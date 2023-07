Arcos Dourados: Uma Sombra no McDonald's diante de Acusações de Assédio Sexual

Fonte: Arquivo pessoal.

Ligia Maura Costa, Advogada, Professora titular na FGV EAESP, Coordenadora do FGVethics, Conselheira Independente

Nos últimos anos, a gigante de fast-food McDonald's, conhecida pelos icônicos Arcos Dourados, enfrenta uma onda de denúncias de assédio sexual por parte de seus colaboradores em diversas filiais no mundo. Os relatos de assédio descrevem um ambiente de trabalho tóxico, onde os casos de assédio são ignorados ou minimizados, deixando uma sombra sobre os Arcos Dourados. Os relatos são bem variados e vão desde comentários impróprios, passando por insinuações sexuais e até mesmo chegando a avanços sexuais indesejados. Muitas das vítimas afirmam que tais incidentes envolvem até mesmo supervisores. Um alto número de denúncias de assédio sexual numa empresa indica um ambiente de trabalho hostil, em que episódios de assédio são tolerados ou não são tratados com seriedade pela alta administração.

Aparentemente, tudo iniciou em 2019, quando foi demitido o CEO (Chief Executive Officer) Steve Easterbrook, depois de revelar que mantinha relações consensuais inadequadas com colaboradores da empresa. O McDonald's tinha uma política bem rígida sobre relacionamentos no ambiente de trabalho, para evitar conflitos de interesse, bem como, para garantir um ambiente profissional e respeitoso para todos. Tudo indica que a política não era aplicada efetivamente. A rescisão contratual de Steve Easterbrook foi realizada sem justa causa e ele teve direito a uma compensação patrimonial que não teria sido devida se a demissão fosse por justa causa. Essa informação não foi divulgada aos investidores pelo McDonald's. Mais tarde, a empresa processou Easterbrook, que acabou pagando 105 milhões de dólares de indenização. Entretanto, a SEC (Securities Exchance Commission) não se deu por satisfeita com o acordo e aplicou uma alta multa ao executivo, além da proibição de atuar como executivo de empresas que tenham a obrigação de se reportar à SEC. Embora o McDonald's também tenha violado a lei, a SEC não multou a empresa diante da sua cooperação durante a investigação do caso. A demissão de Easterbrook gerou debates sobre a conduta de executivos até mesmo em empresas multinacionais e a importância de uma cultura corporativa ética, íntegra e transparente. Mas, isso não é tudo.

No Reino Unido, em fevereiro deste ano, diante de vários relatos de assédio, o McDonald's assinou um acordo com a Comissão de Direitos Humanos e Igualdade (Equality and Human Rights Commission - EHRC), no qual se compromete a proteger seus colaboradores contra o assédio sexual. A empresa emitiu um comunicado condenando qualquer tipo de assédio e informando que revisará suas políticas de denúncia e fará um novo programa de treinamento para combater o assédio sexual nas unidades da rede em todo mundo. O McDonald's se comprometeu com uma política de "tolerância zero" contra o assédio sexual. A empresa promete, ainda, que investigará cada alegação e tomará as medidas adequadas contra os infratores.

O número de colaboradores que denunciaram assédio sexual no McDonald's coloca em evidência a necessidade de uma cultura mais segura no meio ambiente de trabalho, em que todos possam exercer suas funções sem medo de represálias ou discriminação. Todas essas denúncias nada mais são do que o reflexo de falhas na política interna de combate ao assédio no McDonald's. Esses casos ocorrem porque colaboradores tentam relatar os casos, mas não são levados a sério ou são desencorajados a não dar seguimento à reclamação. A falta de apoio contribui e muito para a perpetuação do problema. É necessária uma revisão completa das políticas internas da empresa, a implementação de programas de treinamento para conscientizar os funcionários sobre assédio, monitoramento e controle efetivo da política contra assédio e a criação de canais seguros para denúncias anônimas. Essas iniciativas indicam o caminho certo a seguir. Entretanto, é necessário que a alta administração da empresa esteja comprometida com essas mudanças e garanta que serão efetivas e duradouras.

Restaurar a confiança no ambiente de trabalho dos Arcos Dourados é um desafio crucial. Reconstruir a reputação de uma empresa que valoriza colaboradores leva tempo e grandes investimentos. A batalha contra o assédio sexual no McDonald's serve de alerta para outras empresas, multinacionais ou não, que devem estar atentas para combater um ambiente de trabalho tóxico. Somente um ambiente seguro de trabalho retirará a sombra que cai sobre os Arcos Dourados e poderá restaurar a imagem de uma empresa que respeita e valoriza os seus colaboradores, pois são eles que contribuem para o seu sucesso empresarial.