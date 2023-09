As chacinas e a ordem democrática brasileira

Imagem: arquivo pessoal.

Camila de Lima Vedovello, Doutora em Sociologia, pelo IFCH/Unicamp. Pesquisadora do Polcrim - Laboratório de Estudos de Política e Criminologia e do Grupo de Pesquisa Problemática Ambiental e Urbana, da Unicamp

Havia menos de uma década que o Brasil tinha saído da Ditadura Civil Militar quando mais de uma centena de corpos foram levados ao IML de São Paulo após o Massacre do Carandiru, em 1992. Conta-se que, após essa mortandade, os funcionários do Instituto Médico Legal de São Paulo choravam ao passar pela pilha de corpos que estavam nos corredores. O pesar daqueles que estavam acostumados a lidar com corpos sem vida e, muitas vezes decorrentes de tragédias, demarcava o horror da imposição daquele extermínio.

Chamado ora de massacre, ora de chacina, o que aconteceu no Carandiru gerou uma série de impactos sociais, como a implementação de políticas de segurança públicas paulistas, como a inauguração da Secretaria de Administração Penitenciária, a ampliação da interiorização carcerária e da massificação do cárcere, o modo das polícias lidarem com os chamados "suspeitos" ou "bandidos" a partir de ações mais letais, assim como as dinâmicas do chamado "mundo do crime" e das organizações criminais e armadas, como a emergência do Primeiro Comando da Capital.

Em minha tese "Quem sangra na fábrica de cadáveres? As chacinas em São Paulo e RMSP e a Chacina da Torcida Organizada Pavilhão Nove", resultante de pesquisa de doutorado em Sociologia, defendida na Unicamp, levantei cerca de 828 chacinas ocorridas entre 1980 e 2020 na cidade de São Paulo e cidades que compõem a Região Metropolitana. É a partir dos anos 1990, entre meados e final dessa década, que a frequência das mortes múltiplas começa a aparecer de modo mais frequente nos jornais. Nesse momento, apontado por pesquisadores como época das guerras, as chacinas estavam ligadas a disputas de poder nos territórios geradas por busca de hegemonia de grupos criminais ou entre esses grupos e agentes de segurança pública.

Ao longo do tempo, porém, com o estabelecimento da hegemonia do Primeiro Comando da Capital em território paulista, há uma mudança nas execuções das chacinas. Essas modificações começam a ficar mais perceptíveis após os Crimes de Maio de 2006. Ao invés das disputas entre grupos criminais ou entre esses grupos e agentes de segurança pública, temos a presença mais ostensiva de agentes de segurança pública.

As ações de execução eram realizadas, então, fora de serviço, com utilização de capuz, toucas ninjas e coturnos. Chegavam em carros e motos e sabiam como "limpar" a cena do crime, dificultando as investigações. De um lado "mostravam" que eram agentes de segurança, com a utilização de símbolos próprios das instituições e ao gritarem, por vezes, "é a polícia", e, de outro, descaracterizavam da cena do crime, além da negação da participação de agentes de segurança, por parte das autoridades ligadas às instituições e o esvaziamento da pronúncia desses agentes nos processos por falta de provas materiais.

Para além disso, nas entrevistas realizadas para a pesquisa surgiu que, quando esses agentes vão para júri popular, há sempre a possibilidade dos jurados se identificarem com os executores a partir da aderência social ao ideário do "bandido bom é bandido morto", visto que, por vezes, as vítimas são colocadas na categoria de "suspeitos" por habitarem ou estarem em localidades periféricas, criando um cenário de falta de responsabilização desses agentes.

Mas, quais as razões das práticas de chacinas começarem a ser realizadas por agentes de segurança fora de serviço? A pesquisa demonstrou que dentre as razões estão: demonstração de domínio dos territórios; vingança pela morte ou ferimento de algum outro agente de segurança naquela localidade e disputas por mercados criminais. Atualmente vemos uma modificação nessas ações, com a prática mais frequente de Operações extremamente letais, em serviço e a serviço do Estado, que temos considerado como chacinas policiais, a exemplo da Operação Escudo, na Baixada Santista, iniciada no final de julho de 2023.

Os territórios mais atingidos pelas chacinas, são os periféricos e as execuções ocorrem em sua maioria após o anoitecer. Homens jovens que estão nas ruas, becos e vielas em locais de socialização das periferias, como bares, praças, padarias, são atingidos ao acaso.

Esse cenário já era apontado por movimentos de ativismo negros e de familiares de vítimas, assim como denunciado como uma engrenagem do genocídio da juventude negra brasileira. É importante apontar que todas as questões levantadas sobre as chacinas atuais não podem ser desmembradas de como nos erigimos enquanto sociedade. Embora as chacinas urbanas e em bairros periféricos tenham dimensões próprias do momento em que vivenciamos e dos conflitos gerados nos territórios, elas estão ligadas aos modos de produção de extermínio que, de forma reelaborada, recompõe o ódio racista e as práticas genocidas que existem desde a nossa construção enquanto nação.

A Constituição Federal de 1988, considerada um avanço em termos de cidadania, expõe em seu Art. 144 que a segurança pública deve ser exercida para "a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio", mas se essa segurança não consegue de modo efetivo evitar que agentes de segurança efetuem chacinas fora de serviço, ou que realizem operações extremamente letais, que chamamos de chacinas policiais - realizadas cada vez mais em horário de serviço e com ares de legitimidade estatal - de que segurança democrática estamos falando? Para quem a política de segurança pública é construída e a quem ela serve na democracia?