela da receita federal e uma política séria de desburocratização.

É preciso resgatar o Brasil para os brasileiros, um governo de transição, de resgate do pensamento pelo povo e de políticas sociais fortes. O que temos visto é a consolidação dos modelos de mercado já existentes, reféns das políticas iniciadas pelo centrão.

É importante valorizar a história do partido e o acúmulo de discussão dos setoriais e da militância. Não podemos escutar nossa base apenas na eleição, ela é a bússola para nossos atos mesmo que, muitas vezes, não se possa fazer ou alcançar o ideal. Ela serve no mínimo para nos levar para frente, para puxar a orelha quando erramos. Esse texto é sobre isso, sobre descer do pedestal de presidente e olhar para o que o partido diz. O partido não é apenas a direção, o partido é o povo e ele também mora no Paraná.