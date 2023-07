Atirar ou não atirar?

Imagem: arquivo pessoal.

Tânia Pinc, Doutora e Mestre em Ciência Política pela USP. Foi pesquisadora visitante da Universidade do Texas em Austin e fellow no Programa de Drogas, Segurança e Democracia do Social Science Research Council. Pesquisadora Associada da Escola de Segurança Multidimensional da USP. Coordenadora da Área Temática Segurança e Democracia na ABCP. Trabalhou por vinte e cinco anos na PMESP, é Major da Reserva. E-mail: tania.pinc@esem.org.br

Uma das prerrogativas do mandado policial é o uso da força, incluindo o uso letal. Isso significa que a polícia pode fazer uso da arma de fogo, mas só deve usar quando esse nível de força for necessário e proporcional. Esses conceitos são abstratos e a definição só pode ser alcançada diante de situações específicas - quando o policial se depara com um risco iminente. Nesse sentido, um grande desafio da política de segurança pública é estabelecer parâmetros que orientem as decisões dos policiais da linha de frente, enquanto os gestores policiais devem capacitá-los para evitar falhas nesse processo. Erros de decisão - atirar quando não deveria ou não atirar quando deveria - podem resultar em mortes injustificáveis, inclusive a do próprio policial. Por outro lado, decisões corretas que resultam em mortes justificáveis raramente são bem aceitas pela sociedade. Os homicídios decorrentes de intervenção policial são frequentemente encarados como repugnantes e, por vezes, geram revolta social.

Na França, desde a semana passada, têm ocorrido manifestações violentas em razão da morte de um adolescente de 17 anos em uma blitz de trânsito. Um policial atirou porque ele desobedeceu a ordem de parada. Até o momento, não há evidências que justifiquem a ação policial letal.

Explicar esse tipo de erro de decisão é uma tarefa extremamente complexa. No entanto, uma abordagem inicial consiste em compreender como a política de segurança pública lida com essa questão. De acordo com o artigo de Constant Méheut, publicado no The New York Times e reproduzido no Estadão em 30/06 (Como a falta de treinamento agrava a violência policial na França), uma legislação francesa aprovada em 2017 autoriza policiais a usarem arma de fogo contra motoristas que fogem das paradas de trânsito, mesmo quando não há risco iminente. O objetivo dos legisladores e dos sindicatos da polícia francesa que pressionaram pela aprovação dessa lei era ampliar a autonomia da polícia, permitindo uma resposta mais "enérgica" ao crime e ao terrorismo.

Considerando o caso da morte do adolescente, podemos levantar a hipótese de que o formulador da política desconhece ou ignora os dilemas enfrentados por aqueles que a implementam, ao transferir para os policiais de menor hierarquia a responsabilidade de distinguir entre criminosos, terroristas e meros infratores de trânsito no exato momento em que estes desobedecem à determinação policial. No entanto, há uma hipótese ainda mais perturbadora, que consiste na possibilidade de que os policymakers considerem que os resultados indesejados ou os efeitos colaterais justifiquem o combate ao crime e ao terrorismo, incluindo as mortes de infratores de trânsito, sejam eles adolescentes ou não, e a subsequente condenação dos policiais pelo crime de homicídio.

Infelizmente, ações policiais dessa natureza tendem a ocorrer mesmo em países com políticas que restringem a autonomia dos policiais no uso da arma de fogo durante operações de trânsito. Isso sugere que uma política pública que estabelece parâmetros amplos para o uso da força letal pode influenciar o aumento de mortes não justificáveis decorrentes de intervenção policial. No entanto, as políticas públicas que buscam restringir esses parâmetros nem sempre são suficientes para evitar que essas mortes ocorram. Em outras palavras, a política pública por si só não é o único fator determinante.

Nesse sentido, o próximo passo para compreender os erros de tomada de decisão no uso da arma de fogo é examinar o treinamento policial. Esse aspecto tem sido objeto de debate na França. De fato, discussões em torno desse tema tendem a surgir sempre que ocorre um incidente em que o uso da força é considerado excessivo.

O treinamento dos agentes da linha de frente nem sempre recebe prioridade adequada por parte das agências policiais, devido à redução do efetivo disponível para trabalhar na rua. É altamente provável que os comandantes responsáveis pela gestão do policiamento optem por não afastar os policiais para participarem de treinamentos, pois essa estratégia reduz a capacidade de resposta às demandas da segurança pública. Além disso, como gestores públicos, eles têm metas a cumprir, como a redução dos índices criminais.

Não há dúvidas de que as organizações policiais devem contornar esse problema e investir em treinamento. Todavia, a agenda de pesquisa sobre o efeito do treinamento no desempenho policial ainda é incipiente. Até mesmo pela dificuldade de implementar desenhos de pesquisa capazes de investigar essa relação causal. Contudo, casos investigados nos Estados Unidos (McLean, Wolfe, Rojek, Alpert & Smith, 2020) e no Brasil (Pinc, 2011) encontraram evidências de que o treinamento não gerou mudanças no comportamento policial. Esse resultado tem pouca ou nenhuma relação com o modelo de treinamento, porque sempre haverá possibilidade de aprimorar alguma estratégia pedagógica e metodológica. O ponto crítico é que o treinamento foca nos aspectos técnicos, táticos e físicos e negligencia o papel do estresse fisiológico (Nieuwenhuys & Oudejans, 2011). Portanto, em que pese a relevância do treinamento, ele não é suficiente para alcançar os resultados comportamentais esperados.

Sendo assim, o estresse fisiológico surge como um elemento relevante para explicar as falhas policiais e evidenciar a elevada complexidade da decisão pelo uso da arma de fogo. Todavia, ainda é um aspecto muito pouco explorado.

A literatura demonstra que a exposição de policiais a situações de risco desencadeia uma resposta do sistema nervoso simpático, resultando em um estado de excitação ou "aceleração" do organismo. Isso pode ser observado pelo aumento da frequência cardíaca, produção elevada de cortisol e outras alterações fisiológicas (Chan & Andersen, 2020). Essa resposta fisiológica a estímulos estressores tem como objetivo primordial proteger o bem-estar do policial (Gonzalez et al., 2019). Um nível moderado de excitação contribui para um estado de alerta desejável, atenção concentrada e melhor desempenho cognitivo, facilitando a formação e recuperação da memória, além de ampliar a consciência sensorial para lidar com ameaças (Andersen & Gustafsberg, 2016).

No entanto, quando essa excitação atinge níveis muito elevados, há um impacto negativo no aspecto cognitivo, dificultando o acesso ao conhecimento armazenado na memória e prejudicando a habilidade motora, resultando em aumento de erros e redução da precisão (Grossman & Christensen, 2012). Nessas condições, até mesmo policiais bem treinados podem cometer falhas procedimentais e erros de decisão.

Grossman e Christensen (2012) sugerem que esse processo de deterioração começa a ocorrer quando a frequência cardíaca atinge uma faixa entre 145 bpm e 175 bpm, mas ressaltam a impossibilidade de estabelecer esse limite como um padrão absoluto. No entanto, esse quadro ainda pode piorar caso a frequência cardíaca ultrapasse o patamar de 175 bpm, quando o policial pode entrar em colapso, chegando a "travar" ou desmaiar. Os poucos estudos que produziram evidências físicas de estresse policial, durante o turno de serviço, constataram que a frequência cardíaca máxima alcançou a marca de 171 bpm, durante confronto físico (Anderson; Litzenberger & Plecas, 2002); e de 165 bpm, durante abordagem a veículo de condutor suspeito de uso de drogas e ou bebidas alcóolicas (Hickman, Fricas, Strom & Pope, 2011).

Existem organizações policiais que empregam estratégias de treinamento policial que buscam provocar essas alterações fisiológicas, para que o policial aprenda a agir sob estresse. No entanto, essas estratégias não capacitam os agentes a promover a modulação fisiológica que é o que propicia o controle do efeito negativo do estresse no desempenho operacional. Para atender esse objetivo, agências policiais fora do Brasil têm empregado o Biofeedback de Variabilidade da Frequência Cardíaca (Bio-VFC).

Em síntese, o Bio-VFC é uma técnica que emprega um dispositivo eletrônico que orienta o ritmo da respiração, de modo a despertar o sistema nervoso parassimpático, que tem a capacidade de "desacelerar" o sistema nervoso simpático promovendo o equilíbrio interno - a autorregulação. Essa é a melhor condição fisiológica para tomada de decisão e para ação.

Uma pesquisa recente, conduzida com agentes de segurança pública do Estado de São Paulo, examinou o impacto de um protocolo de Bio-VFC em indicadores de autorregulação e desempenho, introduzido em conjunto com um treinamento operacional. Foram observados efeitos significativos no grupo de tratamento, evidenciando a diminuição da frequência cardíaca máxima como um indicativo de autorregulação, além da redução de falhas procedimentais e tempo de resposta, o que demonstra uma melhora no desempenho. Os resultados sugerem que a capacidade de promover a autorregulação emerge como um fator crucial para aprimorar o desempenho policial em situações de estresse agudo (Pinc, Caparroz, Santos, Nery & Santos, 2022; Pinc, 2023).

As decisões binárias podem parecer simples, mas o caso de "atirar ou não atirar" envolve um processo de tomada de decisão altamente complexo e ainda pouco explorado pelos formuladores de políticas, burocratas e instituições acadêmicas. Quantas vidas ainda precisarão ser perdidas, nos diferentes países do globo, para que esses atores decidam tratar desse assunto com responsabilidade e avancem além da busca por culpados?

* Este artigo é fruto de uma parceria estabelecida com a Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), com o objetivo de divulgar o conhecimento científico produzido por suas/seus associadas/os e oferecer subsídios ao debate público.

