As Associações Dentro do Sistema de Justiça

Rômulo Carvalho, Mestre e Doutorando em Direito pela PUC-MG. Defensor Público do Estado de Minas Gerais Professor de Direito

O associativismo é uma opção do fortalecimento pela união. No setor privado ou dentro do setor público, pessoas com propósitos comuns se reúnem em torno de estruturas de trabalho organizadas para buscar objetivos determinados.

Tentar atingir fins específicos a partir de associações não é novidade. A sociedade desde o século XIX incorporou de maneira mais potente na construção do seu tecido social essa forma organizativa da vida.

É por isso também que as associações mereceram destaque pelo constituinte de 1988, que cravou como direito fundamental a plena liberdade de associação para fins lícitos, no artigo 5°, inciso XVII. Isso aconteceu porque estava, felizmente, já enraizada na nossa cultura a colheita de frutos dos trabalhos de associações que forjaram com suas atividades também a própria história do país.

Dentro dessa ampla gama de possibilidades, há associações com os mais diversos escopos, basta um propósito e pessoas reunidas em torno da vontade de construir juntas que estarão lá os ingredientes básicos pra ideia se desenvolver.

Ter previsão no dispositivo mais ilustrado da carta é a coroação do associativismo enquanto expressão da cidadania, esta concebida enquanto fundamento da república. Ser cidadão não é apenas gozar da titularidade de direitos políticos, mas também de participar ativamente da comunidade nas mais variadas formas existentes[1].

Nesse modelo, é elementar também a existência de outra garantia inafastável: optar por se associar ou não. Toda as opções merecem respeito. São cálculos pessoais, mas realidade geral é que em qualquer corpo social a vida apresentará desafios para conseguir a realização de objetivos. É próprio da marcha existencial. Quanto mais desafiadores os fins, mais dificuldades para atingi-los. Realizar grandes feitos exige canalizar elevados esforços.

É justamente por isso que os que se reúnem em torno de um projeto de maneira coletiva têm mais chances de bons resultados. É como no poema de Neruda[2], sentir, olhar, tocar o crescimento do que sobrevém, ir de terra a outra constatando, somando o indelével, acrescentando os passos, reunindo as sílabas do canto do vento na terra.

As associações são autênticos corpos da democracia. Vivem plenamente somente nela e a alimentam. São espaços de disputa e rico enfrentamento de ideias. Dentro das associações debates se perdem e se ganham, mas somente participando ou compreendendo seu funcionamento é possível pautar seus rumos.

Dentro do sistema de justiça, em particular, o modelo associativo potencializa os valores da carta constitucional de maneira vigorosa. Todas as carreiras de Estado se organizam em grandes associações e há objetivos prioritários comuns, como valorizar profissionais que desempenham atividades centrais para o Estado, proteger seus direitos, que de maneira direta protegem também as prerrogativas dos cidadãos de dispor de um serviço público suficiente aos seus anseios.

Bem ou mal compreendidas algumas atividades associativas, a realidade irrefutável é que elas defenderam o Estado de ataques nocivos aos interesses dos cidadãos ao longo do período de vivência democrática.

Isso não acontece sem razão. Existe uma verdade nas relações sociais que a literatura, mais do que o tempo ou a política, nos recorda constantemente - só se consegue perceber o valor das coisas depois que a perdemos[3].Como já alertou Mary Fisher em célebre discurso, a lição que a história ensina é que se você acredita que está a salvo, você corre risco.

Associações antecipam os perigos e são garantidoras organizadas de direitos não só dos seus associados.

A experiência mostra que instituições somente atingem longevidade com membros valorizados, capacitados e com estrutura adequada para desenvolver seu trabalho. Muito disso é possibilitado pelo labor atento de associações de classe.

Os desafios estão sempre se modificando. As novas ferramentas tecnológicas de um mundo pós-pandêmico transformam em velocidade assustadora a realidade de trabalho, pressionando e reciclando indivíduos sem preocupação com aspectos humanos essenciais a natureza de suas funções. É importante fazer da tecnologia uma aliada e parece ser esse um dos grandes desafios de corporações modernas: conciliar o existir humano com o saber tecnológico.

O trabalho das associações do sistema de justiça deve ser projetado também para o corpo social. No próprio papel da defesa democrática, todas as grandes associações cerraram fileiras na trincheira da democracia. Associações de Defensoras e Defensores Públicos, das Advogadas e Advogados, de membras e membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, para além da emissão de notas tiveram e têm o papel de posicionar classes que são pilares do amálgama social em comunhão de esforços pela garantia da plena vivência democrática.

Essa função de vigilância democrática desponta desde a redemocratização e é vista todos os dias com atividades das mais variadas: campanhas de conscientização em torno de temas relevantes para vida dos cidadãos, contribuição técnica dentro do processo legislativo sobre direitos de absolutamente todas as facetas, fornecimento de dados, educação em direitos para o público de maneira geral, ajuizamento de ações de controle de constitucionalidade sob aspectos fundamentais do tecido constitucional, são incontáveis as frentes de ações.

As atividades exemplificadas evidenciam que além do papel de defesa do modelo democrático, há nas associações do sistema de justiça uma vocação para contribuir na construção desse modelo.

As associações se prestam também a pautar temas em diálogo com as estruturas formais do Estado, oxigenam o debate democrático institucional, contribuem para definição de rumos e propiciam, com a realização de eventos, momentos relevantes de afirmação dos fins constitucionais do trabalho dos seus associados.

Não são perfeitas, mas são um produto eficiente de organização da vida dentro do modelo democrático.

