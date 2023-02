Autonomia do Banco Central: quais os possíveis argumentos?

Foto: Arquivo pessoal.

Mariana Siqueira Vilela, Contadora, Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis e Mestre em Ciências Contábeis pela UFPE

Pedro Nascimento, Cientista Político. Doutorando em Ciência Política pela UFPE e Mestre em Ciência Política pela UFCG. Desenvolve pesquisa sobre transparência, corrupção, accountabilty, democracia e políticas públicas

Os primeiros dias do terceiro mandato do presidente Luiz Inacio Lula da Silva têm sido marcados por questionamentos sobre a condução da política monetária pelo Banco Central e sua autonomia, prevista na Lei Complementar 179/2021 e sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, quais os principais argumentos contra e a favor da autonomia do BACEN? Esse artigo caminha no sentido de fazer uma reflexão em torno desses pontos.

Primeiramente, precisamos compreender que a condução da economia de um país tem como base equilibrar a oferta e a demanda agregada. Para isso, utiliza-se de políticas monetárias, fiscais, cambiais e de rendas. É o conjunto dessas políticas que rege o sistema econômico. Em termos práticos, quando se realiza um ajuste em qualquer um desses grupos, automaticamente todos os outros sofrem algum efeito.

Dentro desse cenário macroeconômico, cabe ao Banco Central, dentre outras funções, estabelecer as diretrizes da política monetária e cambial do Brasil. É nesse ponto que encontramos os dois principais argumentos contra a autonomia da instituição. A primeira crítica defende que um órgão independente tem o poder de divergir do Presidente da República e não tomar medidas que se alinhem às políticas fiscais e de renda propostas por ele, enquanto a segunda não concorda com a redução da autoridade deste representante do governo brasileiro, alegando que isso resulta na execução de menos medidas econômicas.

Assumindo essas suposições como fatos, destaca-se que a política econômica, o guia para todas as outras mencionadas anteriormente, é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). As decisões do CMN são tomadas por maioria, mas dois dos três votos vêm do governo (um do ministro da Economia e outro do secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia). A outra cadeira é ocupada pelo presidente do BACEN. Ou seja, embora o Banco Central tenha poder de voto, as decisões sobre a política econômica, inclusive sobre as metas de inflação, ainda são oriundas do governo, representado no conselho em maioria.

Nesse sentido, também é válido destacar que a lei que aprova a autonomia do Banco Central manteve nas mãos do presidente da república o poder de escolher todos os membros da diretoria do órgão ao longo de seu mandato. A autonomia diz respeito à liberdade para utilização dos instrumentos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo CMN.

Rebatidas as críticas contra a autonomia da instituição em questão, vamos expor agora os argumentos a favor. O mercado financeiro teve um papel essencial na aprovação da autonomia do Banco Central e os principais pontos levantados dizem respeito à credibilidade do país perante os investidores internacionais. Uma das principais razões para a autonomia do Banco Central é separar o ciclo político do ciclo de política monetária.

Por sua própria natureza, a política monetária requer um horizonte de longo prazo, por conta da defasagem entre as decisões de política e seu impacto sobre a atividade econômica e a inflação. Em contraste, o ciclo político possui um horizonte de prazo mais curto. Assim, os investidores ficariam mais seguros devido ao fato de que o BACEN trabalharia sem se preocupar com os custos políticos. Como consequência, a maior confiança do mercado resultaria em juros mais baixos e diminuiria o custo da dívida do governo.

No entanto, não existem garantias de que o governo seria capaz de se entender com o Banco Central, mesmo com os dispositivos que garantem a supremacia. O desgaste de um presidente com o mercado, ao confrontar o Banco Central, decerto poderia lhe atrapalhar a aprovar projetos na Câmara e no Senado, levando a prejuízos econômicos e à perpetuação de uma imagem negativa do país perante os investidores, algo que já está acontecendo devido às últimas declarações feitas na imprensa sobre o tema.

A literatura econômica e a experiência internacional mostram que maior autonomia do banco central está associada a níveis mais baixos e menor volatilidade da inflação - sem prejudicar o crescimento econômico. As evidências também indicam que a maior autonomia do banco central contribui para a estabilidade do sistema financeiro. Portanto, essa é uma mudança que trará benefícios importantes ao País a médio e longo prazo.