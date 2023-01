As galinhas no galinheiro e a servidão voluntária

Se a liberdade é um bem tão valioso, por que a renunciamos com tamanha facilidade?

Metáforas são figuras de linguagem comumente utilizadas para descrever, de maneira simples e didática, fenômenos complexos ou, ainda que simples, difíceis de abstrair senão em um caso concreto. Esse artifício linguístico tende a ser bem-sucedido em seu objetivo pedagógico, ainda que, ocasionalmente, seja utilizado despropositadamente.

Recentemente, me deparei com uma metáfora intrigante que descreve, em linguagem contemporânea, o fenômeno da servidão voluntária. Trata-se da metáfora da galinha no galinheiro, utilizada para explicar a condição dos servos enquanto devotos de seus opressores. A ideia de servidão é aqui utilizada em uma perspectiva genérica, como uma simples relação de dependência de uma pessoa em relação àquela a quem, seja em razão de um vínculo contratual ou por mera relação de poder, ela se vê obrigada a servir.

O mecanismo é simples, mas extremamente complexo. Assim como as galinhas de um galinheiro estão sempre assistindo à morte de suas semelhantes e, mesmo sendo as próximas da fila, nada fazem para se rebelar, os servos, cientes da injustiça de sua situação, insistem em servir. A complexidade está no fato de que os servos acreditam que seu desejo de servir é produto de sua vontade individual, enquanto, na realidade, nada mais é do que um efeito da solidariedade mecânica de Durkheim, segundo a qual a coesão social decorre das tradições e da consciência coletiva de um povo.

Mas, afinal, se os servos são conscientes de sua condição, por que são incapazes de se libertar?

Étienne de la Boétie, ainda no século XVI, apresentou uma resposta interessante e surpreendentemente atual a esse questionamento. Situado em uma França absolutista em que não havia liberdade política, Boétie analisa em seu "Discurso Sobre a Servidão Voluntária" o quanto há de espontâneo na submissão.

Se a liberdade, afirma o autor, é um bem que surge das próprias mãos de seu possuidor, o único poder do tirano é aquele que seus súditos lhe conferem, e sua autoridade para subordiná-los "depende apenas da vontade que têm de tolerá-lo"[1]. Basta que as pessoas não cedam sua liberdade que o opressor não terá poder.

Porém, nem tudo é tão simples como parece. Ora, se a liberdade é, antes mesmo de um direito, uma condição da existência humana, por que alguém a cederia voluntariamente?

O primeiro motivo é o costume. Tudo que é natural se perde ao não ser cultivado, portanto, "a primeira razão pela qual os homens servem voluntariamente é porque nascem servos e assim são criados"[2]. Àqueles que não sabem o que é ser livre, falta o vigor e a coragem de reaver o que é seu por natureza.

O segundo motivo é alienação, ou o poder do tirano de bestializar seus súditos com "as iscas da servidão"[3]. São os jogos, espetáculos, as benesses, o populismo midiático, o já tão popular "pão e circo". Em passagem grotesca e de inquietante atualidade, La Boétie narra o endeusamento do Rei Pirro por seus súditos, que acreditavam nos efeitos milagrosos de seu dedão na cura dos doentes do baço. E conclui: "É assim que o povo tolo inventa as próprias mentiras - para depois acreditar nelas"[4].

Por fim, a última e mais importante razão da submissão é o elo do poder. A vontade de servir decorre do desejo de tirar alguma vantagem da autoridade e se satisfazer com a servidão do próprio povo.

O poder, que certamente é favorável a muitos, instiga nos oprimidos a vontade de oprimir também. É dessa forma, pelo cascateamento do poder, que "o tirano subjuga os súditos uns através dos outros e é protegido justamente por aqueles de quem, se valessem alguma coisa, deveria proteger-se"[5].

Aos muitos que porventura se identifiquem com a metáfora das galinhas no galinheiro, assim como para todos aqueles que, de alguma forma, são devotos a quem os oprime, fica o ensinamento de alguém que, antes mesmo de completar 18 anos, compreendeu algo que muitos levam a vida toda para entender: "Sede resolutos em não servir mais, e estareis livres"[6].

Notas

