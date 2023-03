As comissões importam: a distribuição partidária das presidências das comissões do Senado Federal

Foto: arquivo pessoal.

Bruno de Castro Rubiatti, Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e da Faculdade de Ciências Sociais da UFPA. Coordenador do Grupo de Pesquisa Instituições Políticas: Processo Legislativo e Controle (IPPLC)

Jonatas Nogueira Aguiar de Souza e Silva, Mestrando em Ciência Política (PPGCP-UFPA). Membro do Grupo de Pesquisa Instituições Políticas Processo Legislativo e Controle (IPPLC)

Dentro da organização do Legislativo, alguns cargos merecem destaque pois sua ocupação permite um maior controle sobre a tramitação e o processo legislativo das agendas de políticas que serão analisadas no Congresso. Entre esses cargos estão as presidências das comissões.

O Senado Federal define que a escolha dos presidentes e vice-presidentes das comissões se dá a partir da escolha dos seus próprios membros, através de eleição. Porém, é prática comum que essa distribuição se dê a partir de uma negociação partidária prévia, feita pelos líderes dos partidos presentes na própria casa. Essa negociação leva em consideração o tamanho das bancadas dos partidos, o que permite que as maiores bancadas partidárias possam indicar os presidentes das principais comissões do Senado.

Todavia, há a possibilidade de se formarem blocos partidários na casa e, a partir desses blocos é que se dará tanto a distribuição das cadeiras nas comissões quanto as presidências. Sendo assim, a formação dos blocos é elemento central nesse processo de controle sobre esses postos chave do processo legislativo.

Na atual legislatura, 13 partidos possuem cadeiras no Senado, sendo que o maior (PSD) consegue 16 cadeiras (19,8% do total), enquanto o NOVO e REDE ficam com apenas um senador cada. Cabe aqui notar que essa composição é definida após a posse dos Senadores, levando em consideração tanto a entrada (e saída) de suplentes quanto as trocas de legendas no interior da casa. Assim, a atual composição partidária do Senado não é uma cópia exata dos resultados das eleições. Dessa forma, a tabela 1 mostra a composição do senado em dois momentos: uma logo após as eleições de 2022 (considerando os novos senadores eleitos - um terço do total - e os senadores em exercício que continuariam seus mandatos - dois terços) e a composição inicial da atual legislatura.

Tabela 1 - Composição do Senado: expectativa após as eleições 2022 e composição inicial da atual legislatura

Fonte: elaborado a partir do site do Senado e de Rubiatti (2022)

*Para "Expectativa após as eleições 2022" foram considerados os senadores que exerciam o mandato até o final da Legislatura (janeiro de 2023), retirados os que finalizam o mandato em 2023, e acrescentados os eleitos em 2022.

Como se pode notar, há diferenças significativas entre as duas colunas. O que explica essas diferenças são dois elementos:

1) dos senadores que foram eleitos em 2018 e permanecem no mandato até janeiro de 2027 - alguns deles trocam de partido, além de haver casos de Senadores eleitos para outros cargos, ou indicados para outros cargos nos Executivos estaduais ou nacional, o que faz com que seus suplentes (muitas vezes de outros partidos) ocupem as vagas;

2) dos parlamentares eleitos em 2022 - alguns ocupam cargos em ministérios, fazendo com que as vagas sejam ocupadas pelos suplentes recém-eleitos. Dentre essas mudanças, uma que chama a atenção é a troca de posições entre PSD e PL: se após a eleição de 2022 tudo indicava que o PL teria a maior bancada na câmara alta, após o início da legislatura quem se consolida com a maior bancada é o PSD, do presidente da casa (Rodrigo Pacheco).

Além disso, o NOVO, que não tinha nenhum senador eleito, acaba ganhando um após a filiação de Eduardo Girão, que estava no Podemos.

Nesse sentido, essas trocas de partidos e entradas (e saídas) de suplentes acaba por alterar o quadro pós-eleitoral, mudando a força dos partidos dentro do Senado. Nesse quadro, seria esperado que PSD, PL, MDB, União Brasil e PT fossem os partidos privilegiados nas escolhas das presidências das comissões. Porém, a formação dos blocos partidários impacta fortemente essa distribuição. Na legislatura atual foram formados quatro blocos partidários, conforme mostrado na tabela 2.

Tabela 2 - Blocos partidários formados no início da Legislatura

Fonte: elaborado a partir do site do Senado

*O Bloco parlamentar Vanguarda originalmente englobava o PP e o Republicanos. Porém, atualmente eles estão em blocos separados

Como se pode notar pela tabela 2, dois grandes blocos foram formados (Democracia e Resistência Democrática), juntos eles controlam mais de 70% das cadeiras do Senado. Como essa organização em blocos é o que é usado de parâmetro para a distribuição de cadeiras nas comissões e na negociação das presidências feitas pelas lideranças, os partidos que compõem esses dois blocos teriam maiores chances de ocupar esses postos e, a partir disso, ter maior incidência sobre o controle das agendas de determinadas áreas de políticas públicas. Ao contrário, partidos como o PL, que possui a segunda maior bancada no Senado (com 12 senadores), acaba ficando atras na distribuição dessas presidências, já que formou bloco apenas com o Novo (com um único senador).

Quadro 1 - Distribuição das presidências das comissões

Fonte: elaborado a partir do site do Senado

Além da Comissão Diretora, também chamada de Mesa Diretora, o Senado possui 14 comissões permanentes. No presente momento apenas a Comissão Senado do Futuro (CSF) não foi instalada. As outras 13 comissões tiveram apenas membros dos dois maiores blocos parlamentares em suas presidências: sete com o Bloco Parlamentar Democracia e seis com o Resistência Democrática. Dessa forma, a organização dos blocos parlamentares permitiu até uma neutralização de grupos minoritários dentro do Senado: nem o Bloco Parlamentar Vanguarda (que possui o segundo maior partido do plenário) nem o bloco PP/Republicanos conseguiram garantir espaço nas presidências do sistema de comissões, o que gerou reclamações por parte desses grupos e até a discussão de criação de novas comissões no Senado.

Cabe notar também que os partidos que compõem o governo Lula (PT) se distribuem nos dois maiores blocos partidários do Senado, enquanto os blocos que não conseguiram nenhuma presidência são formados por partidos de oposição. Assim, em princípio, a distribuição desses postos chave no Senado podem ser vistos como uma vitória da base governista. Porém, é necessário observar que, dentro da ampla coalizão formada pelo governo Lula, nem todos os partidos apresentam um alinhamento claro com o governo. Esse é o caso do PSD e União Brasil.

O União Brasil controla a presidência de duas comissões. A primeira é a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ), vista como uma das mais importantes do Senado. Apesar de não ter o mesmo papel de controle concentrado de constitucionalidade que tem a sua congênere da Câmara dos Deputados, a CCJ do Senado é vista pelos próprios parlamentares como uma comissão central, seja pelo seu papel exclusivo na tramitação das propostas de emendas constitucionais, indicação de algumas autoridades, emendas de plenário e o próprio controle de constitucionalidade que pode ser requerido a ela. No caso, a CCJ teve Davi Alcolumbre reconduzido a sua presidência. A segunda comissão que ficou com esse partido foi a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), que tem como presidente a senadora, e ex-candidata à presidência, Soraya Thronicke.

Já o PSD, maior bancada do Senado e pertencente ao maior bloco parlamentar, coube a presidência de três comissões: a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a Comissão de Segurança Pública (CSP) e a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC). Dentre elas, merece destaque a CAE, apontada como outra comissão central do Senado, uma vez que possui influência sobre temas financeiros e econômicos - mesmo não tendo o controle concentrado sobre admissibilidade financeira de todos os projetos, a ela são remetidos os projetos centrados na área econômica.

Assim, as duas principais comissões do Senado, CCJ e CAE, estão sob presidência de partidos que participam da coalizão de governo. Porém, não com partidos que possuem maior proximidade com a Presidência da República. Assim, mais do que uma vitória do governo, essas indicações parecem mais próximas de uma conquista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

Outra questão que vale destacar é que diferentes partidos buscam ocupar presidências de comissões que lhes permitiriam maior incidência sobre áreas de políticas priorizadas por eles. Por exemplo, o PT conseguiu as presidências de duas comissões importantes da área social: a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação participativa (CDH) e ambas atuam em áreas centrais da agenda do próprio partido.

Da mesma forma, o PSB consegue a presidência de outra comissão importante para partidos identificados com a esquerda ou centro esquerda: a Comissão de Educação, Cultura e Esportes (CE). Dessa forma, as comissões que atuam em importantes temas da agenda social ficaram sob presidências de partidos identificados com esses campos políticos. Por outro lado, o MDB consegue três presidências e em duas delas há uma forte característica de temáticas ligadas a investimentos: a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) e a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI). Além dessas duas, a outra comissão sob a presidência desses partidos é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa nacional (CRE), que exerce forte papel na definição dos quadros da diplomacia brasileira e na promulgação de acordos internacionais.

Por fim, observar os resultados da distribuição das presidências das comissões no Senado nos permite ver a força que determinados atores partidários possuem na casa e até agendas prioritárias dos partidos. Com o quadro atual, mesmo que os partidos que formam a coalizão de governo tenham conseguido forte controle sobre as presidências das comissões, é possível observar que essa vitória governista não foi total: partidos que, apesar de participarem do ministério, não apresentam proximidade com a presidência conseguiram ocupar postos centrais na estrutura organizacional da câmara alta brasileira.